Duque invita unidad para superar la pandemia

A pocas horas de iniciarse fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, que comienza mañana, el presidente Iván Duque invitó a los colombianos a trabajar unidos para superar la pandemia.

“Hoy sabemos que estamos ad portas de empezar una nueva etapa esta semana: la del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Sabemos que lo que va a marcar el éxito nuestro va a ser la corresponsabilidad entre lo que haga el Estado, entre lo que hagan los empleadores y lo que hagamos todos en nuestra órbita familiar e individual”, afirmó el Mandatario.

Al participar en la Caminata de la Solidaridad por Colombia, que se realizó de manera virtual, el jefe de Estado afirmó que todos “sabemos que el virus no se ha ido, que los peligros no se han ido, pero sabemos también que nuestro país sabe, en los momentos difíciles, sacar lo mejor de sí”.

“Lo mejor, aparte de la solidaridad, es también la cultura ciudadana, porque hemos demostrado como nación, a lo largo de los momentos más difíciles, que siempre nos paramos con la frente en alto, con ganas, con el deseo de contribuir, y que es mucho más que cualquier sentimiento negativo lo que nuestro tricolor amarillo azul y rojo significa para unirnos”, agregó.

En su intervención, Duque recordó que la solidaridad fue lo que inspiró iniciativas como Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), para ayudar a los colombianos más vulnerables, altamente afectados por la pandemia.

“Pensando en la solidaridad, nació un programa como Ingreso Solidario, que llega a casi tres millones de personas que nunca habían recibido un aporte económico del Estado. Hemos visto cómo el Programa de Apoyo al Empleo Formal protege ingresos a cerca de tres millones de trabajadores”, dijo.

Recalcó, además, que “hemos visto también a muchos empresarios que, sabiendo sus afectaciones, no han dejado de pagar sus nóminas y con esfuerzo han tratado también de preservar muchos puestos de trabajo”.

“Estos no son momentos fáciles, nunca lo han sido y no pretendemos que sean, pero creo que como Nación tenemos que valorar lo que juntos hemos hecho, lo que juntos hemos construido, porque aquí no hay protagonismos individuales, aquí no hay triunfos del individuo; es solamente como Nación como saldremos adelante”, concluyó.