El presupuesto de combate para una larga “guerra”

Aunque el Gobierno se demoró unos días en concretar el paquete completo del proyecto de Presupuesto General para el 2021 en $314 billones con el servicio de la deuda, es una carta apenas para realizar el primer combate a la larga “guerra” económica y social que le espera al país ante el Covid-19.

El propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo calificó como fiscalmente responsable y comprometido con la reactivación de la economía colombiana y la generación de empleo.

“Este Gobierno está comprometido con recuperar la senda de crecimiento antes de la llegada de la pandemia y la generación de empleo”, expresó Carrasquilla quien agregó que para ello se impulsará la inversión en infraestructura, vivienda, tecnología, transición energética, transformación digital del país y economía naranja, así como otras inversiones públicas fundamentales para impulsar la actividad económica como acción contracíclica frente a los choques económicos adversos que ha generado el Covid-19”.

La deuda

Sin embargo, en este Presupuesto, comparado con el de 2020 que con adiciones quedó finalmente en $304 billones, se destaca a primer ojo que el Gobierno va a tener como eje fundamental atender la deuda creciente del país y las obligaciones establecidas con anticipación.

Por tradición, el país ha cumplido a cabalidad los compromisos tanto con los mercados externos como con los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que hoy le están tendiendo la mano al país en vista de las enormes necesidades para copar toda la atención de la población ante la emergencia sanitaria.

De allí el optimismo del titular de la Cartera de Hacienda: “terminaremos muchos de los proyectos actualmente en ejecución e iniciaremos otros más, sin olvidar las vías terciarias, fundamentales para la interconexión regional y el aumento en la competitividad del país. En todos estos proyectos será fundamental la participación del sector privado para impulsar el proceso de recuperación de nuestra economía, para que los colombianos podamos rehacer nuestras vidas tras la crisis que ha significado esta pandemia”.

¿Y la renta básica?

Sin embargo, entre los medios, algunos parlamentarios y analistas quedó la duda por qué el Gobierno no incluyó recursos para poder adelantar una renta básica, medida que ha sido solicitada cada vez con mayor insistencia.

Para los estudiosos, la única respuesta a esto es que una vez el Presupuesto cumpla con su trámite por el Congreso y sea expedida la ley a finales de diciembre de este año, en febrero o marzo del 2021, se van a presentar necesariamente adiciones presupuestales.

Al respecto, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que “no tenemos presupuestado una renta básica. Vamos a mantener el Ingreso Solidario que llega a más de tres millones de familias y lo tenemos presupuestado para los primeros seis meses del 2021. Esperamos que después de ese tiempo, la economía del país se haya estabilizado”.

Con relación a la deuda que Colombia ha adquirido en los últimos meses para enfrentar las consecuencias de la pandemia, el viceministro Londoño afirmó que habrá un aumento en el gasto de inversión y que “vamos a tener una mayor deuda porque tenemos una caída evidente en los ingresos”.

En ese sentido, explicó que la deuda del país asciende a $23 billones -un 40% con respecto al año pasado-. “No sabemos exactamente cuándo vamos a pagar esa deuda. Tenemos una serie de plazos -30,10 y 15 años-, pero el pago depende del rendimiento, así que no sabemos cuándo la podamos pagar”, aseguró.

Privatizaciones

Además, otro elemento que se tenía y que sí aparece en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, es la privatización de algunas empresas del Estado. Al respecto, el viceministro Londoño dijo que “allí habría en perspectiva cerca de $12 billones, pero no sabemos si lo podemos hacer. No sabemos si podemos enajenar, no sabemos si le interesa al mercado nuestros activos. Es un análisis que estamos haciendo”.

Señaló que “le estamos poniendo el ojo a todo -refiriéndose a todas las empresas del Estado-. Debemos saber si el dinero que nos deje esa privatización, servirá para hacer una inversión grande con mayor rentabilidad”.

La atención

La otra duda que deja el Presupuesto es que en el 2021 deberá lidiar con los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias Económicas (FOME) para atender el impacto del Covid-19.

El más reciente reporte del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana indica que hasta la fecha, el Gobierno nacional solo ha girado el 29% de los recursos destinados para atender la emergencia económica y social que ha generado la Covid-19.

Es decir, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha girado $7,3 billones del total de recursos disponibles en el Fondo, que ascienden a los $25,5 billones.

En consecuencia, aún hay $18 billones sin ejecutar, que podrían invertirse en planes de reactivación económica, ayudas a empresas, salud, educación, empleo, apoyo social, entre otros.

El documento señala que la mayoría de los recursos girados por el Gobierno han llegado al sector de la salud, con una inversión de $1,9 billones, que han servido para atender a los pacientes más críticos, financiar la adecuación de la infraestructura y dotar a los empleados del sector con los respectivos elementos de bioseguridad.

La Cartera de Crédito Público ha girado $1,8 billones a programas sociales, recursos que según el reporte han llegado a los ministerios de Agricultura, Comercio, Defensa y Relaciones Exteriores.

En cuanto al subsidio a la nómina, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana indica que se han invertido $1,7 billones, beneficio al que han accedido más de 120 mil empresas en todo el territorio nacional.

El programa Ingreso Solidario ha recibido $1,2 billones, dinero que ha sido girado a cerca de 2 millones de personas que viven en condiciones de pobreza; esta ayuda económica se mantendrá hasta junio del 2021.

Señala el informe que en el rubro de ‘otros’ se inyectaron $628.257 millones.

Otro elemento que deja a la luz el Presupuesto, es que el Gobierno sí va a emprender un drástico programa de austeridad, pero principalmente en algunos sectores. Por ejemplo, del total sin deuda ($238 billones), hay tres sectores que verán menos recursos en comparación con el presupuesto de 2020. Estos son el Ministerio de Trabajo, el de Agricultura y el Ministerio Público.

De acuerdo con el documento, el Ministerio de Trabajo pasa de $31,5 billones a $27 billones, lo que quiere decir que hay una reducción presupuestal del orden del 14,4 %.

El Ministerio de Agricultura pasa de $1,9 billones a $1,7 billones -desciende 7,7%-, mientras que el Ministerio Público reporta una disminución del 0,3% y queda en los $1,53 billones.

