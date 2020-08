Mancuso será deportado a Italia a más tardar el 4 de septiembre

La extradición del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos a Italia quedó aprobada para antes del 4 de septiembre, así lo evidencia un documento firmado por el juez federal Richad J. León, el cual se conoció este miércoles.

NEW: Here's the DC court order leaving no doubt whatsoever that the Trump administration has pledged to remove ex Colombia warlord Salvatore Mancuso to Italy by Sept. 4. In exchange, Mancuso's lawyers agreed to drop their complaint. pic.twitter.com/l5h6KpmCJ6