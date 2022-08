Polémica por contrato de metro ligero en Medellín

En los últimos días en el Concejo Municipal de Medellín se ha generado una polémica por la adjudicación del millonario contrato del metro ligero de la 80, al que solo se ha presentado un oferente. Esta situación tiene bastante inquieto al alcalde Daniel Quintero.

La obra de movilidad tiene un costo de $3,5 billones y es solo comparable con la construcción del metro pesado. Sin embargo, la Alcaldía no descarta que la licitación tenga que empezar desde cero.

“A mí no me gusta ningún proceso en donde queda un solo oferente, eso me genera incomodidad. A veces pasa porque la gente se asusta, por las condiciones mundiales. Me preocupa mucho y vamos a revisar ese proceso”, expresó Quintero.

El mandatario no profundizó los motivos que habría detrás de la angustia que se extendió entre las empresas que se bajaron del proyecto, y en el sector constructivo varias voces alertan que las perspectivas de la obra no son buenas.

Presupuesto

La administración municipal había anunciado, en diciembre del año pasado, que había logrado su cierre financiero a través de un préstamo de $2,7 billones, obtenido de varias reconocidas entidades, por lo que la financiación de la megaobra parecía no ser un problema.

Sin embargo, tal como coinciden varias fuentes conocedoras del sector, lo que antes parecía un presupuesto robusto, ahora tiene el riesgo de quedarse corto.

José Fernando Villegas, director en Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, explicó a través de un comunicado que el comportamiento de los precios de las materias primas y la incertidumbre económica global desatada por variables como la inflación, repercuten directamente en ese desarrollo.

“Lo que llevó a que hubiera un solo proponente son los cambios que ha habido en el panorama macroeconómico. Esa licitación se abrió en febrero de 2022 y se cerró el mes pasado. Las condiciones macroeconómicas han cambiado”, advirtió.

De otro lado, Juan Felipe Velásquez, director comercial de BYD Colombia, empresa que estuvo previamente interesada en la obra pero luego se retiró, precisa que los precios de varios materiales están por las nubes.

“El acero es indiscutiblemente uno de los materiales necesarios para la construcción de un sistema ferroviario, obviamente eso se va a incrementar. Todo lo que son componentes de cableado y tecnología, el cobre, también han tenido variaciones muy altas. Todo este tipo de cosas hacen que el proyecto se incremente y que un contratista pueda ver riesgoso firmar”, expresó Velásquez, a través de un comunicado aludiendo también a las variaciones que podrían tener el costo de la deuda.

“Todo lo que es el tema de tasa de cambio y financiación, obviamente va a variar, porque de acuerdo también a las condiciones políticas que tiene el país la calificación de riesgo se ha visto afectada, lo que impacta en las tasas de crédito”, agregó.

En el caso del precio del acero, es de mencionar que desde abril de este año Camacol ya había calificado como preocupante que sus crecimientos anuales superaran el 50% en 2021.

“Yo creo que el proceso ha sido manejado con toda la seriedad. Sin embargo, hay indicios que muestran que las condiciones económicas con las que se sacó el presupuesto inicial no son las mismas que hay ahora”, añadió Villegas.

Cronograma

Según el cronograma de la empresa Metro de Medellín, el 5 de septiembre se conocería si el único oferente que se mantiene en la licitación (conformado por las empresas CRRC Co. Limited, Mota, Engil Sucursal Colombia y Mota y Engil Colombia SAS) podría quedarse con la obra.

Por su parte, el alcalde Quintero dijo que aún no es claro si el Distrito estudia cambiar las condiciones de la licitación, sobre todo en materia de presupuesto.

Sin embargo, de acuerdo con un documento en el que pueden leerse las respuestas que el Metro entregó a uno de los contratistas que terminó retirándose de la obra, ese escenario no se muestra muy factible.

“La Empresa considera que las condiciones del proceso de contratación son razonables y proporcionales a la complejidad financiera y técnica del proyecto”, expresó la empresa del Metro en respuesta a una observación en la que se pedía reconsiderar el presupuesto, teniendo en cuenta los altos costos del acero y otras materias primas.

La Alcaldía tendría programada una reunión con el Metro para evaluar el panorama. Sin embargo, no precisó cuáles asuntos concretos se discutirían.