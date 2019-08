Se reduce en 15% cifra de muertos en el puente festivo

Nuevo llamado de la Policía de Tránsito a atender recomendación de no conducir embriagados

Al tiempo que se resaltó la reducción de personas fallecidas en el puente de la Asunción de la Virgen María este año, con relación a la misma fecha de 2018, la Policía de Tránsito y Transporte volvió a hacer un llamado para que quienes hayan consumido bebidas embriagantes entreguen las llaves.

De acuerdo con el general Carlos Rodríguez, director de Tránsito, el año pasado, en el mismo puente festivo se reportaron 50 personas fallecidas y este año 40, lo cual significa una disminución del 15% en la cifra.

En cuanto a los lesionados hay 59 casos menos que los registrados durante el mismo festivo de 2018 y 42 accidentes menos.

También señaló que hasta el mediodía de ayer las autoridades habían realizado 2.880 pruebas de alcoholemia, de las cuales 220 resultaron positivas.

“Se han impuesto 5.414 comparendos, especialmente a motociclistas. Las mayores infracciones son adelantar en lugar prohibido, problemas mecánicos y transporte informal”, indicó el general Rodríguez.

“La ola invernal sigue en algunas partes del país. Disminuye la adherencia de la llanta al piso y dificulta la conducción, es importante la revisión técnica de los automotores antes de iniciar los desplazamientos”, explicó el general Rodríguez.

Por otra parte, el general Rodríguez anunció que la vía Neiva – Garzón está cerrada, y que la vía alterna por Sogamoso a Sisga no tendrá restricción de carga pesada durante este lunes festivo.

Con 30 mil uniformados en las carreteras del país, las autoridades acompañaron el plan retorno del puente festivo de la Asunción de la Virgen, según indicó el general Rodríguez.

Además de la presencia de los uniformados en las principales vías, se sumaron medidas como la restricción para los vehículos de carga a partir de la una de la tarde de ayer y el incremento de controles para verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los conductores en el plan retorno.

“Incrementamos en un 100% el número de pruebas de alcoholemia en las carreteras para prevenir y evitar que los conductores manejen en estado de embriaguez”, señaló el general Rodríguez, quien tiene como meta que los conductores entiendan que lo mejor es entregar las llaves.

Tanto la Policía de Tránsito y Transportes como la Agencia Nacional de Seguridad Vial han venido adelantando campañas con el fin de reducir a su mínima expresión el número de muertos en las carreteras, especialmente durante los puentes festivos.

Pero aunque se han visto algunos resultados, no son completamente satisfactorios para las autoridades, pues que 40 muertos en tres días, por cuenta de accidentes den carreteras, es una cifra muy alta.

Pero lo que más preocupa a las autoridades es que a pesar de las campañas, llamados y sanciones impuestas, los conductores sigan cayendo en infracciones como la de manejar bajo efectos del alcohol.

Para algunos especializas, lo ideal sería seguir incrementando las multas económicas, aunque aseguran que “de todas formas siempre habrá quienes lo hagan. Pero lo importante es que el número de sancionados siga disminuyendo”.

Recuerda que aunque esta es una infracción grave porque se pierden reflejos y se pueden sufrir micro sueños, hay otras acciones igualmente que se deben seguir combatiendo como la de no tener el SOAT o la revisión técnico-mecánica.

Indicaron que esperan que para el próximo puente festivo, que será el 14 de octubre, se reporte una disminución mucho mayor en cuanto a accidentalidad, número de víctimas y heridos, pero especialmente en lo que tiene que ver con ductores sancionados por manejar bajo efectos de alcohol, no portar documentos como el SOAT, la licencia o la revisión técnico-mecánica, como por no adelantar en lugares que no están permitidos.