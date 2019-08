Entrevista| El presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, señaló la importancia del laudo arbitral sobre la Ruta del Sol II y que se debe evitar que se presenten otra vez estos hechos

La reciente decisión del tribunal de arbitramento sobre la Ruta del Sol II, el mejoramiento de la economía para el final del año, las decisiones sobre el cambio climático, el desempleo y la producción de alimentos preocupan al presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedeya.

Bedoya que también es presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC) se mostró optimista sobre un mejor comportamiento del agro.

EL NUEVO SIGLO: ¿Hay preocupación en los gremios por el laudo arbitral sobre la Ruta del Sol II que puede provocar prevención en el sistema financiero para financiar proyectos?

JORGE ENRIQUE BEDOYA: Yo creo que cada quien tiene sus preocupaciones en torno a lo que ocurrió con el laudo, pero no se debe olvidar que el sector financiero trabaja con el ahorro de los colombianos y trabaja de manera adecuada, además lo más relevante es la seguridad jurídica y el respecto por las leyes. Desde el consejo gremial el laudo arbitral fue claro e reflejar y respetar a los actores de buena fe. La Asobancaria hizo un pronunciamiento del sector financiero y cada quien asume sus decisiones sobre el interés particular, pero sin duda el tema de la seguridad jurídica para poder desarrollar los proyectos es claro. Se debe trabajar a fondo contra la corrupción para evitar que se vuelvan a presentar casos con el de la Ruta del Sol II.

La economía

ENS: ¿Qué piensa sobre el rumbo actual de la economía?

JEB: En lo que va corrido del año el crecimiento de nuestro aparato productivo y en particular de la agricultura evidentemente no es la cifra que todos hubiésemos querido pero teniendo en cuenta lo que está ocurriendo a nivel internacional, la migración de 1 millón y medio de venezolanos y lo que ha tomado de tiempo en la reglamentación de la Ley de Financiamiento y otros factores, el crecimiento de la economía colombiana pasa la prueba.

Sin duda el área que más preocupa a los colombianos es el desempleo y la alta informalidad laboral, en el caso del campo tiene una tasa alta del 86% cuando el promedio nacional es del 42%, pero hay indicadores que favorecen la economía como es la inversión extranjera, el crecimiento del consumo de los hogares, la inversión en importación de bienes de capital, que de una u otra manera compensan otros que no han estado bien.

ENS: ¿Cree que la situación de la economía puede mejorar para el final del año?

JEB: Indudablemente, en el caso de los alimentos se avecina una época de mucho consumo con la celebración de las festividades esto es positivo para el último trimestre, pero también mejora el turismo y hay otros sectores que pueden mejorar como la industria y el comercio, así como la construcción. Si los colombianos remamos para el mismo lado esto va a mejorar y tener un mejor final del año, pero no obstante estamos expuestos al tema de Venezuela, al impacto de la “guerra comercial” entre China y Estados Unidos, y además están las variables como la tasa de cambio, los precios de las materias primas y de las commodities.

ENS: ¿Qué piensa sobre el informe sobre el cambio climático y el cambio de dieta que recomiendan, eso no afectaría la producción de alimentos?

JEB: El informe expedido por el panel intergubernamental en cambio climático convocado por las Naciones Unidas es bastante extenso en sus apreciaciones tanto en el aspecto del cambio climático, la agricultura e incluso en el cambio de la dieta. Me llaman la atención algunos elementos como afrontar el cambio climático, existen algunas estrategias en el manejo de la tierra, en el uso de los cultivos no solo con los productos agropecuarios sino extractivos, el uso de fertilizantes y químicos en las condiciones tropicales y que tengan un manejo adecuado por parte de los agricultores, que en las siembras y cosechas se adicione carbón al suelo para que este no termine de generar condiciones de efecto invernadero y también evitar todo el tema de la deforestación.

Cuando plantean el cambio de la dieta hacen mención a la disminución en el consumo de la carne, pero eso sin un manejo adecuado puede afectar la nutrición de los infantes sobre todo en la necesidad de la leche. No es lo mismo ver esas perspectivas desde los países ricos en nutrición a otros de ingresos medios que no tienen los alimentos suficientes para los niños. Sin duda se deben adicionar cambios en el sistema de producción de alimentos. Otro elemento que se debe cuidar es el desperdicio de alimentos, en el mundo se pierde el 25% de la comida desde que el producto sale del agricultor hasta el consumidor. Pero hay que desarrollar una estrategia ya que no es lo mismo tratar este asunto en países con ingresos altos a países con ingresos medios.

Prevenciones

ENS: ¿Desde el sector del agro se diseñará algún plan para prevenir el cambio climático?

JEB: Lo que hacemos desde los gremios de la producción es promover el uso de tecnologías y cuidados de la biodiversidad, de los ríos de la naturaleza. Pero es responsabilidad de los productores de todos los sectores cuidar el medio ambiente. Con la ayuda del Gobierno esperamos agilizar por ejemplo que los productos se traten con el cuidado que merece los consumidores, que hay más cercanía entre el productor y el consumidor en la comercialización. Sin duda estamos insistiendo en tener cuidado con la alta nutrición y el desperdicio de alimentos porque esto tiene algo impacto a nivel ambiental.

ENS: ¿Cómo ve el cambio del manejo de recursos a la vivienda rural?

JEB: Desde la SAC estamos en contra que le hayan quitado al Ministerio de Agricultura el manejo de los recursos para la vivienda rural y la hayan pasado al Ministerio de Vivienda en el Plan de Desarrollo. Pero confiamos en la responsabilidad del Gobierno de no disminuir esos recursos para la vivienda rural. Ahora para el agro viene otro problema con la presencia del hongo en el banano en la Guajira que puede afectar el mercado internacional. Sin duda ahora el ICA necesite más recursos para proteger la sanidad.

ENS: ¿Qué piensa de la emergencia nacional por ese hongo en el banano?

JEB: Hemos tenido la preocupación desde el mismo momento que se conoció el problema en una empresa en la Guajira, el ICA hizo el seguimiento y se ha venido desarrollando el protocolo de seguridad y además se ha dado capacitación a los agricultores tanto en el tema del banano como del plátano. En el tema del Fusarium fueron 175 hectáreas en una región donde se cultivan más de 2.000 hectáreas, pero la emergencia es un vehículo para contener el hongo y que se extienda a otras regiones o en el mismo departamento. Eso es bueno para la prevención y contención.