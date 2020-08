Podría hacerse otra elección de Gobernador de Antioquia: Gómez

La posibilidad de llegar a una nueva elección de gobernador en Antioquia fue planteada por el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador.

El Congresista no quiso referirse directamente a una posible renuncia del mandatario Aníbal Gaviria, suspendido mientras afronta un proceso judicial, pero tras considerar que hay “que darle todas las garantías del proceso para mantenerse en el cargo” señaló que no hay que descartar nuevos comicios.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo está la gobernabilidad en Antioquia?

JUAN DIEGO GÓMEZ: Se pasa por un momento difícil. Realmente un gobernador interino que hoy tiene un caso de Covid, que se encuentra hospitalizado de manera preventiva, pone en muchos aprietos las decisiones de la Gobernación. Y no siendo un gobernador elegido popularmente, eso genera ciertas situaciones difíciles de reconocimiento y legitimidad ante la opinión pública y ante la Asamblea departamental.

Aspiramos poder superar esto muy prontamente.

ENS: ¿Una salida es que el Gobernador titular renuncie al cargo?

JDG: Tenemos que darle todas las garantías del proceso para mantenerse en el cargo. Sin embargo, sí es importante tomar las medidas pertinentes para que la justicia, la misma Fiscalía, la misma Corte tomen las medidas necesarias para que se cumplan los periodos y los casos establecidos en la ley, proceder nombrar una terna y si es necesario, llegar a realizar una nueva elección.

ENS: ¿Esa elección sería pasada la pandemia?

JDG: Muy seguramente, que pueda ser pasada la pandemia, pero esos términos es la justicia la que tiene en sus manos el proceso del gobernador Aníbal Gaviria.

ENS: ¿A qué se debe que Antioquia esté pasando un pico alto cuando estaba bien?

JDG: Realmente eso hace parte de lo que es el virus como tal. Es una situación difícil de manejar y es donde se vuelve importante que el pico se haya retrasado.

Pico

ENS: ¿Cree que pudo haber sido por la indisciplina social?

JDG: Antioquia es un departamento muy grande, tenemos más de cinco millones de habitantes, de manera que es normal que el pico se dispare, entre otras cosas porque se ha prestado apoyo al departamento del Chocó en acompañamiento y hospitalización de sus pacientes. No es por negligencia ni por malos manejos, sino que -repito- este tiene un movimiento y esto es lo que se ha visto.

ENS: ¿Tuvo que ver con la reactivación prematura de la economía?

JDG: Probablemente el haber tomado las medidas, el levantar las restricciones como se hizo, pudo haber sido el motivo para que el virus circulara más rápido.

Sin embargo, confiamos plenamente en nuestras autoridades. En el caso del alcalde de Medellín, lo ha hecho de manera ejemplar. También la Gobernación de Antioquia, a pesar de estar en interinidad. Esto genera dificultades. No hay liderazgo. Eso genera ilegitimidad y podría generar una situación difícil para las personas que no estén preparadas para eso.

ENS: ¿Qué propone para mejorar la situación de Antioquia?

JDG: En estos momentos se está planteando confinamiento obligatorio nuevamente. Yo diría, volver a restablecer algunas restricciones. Hay una metodología que ha planteado el Alcalde de Medellín, que es cuatro días permitiendo que la gente salga y tres días encerrados, hasta los lunes en la mañana encerrada la población.

ENS: ¿El Congreso debe reactivar las sesiones presenciales?

JDG: Mientras exista el riesgo, creo que no se deben realizar las sesiones presenciales, porque no solo pone en riesgo nuestras vidas, sino la de los colaboradores de la UTL, los funcionarios del Senado y los miembros de la seguridad. De manera que plantear unas sesiones presenciales en estos momentos es muy difícil, porque pone en riesgo a muchas personas. Creo que no es oportuno hacer sesiones presenciales, y tenemos la obligación de cuidarnos.

ENS: Usted es el Presidente de la Comisión Segunda del Senado. ¿Cuáles son las prioridades?

JDG: Tenemos varios temas. Un proyecto de ley sobre migración. Algunos debates de control político. Tenemos un proyecto de ley de fronteras. Tenemos algunos debates sobre aviación del Ejército, aviación de la Policía y sobre el manejo del orden público en algunas zonas del país.