Quintero llevará a Junta de EPM decisión sobre Hidroituango

El anuncio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, de llevar a la Junta de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) sobre continuar o no con la demanda para recuperar $9,9 billones por Hidroituango, causó controversia.

En su cuenta de Twitter el Alcalde aseguró que, “he escuchado la voz de empleados de EPM, empresarios y otros; en gracia de discusión le he pedido al gerente de EPM llevar decisión sobre si se continúan o no las acciones legales para recuperar $9,9 billones a la próxima Junta Directiva de EPM”.

Con este anuncio, el primero en reaccionar fue Oswaldo León Gómez, gerente de la Cooperativa Confiar y uno de los salientes miembros de la junta de EPM. Dijo que la decisión de consultar con la Junta demuestra que todo este escándalo se pudo haber evitado.

“Todo esto no lo hubiéramos podido evitar si el 28 de julio, en la última Junta que tuvimos y en la que nos propusieron aprobar una adición para Hidroituango por $900.000 millones, también nos hubieran hablado de la demanda”, indicó.

Carlos Raúl Yepes, quien estuvo en la presidencia de Bancolombia por más de 5 años, dijo que las decisiones sobre EPM no son para cambiarlas de un día para otro. “Yo creo que el alcalde cada que habla empeora las cosas y cada vez es más predecible: hacer, deshacer; decir, negar; escribir, borrar… Eso me preocupa (…) ¿A cuál Junta le va a consultar la decisión de demandar?: a la que obligó a irse o a la que no ha podido nombrar completa”, puntualizó. “Alcalde esto no es un juego. No le mida el aceite a la sociedad”, dijo Yepes.

Además, aunque celebraron el anuncio del Alcalde de Medellín sobre llevar las demandas del caso Hidroituango a la Junta Directiva de EPM, los empleados profesionales de la empresa, asociados en el sindicato mayoritario Sinpro, se pronunciaron. Su presidenta, Olga Arango, le pidió al Mandatario completar, con todo el rigor, el nombramiento de la Junta porque hay 5 designados y faltan aún 3 cupos por llenar y criticó fuertemente al actual Gerente. La próxima Junta directiva de EPM debería ser el próximo martes.