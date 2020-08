El éxito de Fedesarrollo en sus 50 años

El director del centro de pensamiento, Luis Felipe Mejía, señala que el éxito es la generación de propuestas para la reducción de la pobreza y la estimulación de empleo y desarrollo para el país

El centro de pensamiento y de análisis más importante del país y de Latinoamérica, Fedesarrollo, cumplió 50 años sirviendo de guía a los colombianos para encontrar una mejor calidad de vida. Su director, Luís Felipe Mejía, describe a EL NUEVO SIGLO, la importancia de ser un centro propositivo, que por medio de sus investigaciones y análisis, encuentra eco en una sociedad que requiere de ese faro.

EL NUEVO SIGLO: En los 50 años de Fedesarrollo, ¿cuáles son los cambios más importantes de la entidad?

LUIS FELIPE MEJÍA: La entidad arranca con una visión general de contribuir a una buena implementación, a un buen diseño de las políticas públicas siempre, por supuesto, pensando en un bien general. Esa idea fue un sueño prácticamente de hace 50 años, pues se ha venido construyendo paulatinamente a lo largo de estas décadas.

El capital

ENS: ¿Cuál es el mayor capital de la institución?

LFM: El principal activo de esta institución es su capital humano, personas de primer nivel que han estado siempre en esta institución y que han permitido generar este tipo de documentos, de políticas, de proyectos, de investigaciones, de publicaciones periódicas que han sido fundamentales; obviamente han habido cambios, las líneas de investigación han venido cambiando en el tiempo por supuesto, con las necesidades del país.

ENS: ¿Qué líneas de estudio caracterizan a Fedesarrollo?

LFM: Además de las publicaciones periódicas de confianza, en la década de los 80 fue muy importante todo lo que se hizo a raíz de la época de la violencia y el narcotráfico, allí Fedesarrollo fue uno de los centros pioneros, no solo en Colombia sino a nivel mundial, en investigar cifras del impacto económico del narcotráfico. Hace dos años publicamos un libro sobre temas de corrupción, ya nos hemos involucrado también en los temas de desarrollo sostenible y desde este 2020 hacemos parte de la red de sostenibilidad global.

ENS: ¿Cómo ha hecho la entidad para no caer en el manejo político de esos análisis?

LFM: En los estatutos de Fedesarrollo está claro que es un centro de investigación que no puede tomar ningún partido desde el punto de vista político. Siempre ha estado ausente, por supuesto, la discusión política, no de política pública que es distinto. Pero eso no solo ha estado en los estatutos sino en las personas que han liderado la institución en estos 50 años, siempre han sido personas de lo que en Colombia se ha conocido como la famosa tecnocracia, con una enorme formación económica, profesional, con experiencia por supuesto en el sector público, pero con ese mandato de poder contribuir desde el punto de vista académico, y con independencia a las investigaciones. Pero también, está la calidad de las personas que han venido gerenciando esta institución en estos 50 años.

La economía

ENS: ¿Cómo ve Fedesarrollo la economía que traía el país antes del Covid-19?

LFM: Luego de la gran crisis que tuvimos en el 2014 después de la caída del precio del petróleo, Colombia venía liderando el crecimiento en la región y había avanzado en términos de reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, los resultados habían sido realmente positivos. No hay que olvidar que Colombia arranca en este siglo con una tasa de pobreza cercana al 50% de la población, es decir, una de cada dos personas se consideraban pobres. Esa tasa se redujo al 27%, prácticamente, a la mitad en el año 2018. También tuvimos durante 4 o 5 años tasas de desempleo por debajo del 10%, entonces el modelo económico estaba funcionando, y nos coge la crisis del Covid-19.

Lo social

ENS: ¿Qué deja a la luz la pandemia en el aspecto social?

LFM: Esta crisis desnuda algunas falencias estructurales en términos económicos y sociales; el elemento más importante que tenemos que corregir es el de la enorme inequidad que existe en nuestro país. Habíamos logrado reducir por supuesto la desigualdad de niveles del 0,55 o 0,56 del coeficiente de Gini, a niveles de 0,52 hace dos años en el año 2018, pero sigue siendo Colombia una sociedad tremendamente desigual. Así que hay que aprovechar esta oportunidad para implementar reformas que permitan retomar, por supuesto, el crecimiento económico que es lo primordial y es la principal receta para reducir la pobreza y pobreza extrema.

ENS: ¿Qué están trabajando actualmente como propuestas para el país?

LFM: A la par de esta celebración de los 50 años hemos venido trabajando precisamente en una serie de documentos que plantean diagnósticos y recomendaciones para los próximos 10 años. Estamos pensando no solamente en el impacto del Covid-19 que es muy grande sino también pensar en cuáles van a ser los grandes retos en los próximos 10 años en términos de crecimiento económico, en términos de desigualdad, de reducción de la pobreza, en términos de educación, en términos laborales.

ENS: ¿Qué reformas requiere el país para el corto y medio plazo?

LFM: Indudablemente para esta segunda mitad del año el elemento más importante para la política económica tiene que ser la recuperación del empleo y la recuperación del crecimiento económico eso va a requerir políticas contracíclicas por parte del Gobierno nacional. Algunas de ellas ya están en marcha, por ejemplo, las inversiones en el sector de las edificaciones, de la construcción, pero también otras que tienen que ver por el lado de la infraestructura pública. Pero en materia de reformas que tendrán impacto en el mediano y largo plazo, vamos a tener que abordar por supuesto una reforma tributaria. Así que el próximo año, el país tendrá que discutir esa reforma y vamos a tener que discutir también una en nuestro mercado laboral, por la alta informalidad.