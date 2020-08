“No me he tomado un café con Álvaro Uribe”: Tuso Sierra

Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra rompió su silencio desde Estados Unido, a donde fue extraditado y posteriormente liberado en el 2013, y se refirió al caso de Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, así como se mostró dispuesto a testificar en el proceso.

El antiguo paramilitar concedió una entrevista a la revista Semana este jueves en la que manifestó que desde el 2009 le habían pedido un testimonio sobre el caso Álvaro Uribe. “A raíz de eso a las personas que escucharon, no sé cómo le llegaron al expresidente, y le dijeron que aquí estaba diciendo que le habían hecho una visita unas personas y le habían hecho unos ofrecimientos”, declaró.

Añadió: “A raíz de eso, en 2018, aproximadamente en junio-julio, yo envíe una carta diciendo que era cierto. Que a mí me habían visitado unos congresistas y otras personas”.

Señaló que el 25 de septiembre de 2019 recibió un correo electrónico en el que se le informaba de una audiencia el día siguiente ante la Corte Suprema de Justicia. Señaló que ese día tenía justamente una audiencia judicial programada con antelación. Le contestaron que no lo habían podido ubicar porque no tenían su contacto ni el de su abogado, ello pese a que Sierra ha rendido varias versiones ante la Corte y la Fiscalía.

Manifestó que el día de hoy no ha recibido ninguna nueva notificación. “Todo lo que me enterado ha sido a través de los medios de comunicación”. Manifestó que siempre ha atendido los llamados de la justicia, pero dijo “sentir temor” de le compulsen copias como ha sucedido con otros testigos.

Ante la pregunta de si había sido contactado directamente por Álvaro Uribe, Sierra manifestó que no. “Yo no he sido contactado, yo no hablado con él, nunca me he cruzado con él, no me he tomado un café. Esta visita de estas personas fue en 2009 y el caso de Álvaro Uribe, tengo entendido, que arrancó en el 2012. Jamás en la vida me he contactado con él”.

Respondió negativamente acerca de si había recibido mensajes de Uribe Vélez a través de terceras personas.

Cuando se le pidió especificar a qué persona se estaba refiriendo respecto de las visitas, Contestó que se trataba de la entonces senadora Piedad Cordoba, el también senador Rodrigo Lara, e Iván Cepeda “con otros señores de una ONG”, mientas estuvo recluso en una prison federal.

Manuel Retureta, abogado del Tuso, señaló en la misma entrevista que estuvo presente durante la visita, ocurrida el 16 de julio de 2009 “en la ciudad de Washington en una de las cárceles donde estaba detenido Salvatore Mancuso, Juan Carlos Sierra, Rodrigo Tovar Pupo y si me acuerdo bien, Simón Trinidad”.

Sobre los motivos de la reunión, Sierra relató que “en ese entonces vinieron buscando información de ese tema. ¿Por qué nos extraditaron, el papel que yo desempeñé? Que me preguntaron por los Uribe. Sin lugar a dudas. Y que tuve ofrecimientos, tuve”.

Sierra contó que Iván Cepeda y Piedad Córdoba le ofrecieron “asilo político para mi familia. Yo les decía que colaboro con todo lo que sé y me ofrecieron asilo a mi familia en Suiza o en Francia a cambio de que diera información de los Uribe y de todo lo que yo sabía de Fuerzas Militares, de políticos”.

En el caso de Lara, el senador buscaba información acerca del asesinato de su padre, sobre el cua el Tuso dijo no saber nada.

¿Que buscaban Córdoba y Cepeda saber acerca de Uribe? “Que conocimientos tenía yo de actividades de participación con los grupos de autodefensa, que si tuve reuniones, que si participé con ellos en financiación de campañas. El caso de Tasmania, que jamás en la vida fue llamado a ese caso”, respondió.

Sobre su supuesto cambio testimonio manifestó ”¿Cuál testimonio? No existía caso contra Álvaro Uribe. Desde 2009 están buscando testimonios contra Álvaro Uribe. Después, en 2010, Iván Velásquez (exmagistrado) vino y yo no pedí que viniera, para que lo pongan en contexto”.