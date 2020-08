Renuncian otros 2 integrantes de nueva Junta Directiva de EPM

La nueva Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que el alcalde Daniel Quintero había conformado con cinco nuevos integrantes la semana pasada, se está desmontando por pedazos.

El Alcalde de Medellín anunció a los nuevos integrantes de la Junta Directiva luego de que los miembros pasados renunciaran en su totalidad por estar en desacuerdo con la decisión de demandar a los consorcios de Hidroituango por $9,9 billones sin consultarlos.

Sin embargo, cuatro nombramientos que ha hecho Quintero declinaron la propuesta. Ayer se conoció que Sandra Suárez, gerente de Revista Semana, decidió dar un paso al costado, y le informó al Alcalde su decisión de no hacer parte de dicha Junta por razones que no han sido públicas.

Así mismo, el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (Sinpro) afirmó que Luis Fernando Rico, quien se desempeñó como gerente general de Isagen por 16 años, también rechazó finalmente la invitación del Alcalde.

El primero en declinar la propuesta fue Alberto Preciado, quien expresó que “podría haber vasos comunicantes indirectos” con algunas de las juntas directivas a las que pertenece.

El segundo en negarse a la Junta de la EPM fue el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien a través de su cuenta de Twitter compartió una carta, dirigida al alcalde de Medellín, en la que le notificó al Mandatario que no hará efectiva su designación como miembro. “Tras un análisis de las eventuales inhabilidades e incompatibilidades que mi participación como miembro de junta de EPM podría generar para Fedesarrollo, he tomado la decisión de no hacer efectiva su amable designación”, expresó.

En reemplazo de Mejía fue nombrado el exsuperintendente de Sociedades, Pablo Felipe Robledo y quien ahora hace parte de la Junta al lado de Jorge Iván Palacio y Omar Flórez Vélez.

Decisiones

El viernes pasado, el alcalde Quintero sorprendió cuando le pidió al gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, hacerse cargo de la decisión de continuar o no las acciones legales para recuperar $9,9 billones, que corresponden a los sobrecostos del proyecto de Hidroituango, a la nueva Junta Directiva de EPM.

El Mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, en donde además indicó que la decisión tuvo en cuenta conversaciones y reuniones que sostuvo con los empleados de compañía, algunos empresarios y demás actores interesados en las operaciones de EPM.

Al respecto, Oswaldo León Gómez Castaño, exmiembro de la Junta Directiva, le respondió a Quintero, también por medio de la red social: “Alcalde, esto lo pudimos haber discutido en la reunión de Junta de EPM del 28 de julio, donde se aprobó una adición 900 mil millones de pesos más, (total $16,2 billones) para el Proyecto de Hidroituango. Cuánto daño nos hubiéramos evitado”.

De otro lado, ayer se conoció que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) deberá restituir a Empresas Públicas de Medellín (EPM Telecomunicaciones S.A. E. S. P. – EPM Telco) más de $5.000 millones, luego de que el Consejo de Estado accediera a las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la compañía.

Esta sentencia deja sin efectos la decisión por medio de la cual la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) reliquidó la obligación que tenía la firma demandante de compensar a favor de la autoridad televisiva los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de televisión por suscripción, en virtud de la cual se vio forzada a pagarle a la entidad demandada más de $3.000 millones.

La decisión del Tribunal obedeció a una auditoría según la cual las compensaciones que EPM debía cancelar a la Comisión de Televisión no habían incluido la totalidad de los ingresos base de liquidación.