Parte mecánica impide regreso de cátedra de historia: Segovia

“Es la parte mecánica o metodológica la que ha causado dificultades” para que se restablezca la cátedra de historia, precisó el destacado empresario y ahora presidente de la Academia Colombiana de Historia, Rodolfo Segovia Salas.

Ingeniero químico de profesión, quien se desempeñó como ministro de Obras públicas y Transporte, presidente de Ecopetrol y senador de la República, Segovia fue elegido el 21 de julio como el nuevo presidente de la entidad.

El ‘barrancagenero’ develó los próximos trabajos editoriales que se publicarán y destacó la importancia de la historia para el país.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué se siente ser la primera persona de la región Caribe en asumir la presidencia de la Academia?

RODOLFO SEGOVIA: Es un orgullo y un honor que pesa, no solamente por la región Caribe, sino por lo que representa la Academia y las tareas de estudio y divulgación que hay que adelantar, particularmente, en estos años de celebración del Bicentenario de Independencia de Colombia.

ENS: Se ha destacado por ser un gran empresario con una amplia hoja de vida, ¿qué rumbo le dará usted a la Academia ahora que es la cabeza de la institución?

RS: Quizá lo más importante es el rigor. En otras palabras, que la historia de Colombia, que estoy exagerado porque hay otras vertientes que se ocupan de la historia en el país, sea más investigativa, más rigurosa en presentar la verdad sin sesgos ideológicos y que eso se refleje en la historiografía que se está produciendo ahora.

ENS: ¿Cómo se realizará el proceso de asesoramiento a otras entidades de historia en el país?

RS: Aparte de nuestros académicos numerarios y honorarios, ya desde el periodo anterior al mío, se empezó hacer un gran acercamiento con las academias y centros de historia regionales, donde también se hace historia muy importante. La era del Zoom nos brinda un instrumento para que podamos estar muy cerca de ellos y estimular la labor que hacen.

ENS: ¿Cómo piensa la Academia atraer a uno de los públicos más difíciles, los jóvenes?

RS: La clave es que las monografías y las presentaciones que se hacen en la Academia y que se estimulan a través de sus numerosas publicaciones sean didácticas, fáciles y que se hagan de tal manera que todo el mundo pueda entenderlas, por lo menos parcialmente, y que eso signifique que los jóvenes se acerquen a la Academia por la calidad de lo que se está ofreciendo.

ENS: ¿Qué planes se tienen para rescatar la cátedra de historia en la educación colombiana?

RS: En años pasados se aprobó una ley que ordena al Ministerio de Educación que reintegrara la cátedra de historia. Son varios años de conversaciones y no se ha podido concretar. Los técnicos del Ministerio han argumentado que no tienen con quién, que es muy difícil, en fin, se le han puesto muchas talanqueras a esto y se sigue conversando. Afortunadamente con quien mejor nos hemos entendido desde la Academia es con Fecode, quienes sí quieren que la cátedra se introduzca, pero es la parte mecánica o metodológica la que ha causado dificultades. Pero vamos a insistir enérgicamente a ver si logramos que finalmente se concrete esta introducción de la cátedra de historia colombiana desde los libros porque es abismal y peligroso para la nacionalidad, el desconocimiento que los colombianos tenemos hoy de nuestra propia historia a causa de las falencias de la enseñanza.

Publicaciones

ENS: ¿Qué trabajos editoriales importantes está adelantando la Academia?

RS: Tenemos programado, de hoy a fin de año, la publicación de 10 libros y de varios números del Boletín de Historia y Antigüedades, que se publica desde 1903. Es una tarea que la Academia hace muy diligentemente y con la participación de nuestros académicos, por supuesto y de muchos otros historiadores que no necesariamente están vinculados a la Academia y que hacen historia muy seria.

Uno de los temas de los que abordan estos libros que se van a publicar es sobre la Colección Bicentenario, entonces hay libros como “Las nuevas miradas de la campaña libertadora”, que cuenta con varios autores; y “La campaña del sur. Bomboná Pichincha”, que es un clásico del general José Roberto Ibáñez.

Otro tema es la vida cotidiana familiar y afectiva durante la independencia a través de la correspondencia femenina de la Nueva Granada y Venezuela, de 1810 a 1830, en el que están ejemplares de las académicas Victoria Peralta e Inés Quintero.

Hay una edición en español de un libro muy clásico del francés Clement Thibaud, que se llama “Repúblicas en armas”, la composición de los ejércitos libertadores y el apoyo del pueblo a esas manifestaciones militares. Y del doctor Carlos Rodado Noriega está “Las consecuencias de la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo”, entre otros más.

ENS: Como conocedor y experto de la cultura cartagenera, ¿qué piensa que se debe hacer con el edificio Aquarela, el cual la Unesco pide que sea demolido?

RS: Personalmente me he expresado en numerosas discusiones sobre Aquarela, en las que he dicho que hay que proceder a demolerlo y que el actual Alcalde tiene que hacerlo lo más pronto posible y tengo esa posición bastante firme frente a este tema.

Certámenes

ENS: ¿La Academia ha pensado en un proyecto sobre algún Congreso nacional de historia?

RS: En el 2021 se celebrará el aniversario de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, que fue la primera Constitución de la Gran Colombia, en la que tuvo representación gente de varias partes del país, fue la primera Constitución verdaderamente nacional. Allí se armó una Constitución cuyos elementos son los que todavía tenemos hoy, lo del Estado liberal de derecho con la separación de poderes y con presidentes que se eligen por periodos, una cosa que para ese entonces podía parecer innovadora. Fue la Carta que le dio vida a la Nación y de eso, los jóvenes no tienen ni idea. Es uno de los actos fundacionales de Colombia. Entonces se celebra el aniversario de la expedición de esa Constitución a finales de agosto y se hará un gran congreso en la Villa del Rosario durante tres días con la participación de las academias de historia de Santander que son los vecinos, pero también de la Academia Colombiana de Historia. También se hará el Premio de historia nacional inspirado en este aniversario, y este galardón lo vamos a lanzar este mes que viene para que cuando lo reciban le den bastante difusión.

ENS: ¿Cuándo volverá la Academia a sus reuniones presenciales?

RS: En la Academia hemos comenzado a usar las sesiones virtuales y lo encontramos muy cómodo porque en la última reunión que tuvimos asistieron más de 100 académicos y nos da la oportunidad de acercarnos a las regiones para que participen. Entonces la Academia, cuando la pandemia nos lo permita, hará sesiones en su sede que es patrimonio nacional, por lo menos con la mesa directiva y con cualquier académico que quiera acercarse, dese la vía virtual.