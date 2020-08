No hay impedimento para extraditar a Mancuso: JEP

Ante una inquietud expresada por la organización Human Rights Watch (HRW), la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrada Patricia Linares, le envió ayer una carta al fiscal Francisco Barbosa en la cual aseguró que no hay ningún impedimento para que Colombia tramite la extradición del jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

En una comunicación a la presidenta de la JEP, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, sostuvo que en el caso de Mancuso “uno de los motivos por los cuales no han prosperado las solicitudes de extradición de Colombia” sería que “la Fiscalía considera que no es posible presentar una solicitud de extradición respecto de un indiciado que tramita una solicitud de sometimiento” ante la JEP.

Vivanco manifestó, además, su preocupación por la posible extradición de Mancuso de Estados Unidos a Italia, “lo que podría afectar a las víctimas que en Colombia reclaman justicia por casos en los que él estaría involucrado”.

Por esta razón, Linares le dijo a Barbosa que el hecho que actualmente curse una apelación de Mancuso a la negativa de la JEP a aceptarlo en la Jurisdicción no impide que las autoridades judiciales y gubernamentales de Colombia tramiten su extradición.

Ante la afirmación de Vivanco, Linares sostuvo que “bajo ninguna circunstancia el trámite de un recurso de apelación contra una decisión de primera instancia adoptada por una de las Salas de Justicia, que rechazó el sometimiento de esa persona precisamente por no cumplir con el factor personal de competencia, podría esgrimirse como causa que dilate, impida o interfiera con un trámite de exclusiva competencia de las autoridades antes mencionadas”.

Linares le pidió a Barbosa “aclarar a las víctimas, a las organizaciones que las representan, y a la opinión pública en general".

La respuesta de la Fiscalía

La Fiscalía manifestó a través de un comunicado que está trabajando junto el Ministerio de Justicia y la Embajada de Estados Unidos para evaluar las distintas opciones para lograr la extradición de Mancuso Gómez a Colombia.

En ese sentido, explicó que fue identificado un proceso en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena de Indias D.T y C., al que está vinculado Mancuso Gómez como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, entre otras conductas que habría cometido con posterioridad a su desmovilización.

Por lo que mencionó a otras personas que están implicadas en los mismos delitos con Mancuso quienes solicitaron el 2 de octubre de 218 la remisión del expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

"Ante esta petición, el Juez Primero Especializado de Cartagena, mediante auto del 12 de octubre de 2018, suspendió cualquier actividad judicial en el mencionado proceso remitió la totalidad del mismo a la JEP. Esta determinación abarcó las actuaciones y contra Mancuso Gómez”, manifestó la Fiscalía.

A lo que concluye: “Ese sentido, será el Juez Primero Especializado de Cartagena el competente de solicitar la extradición de Mancuso”.