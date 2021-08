La nueva matriz de negocios de Ecopetrol

Luego de la compra del 51,4% de ISA por $14,23 billones, Ecopetrol fortalece su posición de cara a la transformación energética en la que está incurso el mundo entero, sobre todo en cuanto a la descarbonización.

De acuerdo con el presidente de la petrolera, Felipe Bayón, “esta inversión es un paso transformacional en la transición energética del Grupo Ecopetrol en su camino hacia la descarbonización. Y la operación lo convierte en un conglomerado líder en transición energética en el hemisferio occidental que integra los negocios de la cadena de valor de los hidrocarburos, con la transmisión de energía, las energías renovables, la infraestructura y las soluciones basadas en la naturaleza”.

Además, en sus argumentos, señala que los accionistas de Ecopetrol e ISA se beneficiarán porque potencialmente las dos compañías tendrán más oportunidades de crecimiento.

Sinergias

Esto, principalmente, como resultado de las sinergias esperadas, precios favorables del petróleo, sólidos resultados operativos y financieros, así como la oferta de capital esperada.

La agencia considera que esta transacción generará un proceso de transformación para Ecopetrol, esto porque logrará diversificar sus operaciones en un segmento de transmisión regulado y más previsible.

La compañía es una sociedad de economía mixta, de carácter comercial integrada del sector de petróleo y gas, que participa en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos: exploración, producción, transporte, refinación y comercialización. Pero ahora entra a ser uno de los jugadores más importantes en la transformación energética.

Actualmente tiene operaciones ubicadas en el centro, sur, oriente y norte de Colombia, al igual que en el exterior. Cuenta con dos refinerías en Barrancabermeja y Cartagena.

A través de su filial Cenit, especializada en transporte y logística de hidrocarburos, es dueña de tres puertos para exportación e importación de combustibles y crudos en Coveñas (Sucre) y Cartagena (Bolívar) con salida al Atlántico, y Tumaco (Nariño) en el Pacífico. Cenit también es propietaria de la mayor parte de los oleoductos y poliductos del país que intercomunican los sistemas de producción con los grandes centros de consumo y los terminales marítimos. Ecopetrol también tiene participación en el negocio de los biocombustibles y presencia en Brasil, México y Estados Unidos (Golfo de México y Permian Texas).

Asimismo, las acciones de Ecopetrol están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Valores de Nueva York representadas en ADR (American Depositary Receipt). Actualmente, la Nación es la accionista mayoritaria de la petrolera con una participación de 88,49%.

Negocios

Sobre los últimos negocios que ha hecho la compañía en el extranjero, precisamente el pasado 1 de julio, comunicó que había adquirido el 100% de la sociedad denominada Ecopetrol Singapore Pte Ltd, radicada en Singapur.

Adicionalmente, esta sociedad será propietaria del 100% del capital social de una segunda sociedad, Ecopetrol Trading Asia Pte Ltd, y que tiene como objeto principal la comercialización internacional de crudos y productos del Grupo Empresarial en esa región.

Estará también localizada en Singapur, epicentro de comercialización de Asia, el mercado de mayor crecimiento en el mundo. Ecopetrol S.A. será titular del 100% de su capital por vía indirecta.

Sostiene la empresa que Ecopetrol Trading Asia Pte Ltd, se enfocará en la identificación de mayores oportunidades de mercado, con el fin de ofrecer más flexibilidad y opcionalidad a sus clientes. Además, permitirá maximizar los márgenes de comercialización a través de eficiencias operativas y financieras, al tiempo que aportará mayor competitividad a los crudos pesados del Grupo Ecopetrol en un entorno de transición energética.

“Este es un hito importante para Ecopetrol y el país dado que abre más fronteras para la negociación de nuestros crudos y productos. Con esta comercializadora esperamos alcanzar un mayor acercamiento con nuestros clientes actuales y potenciales en Asia, al mismo tiempo que tendremos una mejor y eficaz lectura de este mercado para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece”, dijo Pedro Manrique, vicepresidente Comercial y de Mercadeo de Ecopetrol.

Ambas sociedades iniciarán operaciones en 2022. De esta forma se consolida la estrategia de internacionalización y diversificación comercial de la compañía, que se ha venido incrementando en el mercado asiático en los últimos años. Actualmente, alrededor del 50% de las ventas de crudo de la Empresa tienen como destino Asia, una cifra 5 veces mayor a la de hace 12 años.

Uno de los aspectos importantes de la petrolera, es que es la mayor productora de hidrógeno en el país, con el 99% del hidrógeno nacional. Actualmente está analizando el hidrógeno azul e hidrógeno verde, el cual es producto de energías renovables, pero además está contemplando traer el electrolizador, para agilizar el desarrollo de este mercado.

Fortaleza

En varias oportunidades, el presidente de la empresa, Felipe Bayón, ha sostenido que, ante este nuevo panorama, “es un paso a la transición energética del Grupo Ecopetrol, su camino hacia la descarbonización y la reducción a la exposición a la volatilidad de los precios del petróleo. Desde el punto de vista de financiación, hemos dicho que no necesitamos condicionar a una exitosa emisión de acciones, no quiere decir que no vayamos a hacer la emisión”.

Luego de cerrar el negocio con ISA, sostiene que “iniciaríamos un ciclo de integración en procura de lograr acercamiento, entendimiento y trabajo entre las empresas, y consolidaremos un grupo líder en negocios energéticos y de infraestructura. Tenemos el compromiso de mantener a ISA como ISA, somos una empresa de petróleo y gas y ese seguirá siendo el corazón de nuestro negocio por décadas”.

Referente a la diversificación de mercados, el directivo señaló que “hace años exportábamos la mayoría a Estados Unidos. En el segundo trimestre, 56% de nuestros crudos se fueron a Asia, principalmente a China, donde nos hemos convertido en un gran proveedor. Por ejemplo, abrimos oficina en Singapur”.

De otro lado, en términos de gas las inversiones de la empresa están estimadas en US$1.300 millones entre 2022 y 2023 en el pie de monte de Casanare, Magdalena Medio, el área de la costa y costa afuera.

En costa afuera se va a empezar la perforación de un pozo cerca del área del golfo de Morrosquillo.

Aval de calificadoras

La agencia calificadora Standard and Poor’s (S&P) aseguró que las condiciones del cierre de la compra se mantienen en línea con las expectativas que la entidad había lanzado con anterioridad.

“En nuestra opinión, pro forma a la transacción, el apalancamiento ajustado de Ecopetrol aumentará temporalmente a alrededor de 2.3x (veces), que está por encima de nuestro detonador para una potencial baja de calificación de 2.0x. Sin embargo, esperamos que la compañía regrese los indicadores de apalancamiento a un nivel consistente con nuestra evaluación actual de su perfil crediticio individual, dentro de los próximos 12 a 18 meses”, expuso la calificadora de riesgo.

Esto, principalmente, como resultado de las sinergias esperadas, precios favorables del petróleo, sólidos resultados operativos y financieros, así como la oferta de capital esperada.

La agencia considera que esta transacción generará un proceso de transformación para Ecopetrol, esto porque logrará diversificar sus operaciones en un segmento de transmisión regulado y más previsible.