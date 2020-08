Invima suspende comercialización del medicamento Dolorex-R

Por considerarlo como un producto fraudulento pues carece de amparo bajo registro sanitario y no garantiza el cumplimiento de criterio de calidad, el Invima suspendió la comercialización del medicamento Dolorex-R.

A través de una alerta sanitaria, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía que se abstengan de adquirir el fármaco y a suspender su consumo pues este representa un riesgo para su salud.

Según indicó el Invima, la comercialización del Dolorex-R es ilegal en Colombia e informó que el laboratorio Homeopático Mercy le comunicó que este producto no es fabricado ni comercializado por ellos.

Además, la entidad explicó que el riesgo que corre quien lo consume radica en que el registro sanitario que se encuentra en la etiqueta del producto es inexistente, por lo cual se desconoce su contenido real al igual que su cadena de comercialización.

“Al no estar amparado bajo un registro sanitario, las condiciones de seguridad y eficacia del producto no han sido comprobadas, de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se trata de un producto fraudulento, que no garantiza el cumplimiento de criterios de calidad”, manifestó el Invima.

Asimismo, el organismo aseguró que tampoco se tiene información sobre las condiciones de almacenamiento y transporte del Dolorex-R, lo que podría afectar su calidad, seguridad y eficacia.

En ese sentido, el Invima invitó a los ciudadanos a denunciar los lugares donde se continúe vendiendo los lotes del producto, a través de la página web de la entidad e hizo un llamado a las secretarías de Salud, departamentales, distritales y municipales, para que adelanten las actividades de inspección para evitar la comercialización del médicamento.