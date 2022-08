Pruebas Saber 11 A y Pre Saber se realizarán el 3 y 4 de septiembre

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) citó a más de 640 mil estudiantes y ciudadanos inscritos a Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, quienes presentarán sus exámenes el domingo 4 de septiembre.



Las pruebas Saber 11 calendario A y Validantes, que son las que tienen la mayor cantidad de asistencia de evaluados en todo el año, se realizarán en una jornada única, en dos sesiones: mañana y tarde, bajo la modalidad de lápiz y papel en sitio. Para cumplir esta cita con la calidad de la educación, se han dispuesto 1.561 lugares de aplicación, en 519 municipios.



En el caso de Pre Saber se realizará bajo dos modalidades: en lápiz y papel en sitio y electrónica en casa, la cual el estudiante selecciona según sus preferencias. Para la segunda opción el estudiante deberá estar atento al correo electrónico en el cual se indicarán los días en los que debe realizar el proceso de autenticación y registro.



"Hemos evolucionado e incorporado ajustes e innovaciones en la cadena de valor de la evaluación para mejorar la experiencia en las pruebas de Estado. Aplicamos las evaluaciones garantizando la inclusión social y contamos con un análisis riguroso y técnico de los resultados como herramienta para la construcción de política pública en pro de la calidad educativa en Colombia. Del total de citados, más de 616 mil estudiantes presentarán la Prueba Saber 11 calendario A; más de 17.500 estudiantes de los grados 9° y 10° harán la prueba Pre Saber en sitio bajo la modalidad de lápiz y papel y más de 3.400 la realizarán electrónica, en casa. Así mismo, 4.300 personas mayores de 18 años buscarán alcanzar el título de bachiller en Colombia con la prueba Validación del Bachillerato Académico", informó la Directora General del Icfes, Mónica Ospina Londoño.



La Funcionaria sostuvo que de acuerdo con la política de inclusión que desarrolla la Entidad se han dispuesto mecanismos para garantizar que más de 7.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan presentar la prueba en óptimas condiciones, con el apoyo requerido. También más de 6.000 evaluados son ciudadanos venezolanos; esto representa una gran oportunidad para que los migrantes puedan acceder al sistema de educación en el país y a ofertas laborales en condiciones de equidad. Además, más de 2.000 evaluados hacen parte de población privada de la libertad; todo esto bajo la estrategia de Icfes Social que desarrolla el instituto desde hace más de dos años.



Familiarízate con el Saber



El Icfes ofrece una iniciativa para que los estudiantes y las personas que presentan las pruebas de Estado tengan una comprensión sobre cómo es el examen y su tipo de preguntas. Esto se traduce en una serie de ayudas, gratuitas y de fácil acceso que le ayudarán a los y las estudiantes a entender la metodología de la evaluación.



Familiarízate con el saber está disponible en www.icfes.gov.co en las modalidades online y offline. Su navegación permite acceder a cuatro componentes que se complementan entre sí:



• Practica

En esta sección el evaluado encuentra la aplicación ‘El Icfes tiene un preicfes’ donde podrá hacer un simulacro de la prueba. Con un diseño de prueba adaptativa, conforme el estudiante va contestando cada una de las preguntas, en términos de si la respuesta es correcta o incorrecta, el motor adaptativo va a ofrecerle una siguiente pregunta que esté acorde con las habilidades de las respuestas anteriores.



Otra herramienta muy valiosa es la serie de cuadernillos y videos que permiten familiarizarlo con las áreas evaluadas: lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Los cuadernillos contienen preguntas de práctica liberadas de las Pruebas Saber 11 y los ejemplos de preguntas explicadas, con sus respuestas correctas. Además de tres preguntas con sus niveles de dificultad, respuesta correcta, explicación de opciones válidas y no válidas y consejos sobre cómo abordar las preguntas.

• Conoce los aprendizajes

Aquí las y los estudiantes encuentran información relevante acerca de la estructura general del examen y de cada una de las áreas evaluadas. Esta información es importante porque les permite entender cómo las preguntas miden sus competencias.



• Refuerza

En esta sección se incluyeron las herramientas de evaluación del programa Evaluar Para Avanzar 3° a 11°. Aquí, las y los evaluados encuentran los cuadernillos de valoración con preguntas para los grados décimo y once, que incluyen la justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas, la competencia a la que corresponde cada pregunta, la afirmación y la evidencia que se evalúa, entre otros datos importantes a tener en cuenta en la estructura de la prueba.



• Conoce tus resultados

En este último segmento se incluyó información que facilita entender los resultados e identificar la importancia de los mismos a través de: un pdf explicativo, un video de cómo interpretar los resultados individuales y un prototipo de la prueba.



Tenga en cuenta



Las y los estudiantes deberán tener a mano su documento de identidad, independientemente del tipo de prueba que presenten. Para las pruebas en lápiz y papel deben contar con un lápiz No. 2, tajalápiz y borrador.



Para más información los interesados pueden comunicarse con el Icfes a nuestra línea de atención marcando (601) 9189022, la línea adicional de atención al ciudadano: (601) 508 8700 en Bogotá, o a través del chat en línea del Icfes, disponible en www.icfes.gov.co en el siguiente enlace: https://portalos.outsourcing.com.co:8205/