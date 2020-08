72% de la inversión del Metro va a economía de Bogotá: Escobar

Aunque la llegada del Covid-19 retrasó en tres meses la firma del acta de inicio de obra para la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), que ahora será el 23 de octubre, esta obra será vital para la reactivación económica de la Capital, según el Gerente del Metro de Bogotá, Andrés Escobar, pues generará alrededor de 27.000 empleos permanentes durante su ejecución, sumado a las inversiones propias de la obra.

EL NUEVO SIGLO: El lunes llegaron los primeros ingenieros chinos a Bogotá. ¿Por dónde se va a comenzar el trabajo de la PLMB?

ANDRÉS ESCOBAR: Este es el segundo grupo de ingenieros que llega. El primero llegó en febrero y estos son los encargados de la primera etapa del proyecto, que es la obra civil relacionada con el patio taller en Bosa. Esta es una obra de 32 hectáreas, inmensa, que se demora siete años de construcción; precisamente por ser tan grande y tan demorada es la primera que tiene que arrancar. Estos ingenieros tienen relación con esto, pues son expertos en compactación de suelos y preparación del terreno.

ENS:Gran parte de la reactivación económica poscovid-19 estará en las megaobras. ¿Qué significará para Bogotá el comienzo de esta obra?

AE: El impacto del Metro se va a sentir por varios lados. Comencemos por lo que ya está sucediendo, que es la compra de predios y el traslado de redes de servicios públicos. La compra de predios ha sido muy importante para la economía bogotana, porque se trata de 1.440 inmuebles. Uno podría decir que detrás de cada uno hay casi dos familias -propietarios e inquilinos-, y todas esas compras han implicado que la empresa Metro le está inyectado dinero a la economía local. Estamos hablando de cerca de $800.000 millones entre este año y el 2021.

Y el traslado de las redes de servicios públicos, eso solo representa una inversión del orden de $340.000 millones que también van a entrar a la economía local, pues se trata de 123 obras pequeñas de redes de servicios públicos, de trasladar postes, tuberías, semáforos, etc. Unas serán más grandes que otras como el traslado de una subestación eléctrica, esa será muy importante y costosa, y todo eso también es dinero que se inyecta a la economía local.

El empleo

ENS: ¿Cuánto empleo van a generar las obras venideras?

AE: Las obras que ya son propiamente de construcción del Metro, que son las más importantes, van a comenzar a finales de este año y arrancarán por el patio taller. Esas obras, se estima, van a generar y a mover alrededor de 27.000 empleos permanentes durante toda la ejecución del proyecto, en promedio.

ENS: ¿Cuánto de la inversión para la PLMB es local?

AE: El 72% de la inversión del Metro es pagada en Bogotá, en pesos colombianos, a proveedores colombianos de todo: de concreto, de acero, de pavimento, de ladrillos y de servicios como por ejemplo trasporte, volquetas, retroexcavadoras, vigilantes etc. Entonces de la inversión del Metro, de alrededor de $7,5 billones, el 72% va a ir a la economía bogotana.

Entonces, el 72% de todo es colombiano, demanda interna que mueve la economía nacional. El otro 28% sí corresponde a importados: principalmente los trenes y otros equipos como los de taller, los de control, la parte eléctrica y de comunicaciones que también son equipos importados. Esa inversión sí se hace en dólares y en el exterior.

ENS: ¿Cuándo arranca la obra de la PLMB?

AE: La firma del acta de inicio está prevista para el 23 de octubre. A partir de ese momento, el consorcio ya queda en capacidad legal de comenzar a armar sus cronogramas de trabajo y sus campamentos para el patio taller.

La demora

ENS: ¿Cuánto se retrasó el arranque de este proyecto por la llegada del Covid-19?

AE: Tres meses. El efecto de retraso para la firma del acta de inicio de obras fue de tres meses. Va a ser el 23 de octubre en vez del 23 de julio, como estaba programado inicialmente.

ENS: ¿Y hay algún plan para recuperar estos tres meses de retraso?

AE: Hay un tema muy importante que está en estudio y es la posibilidad de trabajar 24 horas. Las normas de Bogotá no lo permiten. Las obras de construcción solo deben ser en horas de luz solar, es decir 12, pero hay un proyecto de una forma de trabajo que los chinos nos han expuesto y nos han pedido obtener los permisos para poder trabajar de noche.

ENS: ¿Cómo ha sido el trabajo con esta Administración Distrital y cómo ve la propuesta de extender la PLMB a Suba y Engativá?

AE: El trabajo ha sido permanente. No ha habido ni un momento de duda ni un momento de pausa. La Alcaldesa, desde el 2 de enero cuando me ratificó y por esa misma vía ratificó a todo el equipo Metro porque no se trataba de una sola persona sino de una continuidad de todo el equipo, de ese momento para acá todo el apoyo ha sido total.

Venimos trabajado en dos frentes: el frente de la PLMB y en la segunda línea o lo que llamamos la Fase II, que es la prolongación de la Primera Línea hacia el norte y hacia Suba. Son dos frentes de trabajo en donde estamos poniendo al servicio la experiencia que ya adquirimos en años anteriores, para que esta vez el desarrollo y la estructuración de la segunda fase sea un poco más rápida y con más conocimiento de todos estos procesos que son tan difíciles.

Sobre todo los que tienen que ver con la Nación: con el Conpes y el Confis para sacar esa Segunda Línea que, además de ser una propuesta de campaña, es un proyecto que ha mostrado los mejores indicadores en cuanto a eficiencia, movilización de pasajeros y costos. Estamos totalmente sincronizados en los dos frentes.

ENS: Se han presentado objeciones frente a la troncal de Transmilenio por la 68. ¿Cómo explicar su necesidad para la alimentación de la PLMB?

AE: Las proyecciones muestran que el 45% de los pasajeros del Metro necesitarán de un sistema alimentador para llegar al mismo y van a llegar al Metro a través de una línea alimentadora. Sin este tipo de líneas, el Metro funcionaría con la mitad de la gente.

Las líneas de Metro son sistemas de transporte muy pesados. En nuestro caso moverá a 72.000 personas en una hora, pero para que ello sea así, necesita un buen sistema complementario de alimentación. Ese papel lo van a jugar dos líneas nuevas que ya están contratadas:

La avenida Ciudad de Cali, que conectará a Soacha con las Américas, en donde hay una estación del Metro; y la 68 que conectará con la PLMB en la Primera de Mayo, en un sitio de altísima demanda.