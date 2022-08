Integración fronteriza entre Cúcuta y el estado Táchira, Venezuela

En el avance de integración por el restablecimiento de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, realizó una jornada de integración denominada “En el cielo no hay fronteras”, a la cual asistieron decenas de niños, niñas colombianos y venezolanos junto con funcionarios del municipio de Pedro María Ureña, estado Táchira.

El mensaje de unidad desde la administración municipal de Cúcuta fue respaldado a través de un festival de cometas que se desarrolló en seis sectores priorizados de la ciudad, entre ellos Belén, Cerro Norte, Scalabrini, La Fortaleza, La Conquista y Brisas de los Andes, donde gracias a la articulación de la comunidad se replicó, generando un ambiente de hermandad, respeto y contra la xenofobia.

Yáñez resaltó el alcance de la estrategia y recalcó la importancia de seguir sembrando la integración de los pueblos hermanos.

Le puede interesar: Justicia Especial para la Paz ordena arresto del Alcalde de Cúcuta

Encuentro

“En lugar de hablar de fronteras, hablemos de puntos de encuentro, no de diferenciación. En la frontera tenemos que entender que somos independientes, dependientes e interdependientes; esto nos permite entender que no hay fronteras, sino un territorio que hemos compartido históricamente”, indicó el alcalde Yáñez.

Los niños, protagonistas del festival, disfrutaron de un proceso de formación a través de talleres en sus respectivos barrios y agradecieron la oportunidad de integrar esta actividad que fortalece los lazos de amistad entre sus amigos.

“Me enseñaron a hacer la cometa que volé en el festival, me divertí mucho haciéndola y me mostraron la importancia de compartir con los otros niños, el respeto hacia ellos y que no debemos pelear ni insultar a los demás”, dijo Gabriela Pérez, asistente al evento.

Asimismo, desde la administración municipal reiteraron que el llamado al respeto y la integración de estas comunidades ha sido permanente; por ello, el escenario de participación, en el que cerca del 30% de la población que se sumó a los talleres y el festival fue migrante y retornada, generó un poderoso mensaje en contra de los prejuicios y la discriminación por parte de los niños.

Del lado venezolano, en el municipio de Pedro María Ureña, estado Táchira, fue replicado este mismo espacio de integración, el cual contó con la participación de niños y niñas venezolanos y colombianos que residen en esta zona de la frontera y quienes se unieron para demostrar que a través del juego se rompen las barreras de la xenofobia.

Por su parte, Sergio Maldonado, secretario de Desarrollo Social, aseguró que se construirá una exposición museográfica con las fotografías y el material que se recolectó en el festival y los talleres, y se hará un recorrido por los sectores donde se realizó el proyecto para el disfrute de la comunidad cucuteña.

Respaldo

La integración de los dos países se desarrolló con el apoyo del laboratorio de innovación social que cuenta con el respaldo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), lo que permitió que más de 120 niños, niñas y adolescentes de seis sectores de la ciudad de Cúcuta se unieran para promover la inclusión social e igualdad entre la comunidad migrante, retornada, local y de acogida.

Es de mencionar que el gobierno de Yáñez anunció el encuentro “Acuerdo de Frontera”, una cita en donde representantes gubernamentales de los gobiernos de Colombia y de Venezuela, así como asociaciones gremiales, enmarcaron que la reapertura total de la frontera que se comparte con Táchira se hará “en total integridad”.

Por lo anterior, el Alcalde manifestó que iniciar con los más pequeños en este proceso de reapertura de frontera total entre ambos países es un mensaje que se le envía al mundo de unidad y respeto por el otro. “Debemos trabajar en conjunto para fortalecer la educación de nuestros jóvenes, unirlos desde muy temprana edad para que no haya diferencias cuando crezcan, debemos también trabajar por mejorar el acceso a la salud y así tendremos ciudadanos de bien para el futuro”, sostuvo Yáñez.