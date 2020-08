Caso Uribe: ¿Por qué Corte no admite versión de Tuso Sierra?

La filtración a cuentagotas de apartes editados del proceso judicial que sigue la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, continúa afectando las garantías al debido proceso del expresidente y líder del Centro Democrático.

Así lo reiteró este miércoles su defensa al expedir un nuevo comunicado en el que hace precisiones sobre dos aspectos. Primero, que Uribe nunca tuvo contacto directo con los testigos Juan Carlos Sierra, alias el ‘Tuso’ –un exparamilitar extraditado a Estados Unidos y quien al parecer podría inclinar la balanza en su favor–, Hilda Niño Farfán y Harlington Mosquera Hernández.

Y, segundo, que en “una nueva filtración ilegal de la Sala de Instrucción”, se hacen afirmaciones “falsas y graves” como que Uribe “de manera directa y personal” contactó al testigo Sierra para que mediante declaraciones escritas dieran cuenta de ofrecimientos que en el pasado supuestamente les habría formulado el senador Iván Cepeda Castro a cambio de acusarlo infundada e injustificadamente. Ello, con un cometido procesal. En concreto para aportarlas como elemento de juicio en este proceso y en el radicado No. 38451”.

Dicho radicado hace referencia al proceso que la Corte precluyó en favor de Cepeda y que derivó en la apertura de la investigación contra Uribe.

La defensa del dirigente político, a cargo del abogado Jaime Granados Peña, advierte que su cliente “nunca tuvo trato personal” con el ‘Tuso’ Sierra y que “ello fácilmente se puede corroborar con las propias interceptaciones y con sus registros migratorios”.

Además, Granados se lamenta de que a pesar de varias peticiones a la Corte no han sido llamados a declarar otros testigos como la investigadora estadounidense y exagente de la CIA, Lisa Ruth, “profesional que recibió la versión” del ‘Tuso’ Sierra, “quien explicó con total claridad los detalles de dicho procedimiento”.

Para la defensa, la versión de Sierra es determinante, pues en el expediente está consignada una carta del ‘Tuso’ en la que advierte de “la supuesta actuación irregular del magistrado Barceló y del exfiscal Eduardo Montealegre, quienes le enviaban razones de ofrecimientos de $100 millones si declaraba en contra de los Uribe Vélez, a través del periodista Juan Carlos Giraldo”.

La versión de Lisa Ruth

EL miñercoles, el abogado Granados también recordó que desde enero de 2019 la defensa aportó a la Sala Especial de Instrucción los datos de contacto de Ruth, “quien no ha sido llamada a declarar, como tampoco Roque Arismendi, Juan Manuel Aguilar y el propio ‘Tuso’ Sierra”.

No obstante, el miércoles la investigadora estadounidense dio una entrevista a la emisora La FM en la que dio detalles de su encuentro con Sierra. La exagente de la CIA dijo a la emisora que fue contactada por Uribe Vélez.

“Me dijo que quería que lo ayudara a conocer la verdad y qué había pasado, empecé a buscar testigos que me hablaran del tema y así llegue al señor Sierra, por eso lo contacté”, contó la investigadora.

Ruth explicó que contactó al ‘Tuso’ Sierra a través de su abogado y que el paramilitar le confirmó que fue presionado por Cepeda para inculpar al expresidente Uribe.

“Cuando lo contacté me dijeron que iba a hablar conmigo, pero que no iba a decir ninguna mentira ni nada de eso, me dijo que sería honesto”, contó, y agregó que Sierra le comentó que Cepeda y otras personas lo habían visitado“pidiéndole que cambiara el testimonio en contra de Álvaro Uribe Vélez y ofreciéndole favores a cambio, además me aseguró que Uribe jamás le había pedido nada”.

La defensa de Uribe también ha pedido la declaración de Hilda Niño Farfán, una exfiscal de Justicia y Paz condenada desde hace más de un año por sobornos de exparamilitares, y quien al parecer habría recibido dádivas a cambio de declarar en contra de Santiago Uribe Vélez en el proceso que se le sigue por conformación de grupos paramilitares.

Y Harlington Mosquera Hernández es un paramilitar desmovilizado y condenado quien, de acuerdo con el expediente, asegura haberle advertido al senador Uribe Vélez de un “plan de difamación en su contra” en una visita que hizo al municipio de Pacho, Cundinamarca, durante la campaña presidencial del hoy mandatario, Iván Duque.

Los otros testigos

En la providencia también se menciona a otras personas que, a juicio de la defensa, podrían declarar a su favor. Entre ellas se menciona a Eunice Cortés, “quien dice de forma espontánea, ser la comandante ‘Diana’ del frente Cacique Pipintá. Esta persona no solo manifiesta su deseo de esclarecer hechos objeto de investigación por parte de la Sala, sino que hace graves señalamientos en contra del señor Pablo Hernán Sierra García, testigo de este caso, en el sentido de haber manipulado su testimonio a cambio de dinero”.

Sierra García fue el comandante de ese bloque paramilitar y fue denunciado por el senador Uribe por calumnia en su contra y de su hermano Santiago.

Otra persona mencionada en el expediente es Nilton Córdoba, un excongresista investigado por corrupción y que, según la Corte, dio como suyo el número celular del expresidente Uribe, razón que adujo la Corte para “chuzarlo por error”, pero dándoles validez a las conversaciones.

Córdoba, no obstante, posteriormente desmintió tal versión, por ello la defensa solicita que sea escuchada su versión.

Uribe pide “transparencia”

Mientras tanto, este miércoles, el expresidente Uribe volvió a sorprender al revelar su primera fotografía ya en calidad de detenido en su finca de El Ubérrimo de Montería, en Córdoba.

Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc,su nueva generación y sus aliados.

Sin pruebas,solo https://t.co/MmbPdFaYwE Interceptaron ilegalmente.Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo.Pido transparencia pic.twitter.com/em6DkBoUXX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 12, 2020

En su trino dijo que “fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo interferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”.