Trabajo de emergencia, estrategia del Distrito para desempleo

En el marco de una semana movida en materia de toma de decisiones sobre el futuro de la Capital, la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, le explicó a este Diario en qué consistirá la estrategia del Distrito para hacerle frente al desempleo, a la vez que aclaró que la estrategia de “Bogotá A Cielo Abierto” se replicará para la reactivación de varios renglones de la economía, como el de artesanos, parques temáticos y gimnasios.

EL NUEVO SIGLO: En este momento, ¿cuál es el balance de la ciudad en materia de desarrollo económico?, ¿ha ganado alguna variable?

CAROLINA DURÁN: Claramente ha habido una destrucción enorme del empleo; ha habido una destrucción del tejido productivo, sobre todo del grupo cuatro, aquel que yo caracterizo como el de los sectores que fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir, y que tienen que ver con las industrias de alto contacto físico y aglomeración como los grandes espectáculos, los restaurantes, los cines y los gimnasios. Tan solo en este sector se ha destruido más del 60% del tejido productivo de ese grupo sectorial.

No obstante, el emprendimiento ha aumentado y la intención de inversión extranjera también lo ha hecho. Por ejemplo, la semana pasada llegó IBM a ubicar su Delivery Union e inteligencia artificial en la ciudad Bogotá y esa es una inversión grande. Nos confirmaron también, por ejemplo, una inversión de una empresa de salud de alto impacto, bajo la cual entraría una inversión de alrededor de US$200 millones y en plena pandemia.

Ya hemos recibido varias inversiones de centros de VTO que decidieron ubicarse en Bogotá; entonces, hay ciertos sectores y emprendimientos de innovación que de hecho han ganado tracción pese a la pandemia (no gracias a).

ENS: ¿Y cómo están los demás sectores?

CD: El grupo número uno, que es aquel que nosotros hemos definido como el grupo exento en el que hay más de 24 sectores como el de alimentos, salud, telecomunicaciones, han operado muy bien, no ha parado y no ha habido despidos ahí. De hecho, en este mismo ha habido mucha contratación.

En el grupo dos, en el cuál están las personas que teletrabajan, se han adaptado y ha logrado mantenerse de alguna manera, vivo y productivo. Luego viene el grupo con los que arrancamos a reactivar como las obras, la manufactura, el comercio y los servicios, los cuales se activaron a través de ciertos turnos y protocolos, ese grupo ha tenido una caída en promedio del 40% en sus ventas.

¿Por qué? Esto tiene mucho que ver con el consumo, además de la demanda y la confianza del usuario durante esta caída. En términos generales, la gente está muy temerosa de gastar; entonces, aunque las plataformas de comercio electrónico han aumentado su número de usuarios y descargas, los ticket de venta promedio son mucho más bajos, lo que implica que las ventas en sí, no son necesariamente más altas que antes.

Hay mayor volumen de transacciones, más personas usando sistemas digitales para sus compras, pero los ticket de venta están entre los $20.000 y $30.000, cuando antes estaban entre $100.000 y $200.000. El ticket es el tamaño monetario de la transacción, en ese sentido lo que más se debe buscar es reactivar la confianza del consumidor. La gente se contrae, se guarda y gasta menos, caso que ha pasado en Bogotá.

ENS: ¿Por eso comenzaron por el piloto de bares y restaurantes?

CD: Sí. Es que con la estrategia de “Bogotá A Cielo Abierto” tan solo para restaurantes se crearán 10.000 empleos directos y otros tantos indirectos. Tan solo la reapertura del Aeropuerto nos permitirá abrir ciertos hoteles y la oportunidad de reactivar ciertos empleos de una de las industrias que más trabajo genera. Lo más difícil de este ejercicio es conectar la oferta con la demanda de puestos y qué tipos de puestos requieren qué tipo de destrezas.

Ahora, también comenzamos por este sector por su alta densidad de comercios de esa índole y por las zonas en las que estaban concentrados, lo que nosotros llamamos polígonos, porque Bogotá sí tiene una vocación de cluster productivos: están en zonas que nos permiten hacer un ejercicio de cielo abierto.

Ya habíamos hecho obras por el criterio de generador de empleo, pero las obras generan empleo mayoritariamente masculino. Ya teníamos el sector salud y de call center, con un gran componente de mujeres empleadas, entonces ya teníamos un balance. Luego entró la manufactura, que trajo a la mesa trabajar 24 horas, pero no se reactivó del todo porque había inventario quieto. Y luego entró el comercio.

Entonces, al pensar en una estrategia para este grupo, de las experiencias de otros países ya sabemos que es al aire libre que se puede circular y los restaurantes tienen un impacto en el empleo tanto masculino como femenino muy grande.

Porque cuando tú reactivas un restaurante, estás activando toda una cadena productiva y se genera lo que se denomina un derrame en la economía, porque activa otras cosas y tiene un efecto multiplicador, generando un dinamismo hacia el mismo comercio y hacia el ánimo de la gente: sentimos que la ciudad vuelve a la vida y por eso decidimos apostarle a ese sector.

ENS: ¿Alrededor de cuántos pilotos consolidarán la nueva normalidad?

CD: Por lo menos diez pilotos más. Yo quiero apostarle a que todo el sector cuatro se pueda reactivar con pilotos a cielo abierto.

ENS: Después del último reporte del DANE, uno de los problemas más graves será el desempleo. ¿Cómo planean hacerle frente a este problema?

CD: Para la activación del empleo, tenemos una serie de políticas a implementar que tienen mucho que ver con el empleo de emergencia, lo que significa activar servicios que nos permitan, desde el Distrito, inclusive, contratar gente para obras, para mantenimiento vial y para mantenimiento de jardines por ponerte un ejemplo.

Esto no lo hemos socializado pero nosotros estamos pensando organizar una brigada de “Vigias de la reactivación”, que me permita que una serie de personas circulen por la ciudad, vigilando la estrategia de cielo abierto y apoyando a los empresarios a que se reactiven. Este es un ejercicio de empleo de emergencia de corto alcance -durar no más de 4 a 5 meses- y permitirá que la gente esté activa mientras la economía vuelve a su cauce normal.

Adicionalmente, esto les permitirá sentirse productivos, generar ingresos y combatir los problemas de salud mental. Eso es una estrategia, y la otra era la de contactarnos con esas inversiones que te comenté al principio, que están buscando entrar a Bogotá y cuyo requisito sine qua non es generar empleo.

ENS: A varios concejales les preocupó el monto que se le asignó a esta Secretaría en el Plan de Desarrollo, ¿es preocupante?

CD: A nosotros, con este Plan de Desarrollo, nos dieron de tres a cuatro veces más presupuesto del que tuvimos en las administraciones pasadas. Eso es histórico. Pero como en todo, hay que tomar decisiones y una de las cosas que evidenció la pandemia es que hay que invertir en salud, en infraestructura, en movilidad etc., y como todo, el PDD es una bolsa de plata finita, no es infinita, por lo cual no había cómo dar más. Nosotros apalancamos recursos, porque el sector privado nos apoya mucho y esa es la forma de trabajar: a través de una corresponsabilidad.