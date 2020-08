Más subsidios de gas natural a estratos 1 y 2

Los usuarios de gas natural de los estratos uno y dos tendrán un aumento decidido por el Gobierno. En efecto, el Ministerio de Minas y Energía autorizó un incremento de 10 puntos porcentuales a los subsidios de este servicio que reciben los usuarios de estratos 1 y 2 sobre el consumo de subsistencia, que estará vigente durante la emergencia del Covid-19.

Según el Ministerio, más de 2,3 millones de usuarios residenciales de estrato 1 venían recibiendo un subsidio del 60% y ahora será del 70%; mientras que 3,6 millones de usuarios de estrato 2 recibían un beneficio de hasta el 50% que sube al 60%.

La Cartera minero-energética explicó que la medida aplicará para el actual periodo de facturación, en caso de que se extienda la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus, el Ministerio tendrá la facultad de extenderla en caso que haya recursos disponibles.

De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, “seguimos trabajando intensamente para ofrecer alivios a las familias colombianas y asegurar la continuidad de los servicios de energía y gas, lo cual ha sido nuestra prioridad desde el inicio de la emergencia”.

Esta decisión se suma al paquete de medidas que ha emitido el Gobierno en los últimos tiempos, como los cuatro meses de gracia para que los usuarios residenciales de los estratos 1 al 4 que hayan decidido diferir el valor de sus facturas de energía eléctrica y gas combustible por redes.

“Los usuarios de estratos 1 y 2 podrían diferir, sin recargo adicional, hasta por un plazo de 36 meses el costo del consumo básico o de subsistencia no subsidiado correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio”, indicó el alto funcionario.

También se estableció que durante los meses que restan de 2020 no podrá aumentar el costo del kilovatio hora en los recibos de energía eléctrica. Sin embargo, esto no significa que no se puedan presentar aumentos en las facturas asociados a un mayor consumo o a otros cobros no relacionados con este servicio.