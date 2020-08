Indisciplina en Caquetá incrementó contagios: Obispo

La reapertura de templos en Caquetá está descartada por ahora, lamentó en diálogo con EL NUEVO SIGLO el obispo de Florencia, Omar de Jesús Mejía.

“En este momento cuando desde el Ministerio del Interior se habían hecho los protocolos con la Conferencia Episcopal y con todas las confesiones religiosas, estábamos muy animados a que abríamos los templos. El Alcalde ya había hecho la solicitud al Ministerio del Interior. Pero en estos momentos no creo que sea la prioridad. La importancia en estos momentos es la evangelización y Dios nos da la creatividad para hacerlo. Pero en estos momentos los templos están cerrados. Deben permanecer cerrados, porque en la medida que siga subiendo el contagio no podemos correr riesgo. Debemos optar siempre por la vida y los templos están cerrados. Pero la Iglesia no está cerrada. Los corazones siguen abiertos. Seguimos evangelizando a través de los medios virtuales”, manifestó.

El prelado señaló que “la situación en Florencia en estos momentos es grave, no solamente en Florencia, sino en todo el Departamento, inclusive podría decir que en toda la región amazónica. Primero, tenemos una infraestructura en salud muy débil. Y segundo, el virus ha venido de una manera agresiva en estos momentos. Tercero, creo que lamentablemente la indisciplina social ha contribuido a todo esto, así que en este instante tenemos mucha preocupación porque estamos con más de dos mil contagios. Y a ese paso ya debemos ir más avanzados. Es grave. Esperamos que la situación se vaya mejorando y clamamos de la ayuda del Gobierno para que nos den una mano en estos momentos”.

A pesar de tomar todas las precauciones, el obispo Mejía salió positivo en la prueba, aunque es asintomático. “En estos momentos, cualquiera puede ser víctima del Covid. Esas cosas se pueden dar en cualquier momento. Gracias a Dios estoy bien. Estoy en mi casa haciendo la cuarentena estricta y aprovecho para invitar a la gente de que seamos muy juiciosos y hacer la cuarentena estricta. Los mayores contagios se dan porque personas que saben que están positivas o que tienen síntomas siguen saliendo. Una vez que supe que estaba positivo, estoy en cuarentena y con todos los protocolos”.