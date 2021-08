Colsanitas investiga denuncia de que involucra a El Dorado

Tras la denuncia de una madre sobre la muerte de su hijo de 17 años, Santiago Osorio, por una presunta negligencia médica en el Aeropuerto El Dorado, OPAIN lamentó la situación y envió sus condolencias a los familiares del joven.

"OPAIN informa y pone en conocimiento el comunicado de Clínica Colsanitas y estará atento de las conclusiones de las investigaciones adelantadas por el prestador del servicio de salud médica en el aeropuerto El Dorado", afirmó la entidad en un comunicado.

En ese sentido, manifestó su disposición en prestar toda la colaboración que se requiera y reitera su solidaridad con la familia de Santiago y los acompaña en su dolor.

Por su parte, Colsanitas señaló que conoció está situación por la denuncia pública presentada el día de este domingo por la madre de Santiago en las redes sociales. "Inmediatamente activamos nuestros protocolos de verificación y garantizamos que seremos exhaustivos en la investigación", afirmó la EPS.

A renglón seguido, indicó que se están realizando las indagaciones e investigaciones internas pertinentes para conocer en detalle lo sucedido, revisar las acciones de los funcionarios involucrados y determinar las responsabilidades a las que haya lugar en este caso.

"Hemos podido identificar que Santiago fue evaluado en el centro médico el 31 de julio por los síntomas que presentaba y sus patologías de base, dándosele recomendaciones médicas por parte del personal que lo valoró", informó.

Además, detalló Colsanitas que posteriormente fue atendido en la Clínica Cardio infantil y dado de alta en los días siguientes, con un reingreso posterior a dicha institución días después.

"Una vez tengamos los resultados los comunicaremos de forma pertinente y actuaremos de acuerdo con nuestro código de ética y a lo establecido en la ley", afirmó la EPS y reiteró su "solidaridad con la familia de Santiago y los acompañamos en su dolor".

Versión de la madre

La muerte de su hijo de 17 años, Santiago, relató Mónica Pinzón denunciando presunta negligencia de un médica en el Aeropuerto el Dorado. Su pronunciamiento fue plasmado en una carta abierta dirigida a esa terminal aérea.

De acuerdo con la madre, el hecho sucedió cuando su hijo Santiago "comenzó a toser sangre" cuando se dirigían a abordar un vuelo entre Bogotá y Medellín, debido a que padecía una "cardiopatía de base y discapacidad física e intelectual producto de una hipoxia" en una cirugía.

En ese sentido, relató que su hijo fue trasladado al centro médico de una empresa de medicina prepagada en la terminal aérea, luego de que "ningún funcionario del aeropuerto, ni de la aerolínea nos ofrecieran ningún apoyo o ayuda".

Pinzón agregó "con dos ambulancias de Colsanitas (que es nuestra EPS y medicina prepagada) parqueadas en la puerta, a la doctora no le pareció que debiera usar ese servicio, no vio "indicación médica para hacerlo".

Por lo tanto, señaló que la doctora les "ofreció que nos fuéramos para llegar "más rápido" en un taxi a urgencias, pues pedir una ambulancia, ella creía se demoraría más de tres horas".

A renglón seguido, la madre indicó que, una vez llegaron a un hospital, Santiago fue ingresado a una Unidad de Cuidad Intensivo (UCI), "en donde el pasado martes 17 de agosto falleció asociado al episodio que inició en el aeropuerto, y obviamente a sus condiciones de base, desestimadas por esta médica".

"Hoy al volver al aeropuerto a concluir el viaje ya sin él, a regresar a Medellín con una familia de 4 y no de 5, no podemos dejar pasar por alto la situación, pues este tipo de cosas no pueden ocurrir", concluyó.