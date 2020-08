Distrito evaluará si acorta la última cuarentena rotativa

Entre disturbios, protestas y nuevas declaraciones hechas por parte del Ministerio de Salud, ayer el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se refirió a los planes que tiene el Distrito Capital, para darle cumplimiento a la reapertura de cines y otros ámbitos culturales.

En una primera medida, el Secretario refirió que Bogotá, como cuando se reabrió la construcción, la manufactura y otros renglones económicos, hará la reactivación del sector cultural de la manera más juiciosa y rigurosa para cuidar la salud de todos los bogotanos.

“El sector de la cultura, que trabaja generalmente con aglomeraciones, supone por lo mismo un riesgo especial epidemiológico y es que en espacios cerrados y en un periodo prolongado de tiempo es cuando más riesgo de contagio hay”, dijo el Secretario, quien dijo que ya se está analizando la nueva resolución que expidió el Ministerio de Salud.

Adicionalmente, frente a la reapertura de cines precisó que el Distrito ya había adelantado, “por muy buen camino”, lo que serían los protocolos para cines, que ya era claro serían al aire libre, “y es absolutamente posible. Ya hemos adelantado los protocolos necesarios y ahora lo que se tendrá que evaluar son los tiempos para su entrada en marcha”.

Punto aparte, frente a otras actividades a puerta cerrada, de acuerdo con el Secretario, lo primero que hay que hacer es entrar a hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los escenarios culturales y los distintos teatros -evaluar su capacidad, ventilación etc.-.

“Lo más importante es entrar en un diálogo franco con el sector cultural. Muchos nos manifestaron que a ellos, por ejemplo, no les sirve tener un aforo de 20 a 30 personas. Que le saldría más caro abrir que no abrir porque es muy bajo ese aforo. Aquí, las realidades epidemiológicas se enfrentan a las realidades económicas y tendríamos que analizar con ellos y evaluar si es mejor una opción al aire libre y otra opción”, añadió ayer el Secretario, aunque dijo que Bogotá aún no está preparada para ir a un concierto.

Acuerdo con los comerciantes

El lunes de la semana entrante, la Administración Distrital evaluará, de manera conjunta con el Ministerio de Salud, cómo están avanzando los indicadores del Covid-19 en las localidades que actualmente se encuentran en cuarentena, y evaluarán la posibilidad de levantar la misma antes de que se cumpla su plazo, presupuestado para el último día de este mes.

Después de una reunión con los líderes comerciantes de Puente Aranda, Santa Fe y Antonio Nariño que protestaron durante los últimos días exigiendo autorización para reabrir sus negocios, el Secretario dijo que entre los acuerdos, está la posibilidad de adelantar la fecha para que puedan iniciar de nuevo sus labores comerciales, lo que implicaría acortar el tiempo de la última cuarentena por localidades.

“En seis días revisaremos la posibilidad de levantar la cuarentena en algunas -localidades-, si las condiciones epidemiológicas lo permiten”, precisó ayer en horas de la tarde el secretario Gómez. Adicionalmente, el funcionario se comprometió a revisar los horarios de funcionamiento del comercio.

“Se revisarán los días y horarios de funcionamiento para el comercio, la manufactura, la venta de equipos electrónicos y la prestación de servicios de mecánica. Las decisiones se tomarán buscando que no circulen más de 4 millones de personas, en la calles, en un solo día”, argumento reiterado por la Alcaldesa Mayor, para explicar el porqué de esta última medida.

El Secretario también explicó que se recibieron las propuestas sobre los horarios que empezarían a regir a partir de septiembre; un esquema tanto de turnos por días como de horarios, en lo que sería una nueva normalidad en todos los sectores productivos de la ciudad.

No obstante, al cierre de esta edición comerciantes y vendedores informales protestaron y protagonizaron disturbios con palos, machetes y otros elementos en el sector de la avenida Jiménez con Caracas y otras zonas de la calle 13. “Nuestro equipo de diálogo social se encuentra en el lugar para llegar a acuerdos y soluciones a través del diálogo”, trinó el Gobierno hacia las cinco de la tarde.