¿Qué tan factible será la pronta recuperación de la economía?

El reinicio de la actividad económica en el país, que según el Gobierno ya alcanzó el 65% y para el otro mes se espera llegue al 91%, es el punto de partida para la recuperación de la economía.

Sin embargo, esta tarea no va ser fácil, como ya lo han advertido el Gobierno, los gremios, los analistas y expertos. Pero todo indica que la cuota inicial de recuperar parte de lo que en cinco meses se perdió por culpa de la pandemia, ya se está dando con la reactivación de sectores claves que le aportan tanto a la producción como a la generación de empleo, como lo son la construcción, la industria manufacturera, el comercio al por mayor, los servicios, el sector financiero y la infraestructura.

No se debe olvidar que en los primeros dos meses de la pandemia, se perdieron 2,5 millones de empleos, los hogares dejaron de recibir ingresos de $16 billones y la quiebra de empresas fue catastrófica con pérdidas cercanas a los $60 billones, de acuerdo con los gremios empresariales.

De allí que la cuota inicial que ha puesto el Gobierno sea de $100 billones para la reactivación, puede quedarse corta. No en vano, en el actual proyecto de Presupuesto General para el 2021 que se está discutiendo en el Congreso, con el incremento del 16% podría alcanzar a los $314 billones, muchos congresistas señalan que está muy corto y que con seguridad si se aprueba por ese monto, habría que hacerle varias adiciones.

Sin embargo, hay factores que sin duda van a ser jalonadores para la economía a mediano y largo plazo. El presidente Iván Duque se refirió a “un compromiso con más de $100 billones en inversión pública, privada y público-privada, y la generación de 1 millón de empleos directos e indirectos”.

Compromiso

Durante su intervención en el congreso de la ANDI, el Mandatario invitó a los empresarios del país a trabajar juntos por el nuevo “Compromiso por el Futuro de Colombia”, que nace en tiempos de pandemia y se ejecutará entre 2020 y 2022. “Ya empezamos una nueva etapa y está el “Compromiso por Colombia” activado. Ahora entre todos y con la creación, también, de esta Comisión de Alto Nivel para la reactivación empresarial, pongámonos en esa tarea: la de ser un país que construye y no se deja destruir, la de ser un país de soluciones y no de agresiones; la de ser un país de avanzar y no de parar”, puntualizó Duque.

Por otra parte, los analistas también consideran que la recuperación no va a ser pronto. El presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, le dijo a EL NUEVO SIGLO que a Colombia le tomará cerca de dos años el poder recuperar las cifras de desempleo que tuvo antes de la pandemia. Mejía destacó que en este momento se ha registrado un tasa de desempleo que llega a niveles del 20% y esto producirá serias afectaciones en términos del aumento en la tasa de pobreza.

Por este motivo, el Director de Fedesarrollo consideró vital que en estos momentos se manejen con mucha responsabilidad todos los protocolos y medidas de autocuidado, para así impulsar el proceso de recuperación de la economía del país. Mejía explicó que la lentitud en el proceso de recuperación del empleo y crecimiento económico se debe a la destrucción de varias empresas. “La reconstrucción de ese tejido empresarial no se produce de manera inmediata y por eso toma tanto tiempo recuperar el empleo, creemos que en por lo menos en dos años podremos retornar a un desempleo del 10%".

El director de Fedesarrollo recomendó desarrollar un plan de obras de infraestructura que pueden ser pequeñas y a nivel territorial, “las cuales se pueden financiar con recursos de regalías y así, poder jalonar el empleo no calificado”. De igual manera, Mejía planteó la posibilidad de que el Gobierno apoye la creación del empleo formal mediante unos subsidios para los costos que están relacionados con la contratación.

Empresarios

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, recalcó las propuestas de los empresarios para salir de la crisis económica que tiene a Colombia a punto de una recesión.

Son diez puntos que buscan lograr el reto entre todos. Tres de ellos son el subsidio a la nómina, recomprar créditos y que el Estado capitalice a las compañías.

Otras alternativas presentadas por la ANDI contemplan la exoneración de impuestos a sectores más afectados, aumentar la cobertura de garantías en créditos y crear nuevas líneas de redescuento. “Queremos proponerle al país que se otorguen más créditos de fomento, que el pago de nómina esté por más tiempo, que haya un tratamiento tributario especial y debemos empezar a inyectar recursos de forma inédita y distinta”.

De otra parte, los 27 gremios que hacen parte del Consejo Gremial comenzaron a trabajar coordinadamente para buscar la reactivación de la economía. La presidenta del Consejo Gremial y también dirigente de Camacol, Sandra Forero, manifestó que el objetivo es plantear ideas para fortalecer el aparato productivo, generar más empleo con el fin de reducir la tasa de desocupación que alcanza el 20% y coordinar medidas con las regiones.

A su vez, la presidenta de Acopi, Rosmery Quintero reconoció que la situación no ha sido nada fácil al punto que el 89% de los pequeños y medianos microempresarios tiene dificultades en materia de producción y en ventas. Por ello, estimó que la reactivación económica se mantenga para ganar mayor productividad y reducir el desempleo.

Planteó la necesidad de reactivar las exportaciones a los países de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico.

Asimismo, el presidente de Acolfa, Camilo Llinas, dijo que el sector no despidió a ningún trabajador y la cadena se ha venido recuperando. Por ello, manifestó que se hace imperativo darle oxígeno a las empresas en materia económica, lanzar una campaña de compra colombiano y fortalecer las exportaciones.

Los mercados

Por su parte, el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina manifestó que Colombia debe aprovechar el mercado de los Estados Unidos ante la disputa con China pero aclaró que todo va a depender de cuánto tiempo va a durar la pandemia.

Comentó que el país debe trabajar en la reducción de costos para que los productos colombianos sean competitivos a nivel internacional, se debe mantener la devolución de los saldos a favor de los empresarios y fortalecer el comercio electrónico.

Al mismo tiempo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, propuso para la recuperación de la economía, el rediseño y transformación de organizaciones del Estado, hacia una nueva banca de desarrollo que busque fomentar proyectos de naturaleza innovadora y rescate rápido para empresas en crecimiento de cualquier tamaño.

De igual manera, Fenalco propone, en vez de una nueva reforma tributaria para generar recursos, acometer una reducción del tamaño del Estado, tanto en el poder ejecutivo como en los del legislativo, de justicia, electoral y los organismos de control. Además, reducir el tamaño del Estado en los órdenes municipales y departamentales.

Por su parte, la propuesta de los comerciantes aborda la posibilidad de fortalecer la ley de insolvencia empresarial, con la creación de un cupo especial de financiamiento a través de una línea manejada por Bancoldex con ventanilla directa para Mipymes.

UNO DE los sectores que va a jalonar la recuperación de la economía será la infraestructura.