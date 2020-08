Dos años del gobierno Duque: la pandemia cambió todo

El próximo viernes, el presidente Iván Duque Márquez arribará a su segundo año de mandato en medio de una de las crisis más graves que ha sufrido el país a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. Las metas que se trazó en campaña el Mandatario siguen en pie en cuanto a sus pilares de legalidad, emprendimiento y equidad, sin embargo varios de los programas se han visto frenados y ahora hay que mirar básicamente a la reactivación económica del país.

Por ello, analistas consultados consideran que un balance de su gestión queda necesariamente sujeto a los efectos de la pandemia.

El presidente Duque destacó en su informe al Congreso, en la instalación de la legislatura el pasado 20 de julio, que su gobierno está cerrando las brechas sociales con programas como Colombia Mayor, que cuenta con más de 175 mil nuevos cupos, además de mejorar la focalización de los programas sociales para que realmente lleguen a quienes más requieren.

En materia de legalidad puso de relieve que en estos dos años “hemos reducido la tasa de homicidios a una de las menores en más de 40 años y alcanzado la menor tasa de secuestros en décadas” y se logró que los cultivos ilícitos continúen disminuyendo.

En emprendimiento destacó que la agenda de reactivación económica generó un entorno propicio para la creación de iniciativas privadas, para la inversión y para la formalización de empleo.

De igual manera puso de presente el manejo de la pandemia con una estrategia para proteger la vida de los colombianos con medidas como la cuarentena, pero cuidando con una reactivación gradual que la economía no colapse.

EL NUEVO SIGLO consultó el balance que hacen sobre los dos años del presidente Duque el excanciller conservador Fernando Araújo, así como la politóloga y magister en ciencia política Mónica Pachón.

EL NUEVOSIGLO: En sus dos años de gobierno, ¿Duque ha cumplido lo que prometió?

FERNANDO ARAÚJO PERDOMO: Considero que el Presidente ha estado muy enfocado en primero, un estilo de gobierno que prometió en campaña, que es un estilo de gobierno tranquilo que busca resolver problemas, que busca que el país trabaje bajo unos propósitos comunes. Un estilo de gobierno que diría es conciliador, que busca siempre la solución a los problemas mediante el diálogo, mediante las buenas maneras, naturalmente defendiendo el estado de derecho, defendiendo los principios, defendiendo la Constitución y las leyes, pero siempre a través de mecanismos de escuchar a los demás, de conocer los puntos de vista y de adelantar las reformas que el país necesita. Naturalmente que en este momento está muy afectado por el tema de la pandemia.

Creo que en la parte económica ha hecho lo prometido, que básicamente a mi modo de ver eran dos líneas: en primer lugar, menos impuestos para que las empresas tengan la posibilidad de fomentar la inversión. En segundo lugar, mejores condiciones salariales como una forma también de compensar esos menores impuestos que están pagando los empresarios y las personas naturales, pero que al pagar menos impuestos se han podido mejorar los salarios.

Los incrementos salariales que se han hecho en cada uno de los dos años del presidente Duque han estado por encima de los promedios históricos.

ENS: ¿Cuál ha sido el mayor acierto?

FAP: Creo que en este momento el mayor acierto es el manejo que le ha dado a la pandemia, pero para no referirme a un elemento coyuntural, creo que es todo el estilo de gobierno que ha implementado después de un gobierno anterior en donde había muchas descalificaciones para las personas que no comulgaran con las ideas del Gobierno.

ENS: ¿Cuál ha sido el mayor desacierto?

FAP: No tengo la facilidad de criticar al presidente Duque, considero que está haciendo un gobierno muy valioso, está mostrándole al país un sendero de crecimiento, de conciliación, de respeto, que me parece que está por encima de cualquier falla que ha podido tener.

MÓNICA PACHÓN: Creo que nadie puede cumplir lo que promete en campaña en circunstancias normales, y en las circunstancias actuales sí que se vuelve un reto. Creo que la agenda cambió y con ello las prioridades del Gobierno. Creo que lo que está pasando en este momento cambia completamente todo. Qué estaba pasando: había desaceleración económica y esto estaba generándole problemas.

Tenía unos indicadores difíciles en términos del conflicto y la violencia, y además tenía una impopularidad muy importante en donde la protesta social del año pasado lo tenía agobiado y el Gobierno estaba en unas circunstancias muy complicadas. Pues la pandemia pone las cosas más difíciles.

ENS: ¿Cuál ha sido el mayor acierto?

MP: Me parece que en términos de educación el presidente Iván Duque, por lo menos en materia de primaria y secundaria, ha aumentado el presupuesto, me parece que el Ministerio de Educación ha respondido de una forma interesante al reto que se ha planteado con la pandemia. Creo que hay una persona que es excelente en la Cartera. Me gusta que el Gobierno haya dado como esas prioridades en ese gasto que es tan fundamental para los niños y los adolescentes en este país.

En términos digamos, de seguridad no veo un avance fundamental porque el manejo del territorio es muy complicado, me parece que a pesar de que hay esfuerzos pues los resultados no se ven. Entonces es complicado. Y en materia económica tampoco creo que el Presidente con la reforma tributaria que presentó el año pasado, haya resuelto grandes problemas.

Rescataría la inversión en educación y los esfuerzos que están haciendo ahí.

ENS: ¿Cuál ha sido el mayor desacierto?