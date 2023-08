¿Cómo está la industria del petróleo este año?

LOS ALTIBAJOS que ha mostrado la industria de hidrocarburos en el país en el último trimestre, muestran que, pese a los anuncios del Gobierno con la política de transformación energética, sigue la actividad exploratoria, la producción de crudo, pero sobre todo ha mejorado el tono del discurso del Gobierno respecto al inmediato futuro del sector.

Dentro de todos los hechos que se han presentado, EL NUEVO SIGLO destaca 12, los cuales son

Utilización de equipos de extracción

En julio de 2023, la actividad de taladros presentó un comportamiento positivo al registrar 128 equipos activos, un incremento del 3,2% (cuatro equipos más) frente a junio de 2023. Esto marca el fin de la caída del nivel de taladros que se vio mes a mes en el primer semestre del año y que inició desde el mes de noviembre de 2022. Sin embargo, respecto a julio de 2022, el número de taladros evidenció un descenso del 14,1% (21 equipos menos).

En el mismo mes, los taladros de perforación registraron 41 equipos activos, un aumento del 2,5% (un equipo más) respecto a junio de 2023, y una disminución del 24,1% (13 equipos menos) comparado con julio de 2022. Asimismo, el número de taladros activos de reacondicionamiento fue de 87, evidenciando un crecimiento del 3,6% (tres equipos más) respecto a junio de 2023, y una reducción del 8,4% (ocho equipos menos) en relación con julio de 2022.

Crece refinación de crudo

En el segundo trimestre de 2023, el segmento de refinación presentó un récord histórico de 428.000 barriles de petróleo diarios (bppd) registrando en la carga a refinerías un incremento de 17,1% respecto al mismo periodo de 2022 (62.500 bppd más) y un aumento del 3,8% respecto al primer trimestre de 2023 (15.700 bppd más). Puntualmente, la Refinería de Cartagena reportó un incremento de carga del 47,5% (67.000 bppd más) respecto al segundo trimestre de 2022, y del 10,6% (20.000 bppd más) respecto al primer trimestre de 2023.

Aumenta extracción

Durante el segundo trimestre de 2023, el crecimiento económico anual evidenciado por el sector de extracción de petróleo crudo y gas natural fue de 3,2%, lo cual implicó 0,2 puntos porcentuales adicionales comparado con el primer trimestre de 2023, y 2,3 puntos porcentuales menos comparado con el mismo periodo en 2022. En suma, en el primer semestre de 2023, el sector en mención tuvo un crecimiento económico anual del 3,1% al compararlo con el mismo periodo de 2022.

Ganancias de Ecopetrol

Ecopetrol dio a conocer al mercado sus resultados del segundo trimestre del año, período en el que alcanzó ingresos por $ 34,3 billones y una utilidad neta de $ 4,1 billones. Esto representó una caída del 21,8% y del 61% con respecto al mismo período del año pasado, detalló la empresa estatal. Vale mencionar que entre abril y junio del 2022 la cuenta de ventas totales había alcanzado $ 43,8 billones, mientras que las ganancias se ubicaron en $ 10,4 billones, en medio de un año récord.

Según Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la utilidad se vio afectada por la disminución en el precio promedio del barril de petróleo Brent, que pasó de US$ 105 para el periodo en cuestión el año pasado, a US$ 80 este año. Así mismo, mencionó el efecto de los nuevos impuestos producto de la reforma tributaria, específicamente la sobretasa en el impuesto de renta y la no deducibilidad de las regalías. Ahora, para el acumulado del primer semestre del año los ingresos sumaron $ 73,2 billones.

Aumenta producción

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reportó que la producción fiscalizada de petróleo durante junio de 2023 fue de 776.456 barriles promedio por día (bpd), un 3,21% mayor a la registrada en el mismo mes de 2022 cuando alcanzó los 752.294 barriles promedio por día. Frente a mayo de 2023, la producción diaria de petróleo registró un incremento de 0,34% (776.456 bpd contra 773.789 bpd).

Nuevo tono del Gobierno

La llegada a la cartera de Minas, del ingeniero Omar Andrés Camacho, mejoró la tónica que se estaba presentando en el sector sobre todo por la posición cerrada de la exministra Irene Vélez. Esta percepción ha generado cierta tranquilidad hacia uno de los sectores claves de la economía y que tantos recursos genera.

Por ejemplo, ante las dudas sobre la exploración que cada semana se presentaban en el país y que causaba desconcierto entre los inversionistas, el ministro ha sido claro y tajante.

Manifestó “vamos a mantener la actividad exploratoria del país y vamos a explorar en clave de energía, esa es la tarea que tenemos para la transición energética”.

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que continuarán las exploraciones de hidrocarburos en la búsqueda de nuevos pozos de petróleo y gas.

Producción de gas

Asimismo, la ANH reportó que la producción promedio de gas comercializado durante junio de 2023 presentó un descenso de 5,89% frente al mismo mes de 2022 (1.038 mpcd contra 1.103 mpcd). Frente a mayo de 2023, la producción promedio de gas comercializado en el sexto mes del año registró un descenso de 2,54% (1.065 mpcd vs 1.038 mpcd).

Sigue exploración y hallazgos

Durante las últimas semanas el sector ha continuado con su actividad exploratoria y de algunos hallazgos de hidrocarburos.

El jueves pasado, Ecopetrol dijo que se prepara para realizar la perforación de Orca Norte 1 en el último trimestre de este año. Este es el pozo con el que sabrá cuánto gas hay en el yacimiento ubicado costa afuera frente al departamento de La Guajira.

Orca, en el Bloque Tayrona, es uno de los tres megayacimientos de gas a los que el Gobierno de Gustavo Petro les está apostando con fuerza para tratar de resolver el problema de las bajas reservas de gas en el país.

Además de Orca se espera que en los próximos años Ecopetrol y sus socios desarrollen los hallazgos de Gorgon y Uchuva.

Asimismo, el pasado 10 de agosto, Ecopetrol anunció que el pozo exploratorio Alqamari-2, ubicado en el municipio de Orito, departamento de Putumayo (sudeste), exhibió presencia de hidrocarburos.

Ecopetrol detalló que el descubrimiento se trata de un hidrocarburo liviano y la tasa de gas asociado que se produce llega hasta 825.000 pies cúbicos (23.361 metros cúbicos) diarios (Kscfd), con un corte de agua menor al 1%.

Los precios

Los precios del petróleo cerraron la semana pasada al alza por las señales de ralentización de la producción estadounidense, pero los resultados semanales se vieron afectados por la creciente preocupación por el crecimiento de la demanda mundial.

El contrato de septiembre de WTI de Estados Unidos subió 1,21% a US$ 81,36, mientras que el Brent del Mar del Norte para entrega en octubre aumentó 0,83% a US$ 84,82 por barril, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Ayer el crudo cerró en US$ 84,50, manteniendo el comportamiento de los últimos días.

Ambos referenciales del crudo subieron tras datos de la industria que mostraron que el recuento de plataformas petrolíferas y de gas natural de Estados Unidos, un indicador adelantado de la producción futura, cayó por sexta semana consecutiva.

El declive de la producción estadounidense podría agravar la escasez de oferta prevista para el resto del año.

Las exportaciones

En junio de 2023, las exportaciones de petróleo y sus derivados sumaron US$ 1.153 millones con una disminución del 3,3% frente a mayo de este año, según Campetrol. El estudio presentado destaca que en el primer trimestre de este año el sector de hidrocarburos ha generado un recaudo de regalías por valor de $ 2,6 billones (US$ 631,9 millones).

Inversión extranjera

Por su parte, los recursos provenientes del exterior para el sector de los hidrocarburos muestran que en el primer trimestre de este año la Inversión Extranjera Directa (IED) sumó US$ 745 millones un 41,9% más que en el mismo periodo de 2022 y representó el 17,3% del total de la inversión extranjera recibida por Colombia.

El precio en el Marco Fiscal

El Gobierno presentó hace un mes el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023 con las proyecciones fiscales del periodo 2023-2032. El Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CARF) se pronunció, en particular, sobre los objetivos fiscales de 2024. En el mismo, revisó al alza el crecimiento del PIB para 2023 a 1,8%, desde 1,3%, y redujo el estimado en el precio del petróleo Brent de US$ 94,2 a US$ 78,6 por barril. Con este objetivo, esa cifra está casi US$ 7 por debajo del valor promedio del crudo.