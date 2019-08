“Vemos con preocupación el descenso del apoyo a los migrantes”

Entrevista| Felipe Muñoz, gerente de Frontera, aseguró que el fenómeno debe ser comprendido como una oportunidad para la economía nacional

___________________________



“Vemos con alguna preocupación que hay un descenso en el apoyo ciudadano hacia la recepción de los venezolanos”, manifestó el gerente de Frontera, Felipe Muñoz.

Comentó que es comprensible, porque “todos los fenómenos migratorios en el mundo tienen una consecuencia y es que el imaginario principal de la gente es que los migrantes quitan los empleos y generan inseguridad”.

Pero explicó que “por eso que debemos trabajar con más intensidad en un ejercicio de inclusión económica de los migrantes que permita visibilizar su aporte productivo al país”.

Muñoz sostuvo que nada de lo que el Gobierno hace en materia de atención integral de los migrantes o la atención humanitaria prestada a esa población va en desmedro de la atención a los nacionales.

EL NUEVO SIGLO: ¿Se ha disminuido, aumentado o estabilizado el flujo de venezolanos a Colombia?

FELIPE MUÑOZ: Según cifras de Migración Colombia, a 30 de junio tenemos 1.480.000 venezolanos de manera permanente en el país, es decir que la cifra viene creciendo a un ritmo de, más o menos, 50.000 personas por mes que se están quedando.

Además tenemos el flujo de migrantes en tránsito que supera los 400.000 este año, personas que cruzan el país para ir al sur del continente. Y se sigue moviendo mucho en frontera, lo que llamamos los migrantes pendulares que se acercan a 45.000 al día que salen y se devuelven, que vienen a demandar servicios, en particular de salud.

Hay dos fenómenos interesantes. El primero es que ya no es solo un fenómeno de frontera. El 32% de los migrantes permanentes se encuentran en los departamentos de frontera, pero un 68% se encuentra en el resto de Colombia. Según cifras del Ministerio de Educación hay más de 900 municipios donde hoy hay venezolanos inscritos en los colegios públicos.

ENS: ¿Hoy Colombia, después de tres años de ola migratoria, es más un país de paso para los venezolanos o la mayoría cruza la frontera para establecerse aquí?

FM: Colombia conserva cuatro tipos migratorios. Migrantes permanentes que se instalan en Colombia; de tránsito que cruzan la frontera para llegar a otros lados; pendulares que entran y salen por las fronteras; y hay retornados colombianos.

Es decir, hoy el fenómeno migratorio desde Venezuela no solo es el segundo más masivo después del Sirio, sino es un flujo migratorio mixto, lo cual impone unos retos para el Estado colombiano muy complejos.

ENS: Hoy en Venezuela no se ve a corto plazo la salida de Maduro del poder, ¿habrá que pensar el Plan Frontera ya no como una estrategia temporal y de contingencia, para convertirlo en permanente y estructural?

FM: Lo cierto es que no solo estamos pensando como Gobierno en fortalecer los mecanismos de atención humanitaria, sino que estamos en lo que hemos denominado retos de segunda generación, en particular los temas de seguridad ciudadana, tecnología e inclusión económica. Esto último que busca integrar económicamente a los casi 600.000 migrantes, quienes tienen un permiso especial de permanencia, para que con esa integración puedan aportar a lo social y pasemos lo que hoy es una crisis a una oportunidad, lo que se ha presentado en otros países del mundo.

Desempleo

ENS: 24.000 niños hijos de venezolanos recibirán la nacionalidad colombiana, ¿no son muy pocos si se tiene en cuenta que en los últimos tres años han llegado al país más de 1 millón y medio de venezolanos?

FM: Estos son los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos desde el 19 de agosto de 2015 a la fecha que tienen Registro Civil de Nacimiento.

Recordemos que las normas colombianas no dan la nacionalidad automática a los hijos de extranjeros a menos que sus padres estén con una estancia permanente, como una residencia. Esto implica que como no es el caso de los niños que han sido víctimas de esta crisis, ellos no tenían derecho a la nacionalidad colombiana. Intentaron buscar la nacionalidad venezolana a la cual tenían derecho y los cónsules de ese país en nuestro país les negaron de manera sistemática otorgarles el derecho a la nacionalidad. Les pusieron una serie de trabas y de normas tan complejas que les hicieron imposible adquirir la nacionalidad y los pusieron en riesgo de apatridia. Esta es la razón por la cual, siguiendo las instrucciones del Presidente, nos reunimos con varias entidades del Estado, como la Procuraduría, la Defensoría y la Registraduría. Hay que reconocer que la Defensoría venía trabajando el tema e incluso presentó un proyecto de ley al Congreso en este sentido. Después de muchos debates se llegó a la conclusión que esa nacionalidad se iba a dar como una medida excepcional y temporal. La medida está vigente desde el 20 de agosto y hasta dos años más o hasta que la situación en Venezuela cambie.

ENS: A raíz del aumento del desempleo local hay quienes dicen que se está dejando atrás ese sentimiento de solidaridad con los venezolanos y que están creciendo los síntomas de xenofobia en el país, ¿es verdad?

FM: Todos los fenómenos migratorios en el mundo tienen una consecuencia y es que el imaginario principal de la gente es que los migrantes quitan los empleos y generan inseguridad.

Vemos con alguna preocupación que hay un descenso en el apoyo ciudadano hacia la recepción de los venezolanos.

Es por eso que debemos trabajar con más intensidad en un ejercicio de inclusión económica de los migrantes que permita visibilizar su aporte productivo al país. Así mismo, estamos trabajando en identificar unas acciones en seguridad ciudadana que permitan clarificar el real impacto en temas de seguridad. Hicimos un ejercicio con cinco secretarios de seguridad y estamos avanzando en revisar los números e implementar unas medidas.

ENS: ¿Cómo explicar que las ciudades en donde más desempleo hay (Quibdó, Valledupar y Armenia) no estén localizadas en la frontera o en los grandes ciudades del interior en donde más población migrante hay?

FM: Eso se explica debido a un fenómeno. Esta explicación parte de un análisis que hemos hecho con el DANE y es que la única causa del desempleo no necesariamente tiene que ver con la migración. Hay múltiples causas y en los sectores en los cuales la llegada de mano de obra venezolana pudiera desplazar algunos trabajadores colombianos debemos hacer planes específicos, con medidas puntuales y sectoriales.

ENS: También es común escuchar las quejas de algunos colombianos en torno a acceder a ciertos servicios y asistencias estatales en Colombia. Ellos dicen que parecería más fácil para los venezolanos migrantes que para los nacidos aquí, ¿qué responde?

FM: Yo respondería con dos aseveraciones claras. Nada de lo que estamos haciendo para integrar a los migrantes o atenderlos humanitariamente va en desmedro de la atención a los nacionales; y lo segundo es que el sector salud de Colombia ha hecho un enorme esfuerzo de resiliencia para atender a los migrantes.

Aquí no se trata de atender a un migrante para dejar de atender a un colombiano. Se trata de trabajar con gobernadores y alcaldes y el sistema de salud para que todos puedan tener unos servicios básicos humanitarios.

Retornados

ENS: ¿Cuál ha sido el papel de los gobernadores?

FM: Muy importante. Como gerente de Frontera de la Presidencia quiero reiterar el agradecimiento para los gobernadores y alcaldes que en una labor generosa y positiva han hecho todas las tareas para recibir a los migrantes de manera digna. Y a la sociedad colombiana le diría que se acordará en unos años que la decisión que tomamos de acoger a los migrantes venezolanos era la correcta.

ENS: ¿No debió diferenciarse un plan para los colombianos retornados de Venezuela frente al de los venezolanos migrantes?

FM: Sí, tenemos un plan para retornados. La Cancillería lidera el programa ‘Colombia nos une’, que permite una atención humanitaria y de inclusión para los retornados colombianos. El Ministerio de Trabajo ha hecho una ruta especial para los retornados y el Ministerio de Salud ha determinado unos procedimientos expeditos para la inclusión de los retornados en el sistema de salud. Los retornados son una de las prioridades en la migración venezolana y el Presidente nos insiste junto al Canciller en fortalecer cada día más esa política.

ENS: ¿Cuáles son las otras prioridades?

FM: Entre las otras prioridades está el tema de inclusión económica. Acabamos de terminar un documento con esa estrategia en ese sentido que estamos socializando con la academia y los empresarios.

Además, queremos reforzar el tema de seguridad ciudadana y otro como lo ha dicho el presidente Duque con conseguir más recursos de cooperación internacional para atender la crisis. Colombia ha hecho un enorme esfuerzo, agradecemos la colaboración pero necesitamos más. Estamos en presencia de la migración masiva más numerosa en el mundo, 4 millones de venezolanos han salido de su territorio en los últimos años según la ONU y Colombia tiene el mayor porcentaje de ellos.

ENS: ¿Hay estadísticas sobre el número de venezolanos presos en Colombia y si podrían ser deportados a su país?

FM: No tengo la estadística consolidada, pero en seguridad ciudadana puedo decir que hay algunos sitios de Colombia donde el número de venezolanos capturados sobre el total de capturas es muy bajo. Hay otros sitios donde el porcentaje es mayor y estamos trabajando en ello.

El mensaje importante es que Colombia ha sido y será generoso con los migrantes, pero seremos implacables con quienes cometan delitos en el territorio.

La Fiscalía trabaja de la mano con Migración Colombia para evaluar en cada caso particular y más allá de una circunstancia de un proceso penal sí se pueden entrar medidas migratorias.

ENS: ¿Cuánto ha valido, a hoy, la atención a los migrantes venezolanos en Colombia?

FM: Las cifras se están consolidando, porque hay recursos del Gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, de los gobiernos locales y de cooperación internacional.

Lo que es cierto es que según estudios del Banco Mundial, la atención a este proceso migratorio le puede costar a Colombia al año 0,5% del PIB anual y esos recursos no los tenemos.

Por eso hay que continuar en el esfuerzo de conseguir más recursos de cooperación internacional, pero sobre todo y ojalá pronto termine la situación en Venezuela. Y con ello se elimine el factor más importante de la migración que es el régimen ilegítimo de Maduro.