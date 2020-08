“Jamás he dicho que Senado autorizó presencia de tropas”: MinDefensa

En la última semana se avivó nuevamente el debate sobre la presencia de una brigada militar de Estados Unidos en Colombia, luego de que el Gobierno Nacional anunciara el retorno de su actividad en el país.

No obstante, este lunes se conoció la carta del expresidente del Congreso, el senador liberal Lidio García, en la que le pide al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que rectifique su posición al decir que “el Congreso de la República hubiese "autorizado" la presencia de tropas norteamericanas en el territorio colombiano”.

El congresista afirmó que en dicha comunicación “simplemente se le informó a su destinataria, que 69 Senadores de 7 partidos políticos, habían remitido sendos oficios a la Presidencia del Senado de la República manifestando todos, que con ocasión al arribo de una comisión asesora de la Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad (…) se había ejercido por parte del Senado de la República el ‘control político de manera satisfactoria’”.

Por lo que considera que, en ese sentido, se trata de una comunicación de carácter informativo que “no tiene ningún alcance jurídico que comprometa al Congreso”.

La respuesta del Ministro de Defensa

Carlos Holmes Trujillo afirmó que al conocer la misiva que envió Lidio García no hará “rectificación”, pues señaló que “jamás he dicho que Senado autorizó presencia de tropas extranjeras en Colombia”.

En entrevista con RCN Noticias, el ministro de Defensa aseguró que cuando el presidente Iván Duque conoció la posición del Senado, procedió “en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales a autorizar nuevamente la reiniciación de las actividades”.

También manifestó que en el Congreso se hicieron dos debates de control político por lo que aseguró que la presencia de estos militares “se trata de una acción de cooperación y no de tránsito de tropas”.

Afirmó que los senadores presentaron un incidente de desacato contra el presidente del Congreso porque no había convocado a una sesión para este tema y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca “les negó esa solicitud diciendo que el Senado no era la institución accionada”.

“El Senado actuó como podía y debía actuar, y que los debates de control político se hicieron, inclusive convocados por los congresistas que ahora se quejan”, manifestó Carlos Holmes Trujillo.

En breve daré a conocer comunicación de respuesta a nota que me dirigió el honorable Senador,Doctor Lidio García. Anticipo,con todo respeto,que no haré rectificación que me solicita por cuanto jamás he dicho que Senado autorizó presencia de tropas extranjeras en Colombia