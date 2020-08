Sin cambios: Camargo sigue siendo virtual defensor del Pueblo

Finalmente nada pasó y el tic-tac de la cuenta regresiva para que Carlos Camargo sea elegido el viernes como nuevo defensor del Pueblo siguió sonando.

Ayer el presidente de la Cámara, Germán Blanco, del Partido Conservador, se reunió en su despacho del Capitolio Nacional con el procurador Fernando Carrillo para pedirle el acompañamiento del control disciplinario a diferentes procesos en la Corporación legislativa y la elección del defensor del Pueblo.

Y ayer mismo, el presidente Iván Duque anunció que, “ante renuncia de uno de los ternados a la Defensoría del Pueblo, he designado al doctor Luis Andrés Fajardo, abogado, con especialización en Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, España. Desde 2015 se desempeña como magistrado auxiliar de Corte Constitucional”.

Con esto se subsanó el principal obstáculo que alcanzó a divisar Camargo para llegar a ser el sucesor de Carlos Negret, pues la renuncia a la nominación anunciada la víspera por la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, Elizabeth Martínez, había llevado a que la Comisión de Acreditación suspendiera el estudio de las hojas de vida de los postulados al cargo.

Al cierre de esta edición no se sabía cuándo iba a reanudar su trabajo la Comisión y si eso implicaba aplazar para mañana la audiencia virtual que había programado la plenaria de la Cámara con los ternados. Lo que sí se supo es que se mantiene la elección para el viernes, en sesión presencial.

Como lo informó ayer EL NUEVO SIGLO, la secretaria Martínez le envió una carta al presidente Blanco manifestándole su “renuncia irrevocable a partir de la fecha para integrar dicha terna. Lo anterior obedece a razones de índole personal y otras. Quiero manifestar gratitud al presidente, a mi Partido de la U, y a los honorables representantes que me acompañaron en este proceso. Fue muy valioso el aprendizaje”.

La tercera candidata es Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, pero al igual que Fajardo sus posibilidades de ser elegida son mínimas.

Hasta el momento se sabe que a Camargo lo apoyan los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, MIRA y un grupo de 14 representantes de La U.

En la tarde del lunes se adelantó una rueda de prensa en la que voceros de las colectividades hicieron públicas sus intenciones de voto. A través de comunicados las organizaciones políticas plantearon sus preferencias, como Cambio Radical, que se decidió por Camargo luego de reunirse virtualmente con los candidatos, quienes “dieron a conocer a los representantes (…) los proyectos y programas que implementarían en esa entidad”.

Los conservadores, por su parte, calificaron a Camargo como “una persona idónea y capacitada para ejercer este cargo de gran importancia”.

“Sin lugar a dudas, el doctor Camargo no solo es un profesional ampliamente capacitado y formado para ser el próximo Defensor del Pueblo, sino que además su calidad humana y social, su conocimiento y consciencia sobre las problemáticas internas del país y su incansable lucha y defensa de los derechos humanos”, anotaron.

Los liberales, desestimando versiones en contrario, señalaron que “la decisión que se comunica es producto de un consenso general de los representantes a la Cámara, consultando el interés general y la probidad de los ternados”.

De esta manera, Camargo, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, completaría mínimo 118 votos de los 172 de la Corporación.

La oposición oficialmente no ha decidido si apoya algún candidato, pero algunos de los integrantes de esa bancada han dicho que votarán en blanco por tratarse de una “elección amañada” y de un “cargo burocrático”.

A través de un comunicado, el representante por Antioquia, Jorge Gómez, del Polo Democrático, consideró que la enviada por el presidente Duque es una “terna de uno”, porque solo Camargo cumple “con los 15 años de experiencia en el ejercicio del derecho que exige el artículo 3 de la Ley 24 de 1992, en el que definen las calidades para ser Defensor del Pueblo y establece con claridad que deben ser las mismas que se deben cumplir para ser magistrado de las altas Cortes, especificadas en el artículo 232 de la Constitución”.

Para Gómez, “es imposible que la Oficina Jurídica de la Presidencia no conociera tan evidente y claro requisito, por lo que no cabe duda que es una terna de uno y un irrespeto y una burla inaceptables para el poder Legislativo”, y le exigió a Duque “que rectifique con urgencia la tema y que además la conforme con personas de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, requisito no legal, pero si claramente necesario para el desempeño de esas funciones”.

El actual defensor del Pueblo, Carlos Negret, termina su periodo el 1 de septiembre; por ello, la Cámara tiene plazo de elegir a su sucesor a más tardar el 19 de agosto.