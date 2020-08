“Es mejor reducir exenciones y usar este ahorro para bajar impuestos”

El Ministerio de Hacienda y la DIAN presentaron la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, quienes darán a conocer sus ideas sobre los incentivos dentro del sistema tributario -ante una nueva reforma tributaria-, en un plazo de 18 meses después de su conformación.

En una entrevista cedida por el Ministerio de Hacienda, líder de la Comisión, David Rosenbloom, indica como recomendación general que es mejor reducir las exenciones y usar ese ahorro para bajar los impuestos.

Desperdicio

-En su experiencia, ¿los incentivos tributarios funcionan en otros países? ¿Realmente contribuyen al crecimiento y la equidad?

Verá, la mayoría de las personas involucradas en las políticas de tributación, como yo, es bastante escéptica de los incentivos. Estos tienden a desperdiciarse, ser complicados, llevan a la corrupción y hay muchos aspectos de estos que no me gustan y esto pasa en cualquier país (…). Lo mejor para cualquier país, y me oirán decir esto una y otra vez, es reducir las exenciones y usar ese ahorro para bajar los impuestos. Es decir, lo mejor que se puede tener es un sistema simple de tasas impositivas bajas, esa es la mejor apuesta, pero la política sigue metiéndose en el camino e interfiriendo con eso y no me involucraré ahí.

-Usted tiene una gran experiencia en temas de impuestos, ¿cómo funcionará en Colombia?

Este proyecto es mucho más grande que eso, realmente cubre todo el sistema, pero he estado en esto por más de 50 años, trabajé con muchos países y sé de sus sistemas tributarios y tengo ciertas visiones sobre cómo debería funcionar un sistema tributario; desde mi perspectiva esta es una oportunidad para intentar mejorarlo sin tener que involucrarse en política ni políticas colombianas. Mi grupo de trabajo será el de Impuesto de Renta Corporativo, el cual es muy bueno para mí, sé más de este que sobre el IVA.

-Usted liderará el grupo de trabajo del impuesto de renta corporativo, ¿cómo debería funcionar este en un sistema tributario ideal?

Si uno se devuelve y se pregunta, ¿cuáles son los atributos de un buen sistema tributario?, para mí son tres.

El primero es lo que los economistas llaman ‘eficiencia’ y eso significa interferir lo menos posible con el comportamiento económico. Lo que uno quiere es un sistema que recaude dinero, porque para eso está, pero que básicamente permita funcionar a la economía bien (…). El segundo atributo es un sistema justo, pero tan importante como eso, es que sea percibido como tal (…) el camino simple para que sea aceptado es que sea justo.

Y el tercer atributo es la simplicidad. Uno quiere un sistema que pueda ser administrado por tributaristas que también lo entiendan, así como el contribuyente para que pueda cumplir con sus obligaciones.

Sencillez

-¿Cómo hacer entonces para que el sistema tributario sea más fácil y amigable para los contribuyentes?

Si uno quiere un Gobierno, va a tener que pagar impuestos, empecemos por ahí. Si vas a tener un país y un Gobierno, pues habrá que pagar por eso y la gente debe aceptarlo y pienso que el mejor sistema tributario se remonta a las ideas básicas, eso hace parte de la composición social. Si alguien quiere ser policía, bombero, si hay que reparar las calles, necesitarás que la gente acepte el sistema y pienso que entre más justo y simple, más fácil será aceptarlo.

-¿Cómo debería moverse el sistema impositivo, después que tanta gente se ha visto afectada por el virus?

Colombia tiene un gran sentido de ser país y el sentido común es apelar al pueblo. Seguramente habrá problemas, sin duda, nunca se pondrán todos de acuerdo, estaría sorprendido si alguien debatiera en contra de los principios que mencioné, la pregunta es si hay voluntad política para hacerlo. Veo que la pandemia es una oportunidad, estamos en un momento terrible y no pienso que haya ninguna medida impositiva como resultado de la pandemia por la cual abogaría, pero la pandemia ofrece al mundo y a los diferentes países para que le den una segunda mirada a lo que están haciendo, especialmente en el área de la tributación. Así es como veo la pandemia

El sistema

-¿Cuál es su consejo para los diferentes gobiernos que están a cargo?

Empezaría con una hoja en blanco. Empezar de cero, reconstruir el sistema. Sé que es muy ambicioso, no sé si es posible en el contexto colombiano, pero yo reconstruiría el sistema y en ese proceso, no excluiría los incentivos, pero diría que la carga está en las personas que los quieren, para que expliquen por qué son beneficiosos y porque se pagan solos.

Por cada incentivo que se da, lo que básicamente se hace es subirle el impuesto a otro. Los políticos tienden a pensar que con los incentivos están regalando dinero, pero hay que pagar por el Gobierno, así que, si se quiere dar dinero al Sr. X, se le está quitando a Mr. Y (…). Pienso que es una oportunidad para repensar todo y lo que Colombia está haciendo tiene sentido.

-¿Cuáles son sus expectativas en esta comisión?

Sé que será interesante, espero que podamos hacer una contribución. No me hago ilusiones, ya he aconsejado a otros países y siempre hay complicaciones.

No tengo nada que ganar, no tengo intereses, propiedades ni pago impuestos en Colombia, soy un forastero que intentará dar los mejores consejos que pueda y será interesante ver la reacción.

Los expertos

La Comisión está integrada por cinco expertos internacionales: David Rosenbloom, director del Programa de Tributación Internacional de la Universidad de Nueva York; Brian Arnold, catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Waterloo; Jeffrey Owens, profesor de reconocidas universidades y autoridad global en impuestos; Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE; y Kent Smetters, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pennsylvania. Por parte del Gobierno nacional, estarán Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo; Rodolfo Enrique Zea, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo; Juan Pablo Zárate, viceministro Técnico de Hacienda y José Andrés Romero, director general de la DIAN. La Secretaría Técnica la conformarán conjuntamente la OCDE y la DIAN.