Centro Transitorio Hospitalario de Corferias cerrará

La alcaldesa, Claudia López, notificó que el Centro Transitorio Hospitalario de Corferias se cerrará de forma definitiva el próximo 30 de septiembre. Esta decisión se tomó luego de que una serie de concejales solicitará su desmonte. No obstante, el remanente de recursos no será utilizado para adquisición de vacunas sino para investigación, entre otras cosas.

“Nosotros revisamos la solicitud que hicieron los concejales y creemos que tienen la razón. Terminada esta etapa, que ya supimos que no nos colapsó el sistema hospitalario, hemos tomado la decisión de cerrar el Centro Transitorio Hospitalario de Corferias a partir del 30 de septiembre”, le respondió anoche a EL NUEVO SIGLO la alcaldesa mayor Claudia López, quien añadió que no haber tenido que usar Corferias, es la prueba reina del éxito de todo el cuidado que se hizo. “Si el sistema hospitalario hubiera colapsado, Corferias habría estado a full capacidad”.

Adicionalmente, la Mandataria precisó que como se habían previsto hasta $200.000 millones y solo se ha utilizado el 10%, “como no nos vamos a gastar esa gran cantidad de recursos que habíamos previsto para una expansión hospitalaria, los recursos que nos queden los destinaremos a investigación científica -como el tratamiento con plasma-, al nuevo trazado inteligente y a salud mental y protección, sobre todo de las mujeres en situación de violencia. El remanente será dedicado a esas tres actividades”.

Esa fue la respuesta de la Administración Distrital a nueve concejales de diferentes partidos políticos que hace un par de días habían solicitado a la Administración Distrital el desmonte del Centro Hospitalario Transitorio de Corferias, para reorientar sus recursos a la adquisición de vacunas Covid-19 cuando corresponda. Entre otras cosas, los firmantes argumentaron la baja ejecución presupuestal, la poca afluencia de pacientes y el poco impacto que ha generado en la prestación de servicios de salud este Centro Hospitalario.

De acuerdo con los cabildantes, del cupo global asignado para el funcionamiento de Corferias, a la fecha el fondo financiero Distrital de salud le ha desembolsado únicamente el 10% de los recursos ($20 mil millones) a la Sub Red Centro Oriente conforme a la cuenta de cobro SCOFFDO000218 del 3 de junio de 2020. Eso quiere decir que en la actualidad $182 mil millones de recursos de la salud se encuentran sin ejecutar en las cuentas del Distrito.

Baja ocupación

Adicionalmente, con el fin de reorientar estos recursos a la adquisición de vacunas, los firmantes también resaltaron que, con corte al 25 de julio de 2020, no se habían atendido a más de 200 pacientes en este hospital transitorio de Corferias.

Al cierre de esta edición y aún en el pico de la pandemia, en el centro hospitalario transitorio de Corferias había, en el pabellón No Covid 54 pacientes; en el pabellón Covid 56 pacientes y en el pabellón de aislamiento 2 personas para un total de 112 pacientes y un acumulado global de 437 pacientes atendidos desde su creación.

En la vacuna

De acuerdo con la concejala del Centro Democrático, Diana Diago, Corferias como hospital transitorio de Bogotá no ha generado muchos beneficios para atender el Covid-19, “y es mejor que ese dinero se destine para lo que hoy necesita la ciudad”. Adicionalmente y al igual que la Veeduría, la cabildante manifestó preocupación porque Bogotá no ha comenzado a planear una hoja de ruta sobre cómo se adquirirá y distribuirá la vacuna, cuando esté disponible.

“Hoy no tenemos claridad frente a muchas cosas que toca ir planeando y toca tener listas y preparadas: ¿Cuántas vacunas va a comprar Bogotá? ¿Pasará lo mismo que pasó con los ventiladores? Hay que comprar vacunas y hay que pensar en los vacunadores. Si se compran siete millones de vacunas, ¿en qué momento, cómo y quienes las aplicarán? ¿Ya tenemos la logística?”, añadió la cabildante Diago.

Por su parte, otro de los concejales que también está haciendo esta solicitud, el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, le dijo a este Medio que la inversión de Corferias no tuvo el principio de planeación que se requiere para hacer una asignación de recursos públicos pero, como no se han hecho todos los desembolsos y más del 90% de su presupuesto permanece intacto, “pues debería orientarse hacia la vacuna que requerirán los bogotanos. Serían básicamente $198.000 millones que entrarían a ese rubro, y no se endeudaría la ciudad casi en 11 billones”, precisó el Concejal.