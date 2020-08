Procuraduría deja en firme la absolución de Iván Cepeda

La Procuraduría confirmó la absolución del senador Iván Cepeda en el caso por soborno en actuación penal y fraude procesal. La defensa del exsenador Álvaro Uribe le ha pedido de manera reiterada al Ministerio Público que se pronuncie sobre el caso y una revisión del fallo inicial en contra del congresista del Polo.

El procurador, Fernando Carrillo, negó la solicitud del abogado Jaime Granados de revisar de nuevo la conducta contra Cepeda por la presuntamente visitar varias cárceles para presionar a antiguos miembros del paramilitarismo para que declararan contra el expresidente Uribe.

El procurador Fernando Carrillo ratificó hoy la decisión de absolverme con relación a la acusación del exsenador Álvaro Uribe de recibir falsos testimonios a cambio de ofrecimientos. Una nueva decisión en la que se demuestra que nunca intenté sobornar a nadie: pic.twitter.com/kvCKrb721Y — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 25, 2020

Según había señalado Granados, en su criterio estas conductas de Cepeda no son legítimas pues un senador no podía "interferir en la autonomía judicial, por lo cual no puede solicitar que se rindan informes a las autoridades de la jurisdicción".

"El Congreso no puede usurpar las funciones de la rama judicial, abroqándoselas como propias, pues eso también supone una interferencia en la autonomía de la rama judicial", dijo el penalista en su queja ante el ente de control.

Sin embargo, la Procuraduría reiteró que las conductas de Cepeda son válidas pues "la conducta presuntamente constitutiva de extralimitación de funciones surge de las charlas publicadas, pero las mismas no son a iniciativa del investigado, sino que son espontáneas de los reclusos"

Cabe recordar que en su momento, el Ministerio Público indicó no se logró probar que Cepeda haya solicitado a los señores Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez que declararan en contra del exsenador Álvaro Uribe Vélez.