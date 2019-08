Se agranda disidencia de las Farc

El exnegociador de paz Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, anunció, en compañía de ‘El Paisa’ y ‘Jesús Santrich’, que la guerrilla de las Farc se volverá a armar. El presidente Duque reiteró que las “Fuerzas Armadas cuentan con todas las capacidades operacionales y policiales para perseguir sin tregua a esta banda criminal”

A las 2:30 de la mañana del exnegociador de Paz, ‘Iván Márquez’ junto a otros personajes que participaron en el proceso de negociación con el gobierno Santos como ‘Jesús Santrich’ y alias ‘El Paisa’, anunciaron que se volverían a armar.

En el manifiesto “mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer”, el guerrillero ‘Iván Márquez’ anunció que “ha iniciado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana”.

Así mismo, el guerrillero sostuvo que “el objetivo no es el soldado ni el policía respetuoso de los intereses populares; será la oligarquía excluyente, corrupta y mafiosa que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado solo responderemos a la ofensiva no vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra”.

Según dijo, “la única imputación (sic) válida, siempre estará en función de la rebelión, será la que se aplique a las economías ilegales y a las multinacionales que saquean nuestras riquezas, vamos a entrarle duro con ustedes al combate contra la corrupción, la impunidad los ladrones del Estado que como sanguijuelas le están chupando la sangre al pueblo, seguiremos siendo la misma guerrilla protectora del medio ambiente, de la selva, los ríos y la fauna”.

Márquez hizo el anuncio junto con Hernán Darío Velásquez (‘El Paisa’); Seuxis Paucias Hernandez Solarte (‘Jesús Santrich’); Henry Castellanos (‘Romaña’); José Manuel Sierra (‘Aldinever’); Gener García Molina (‘Jhon 40’); Olivio Merchán Gómez (‘El loco Iván’); José Vicente Lesmes (‘Walter Mendoza’); Alberto Cruz Lobo (‘Enrique Marulanda’); Julio Enrique Rincón Rico (‘Nelson Robles’) y Germán Silva Hernández (‘Ariel o La Frita’).

No es nueva guerrilla: Duque

Luego del anuncio la conmoción no se hizo esperar. El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que hay que tener claridad pues “no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos”

Además, hizo un llamado al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, producto de los acuerdos de paz, “para que expulse de manera inmediata y sin contemplaciones a quienes aparecen en el video ya que es, “lo mínimo que Colombia espera”.

El Mandatario reitera a los colombianos que su gobierno seguirá “garantizando la Legalidad, la Seguridad y la Justicia en todo el territorio nacional. Nuestras Fuerzas Armadas cuentan con todas las capacidades operacionales y policiales para perseguir sin tregua a esta banda criminal”. Y agregó que “mantiene su compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reincorporación, de la manera que lo hemos venido haciendo y que ya ha dado resultados tangibles. Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la Legalidad bajo los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado. Quienes escojan la ruta de la criminalidad, sufrirán todo el peso de la ley”.

A su turno, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez sostuvo que “hay que saber que nada nos va a parar en la lucha contra el narcotráfico. Quienes están haciendo anuncios son los que siempre estuvieron en esa actividad criminal que Colombia no se la puede permitir”.

En ese sentido el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, calificó la noticia de desafortunada y aseguró, a la emisora Blu Radio, que “estas personas han indicado que estaban por fuera del proceso, que lo traicionaban. Tristemente, no es una buena noticia para el país, pero no es ninguna sorpresa. Sin embargo, el Gobierno está 100% comprometido en continuar con la implementación, en ese orden de ideas necesitamos la exclusión inmediata de estas personas por parte de la JEP”.

A su turno, el jefe político del partido Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, también conocido como ‘Timochenko’, sostuvo que “las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avizoran, estamos con la paz”.

Minutos después el partido Farc se manifestó afirmando que la colectividad no comparte ninguno de los términos de la declaración de ‘Márquez’ y agregó que “los acuerdos de paz encarnan la culminación del viejo anhelo del pueblo colombiano por poner fin al conflicto armado y sembrar la esperanza de consolidar definitivamente la paz con justicia social en nuestro país. Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante”.

Según el partido “es cierto que el cumplimiento de los acuerdos por parte del estado marcha a paso paquidérmico, y que los reincorporados hemos pasado por serias dificultades en distintos sentidos. Nadie niega que existan importantes sectores e intereses que trabajan incesantemente contra lo pactado. Pero los revolucionarios enfrentamos la adversidad con optimismo, valoramos altamente la palabra empeñada y no renunciamos a nuestros objetivos por duro que sea el camino.”

La Farc pidió al pueblo de Colombia, al Gobierno nacional, a la comunidad internacional, a los empresarios y gremios, al movimiento social y popular, “a los exguerrilleros y ex guerrilleras que asumieron el reto de la lucha política abierta, a rodear como nunca los acuerdos de La Habana y su proceso de implementación. No es hora de vacilaciones. La guerra no puede ser el destino de este país. Seguiremos aquí, dispuestos a darlo todo por la paz y la justicia social”.

Santos y Uribe reaccionan

El expresidente Juan Manuel Santos, quien adelantó desde su gobierno el proceso, envió un mensaje a los reincidentes. Según dijo les debe caer todo el peso de la justicia. Sin embargo, aclaró que "el 90% de Farc sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia ¡La batalla por la paz no se detiene!", afirmó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, quien fue negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, sostuvo que el acuerdo no se puede echar para atrás pues es un logro histórico, “no es esta la primera ni será la última crisis del proceso. Hacemos un llamado a todos los colombianos a arropar y proteger el proceso. Sin olvidar en ningún momento la responsabilidad primordial de ‘Iván Márquez’ y sus compañeros en estos hechos, recordamos, que una y otra vez, le dijimos al Gobierno que sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica que conllevaban podrían llevar a varios comandantes a tomar decisiones equivocadas”.

Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido de Gobierno indicó que “en Colombia no hubo paz, fue un engaño, la impunidad total no genera paz unos tipos aparentan que se salieron de las Farc y se les dio un indulto perdonándoles todos sus horrores. El presidente Santos mintió al elevar los acuerdos a la Constitución hay que bajarlos de la carta política y capturar esos bandidos donde estén, hacer unas reformas en la protección a los militares para que los delincuentes de delitos atroces que antes de estar en el Congreso paguen una pena con restricción de vivienda y movilidad”.

Congreso defiende proceso

El primero en pronunciarse sobre el anuncio hecho por la guerrilla de las Farc fue el presidente Lidio García quien pidió al Estado reducir a los “señores de la guerra”. Según dijo “los colombianos hicimos una apuesta irreductible por la esperanza. Las negociaciones de La Habana, en la que participó no un gobierno sino el Estado, sembraron la semilla de una nueva nación que sigue incólume a pesar del anuncio de las últimas horas. Ese es nuestro gran hecho histórico de este siglo. No otro”.

Y agregó que “respetando los acuerdos se mantienen, según han dicho los senadores del partido de las Farc, alrededor del 90 por ciento de excombatientes; y en la misma brega, digo yo, los colombianos que creemos y trabajamos por construir un mañana mejor. A ellos, como a todos, les pedimos que no acojan los gritos de guerra y, por el contrario desplegamos la vocación de reconciliación y perdón que son inherentes a nuestra condición humana”.

Por otro lado el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, sostuvo que sigue siendo “el gran creyente de la paz y la seguridad social. A nuestra Fuerza Pública todo mi respaldo y le solicitamos eficacia y contundencia. Al poder judicial por favor ayúdenos con celeridad en lo que deban decidir. A los reinsertados que se encuentran en las zonas de concentración nuestra solidaridad y respaldo, sigan creyendo en los buenos gestos de los colombianos. Confiemos en que esta mínima disidencia no tendrá ningún futuro”.

ONU llama perseverar en la paz

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, encargada de vigilar el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno y la guerrilla, rechazó la declaración y destacó que sigue cumpliendo con el acuerdo y les alienta a persistir en su voluntad de paz. El acuerdo final de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP en el 2016 ha puesto fin a cinco decenios de confrontación. La Misión de Verificación enaltece la resiliencia de la sociedad y las instituciones colombianas y hace un llamado a que se mantenga la fe en un proceso de paz que ha permitido salvar miles de vidas”.

Además, reiteró el compromiso de la misión “con la construcción de paz en Colombia, de la mano de las partes, de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional”.

A su turno la embajada de Estados Unidos en Colombia, ha dicho que Estados Unidos repudió “recientes llamamientos para que se vuelva al conflicto y la violencia del pasado en Colombia. Estados Unidos ratifica su firme apoyo al Gobierno de Colombia en su determinación de implementar el acuerdo de La Habana y asegurar la paz justa y duradera que el pueblo colombiano merece. Las instituciones democráticas han sido y siguen siendo cruciales para ese esfuerzo”.

Así mismo el país del norte aclaró que “durante mucho tiempo ha sido uno de los socios más fuertes de Colombia. La implementación exitosa del acuerdo de paz es vital para el progreso sostenible en seguridad, estabilidad, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de los derechos humanos y el desarrollo económico”.

Por otro lado la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó el pronunciamiento leído por ‘Márquez’ y aseguró que la violencia no es el medio para dirimir las diferencias sociales, políticas y de todo tipo, “y renueva su llamado para que dichas diferencias se tramiten a través de canales institucionales y pacíficos. Además, exhorta a este grupo a sumarse a la determinación de la gran mayoría de excombatientes que han decidido recorrer el camino de la reintegración y la paz”. Esto sumado a la declaración de Luis Almagro, director de la organización quien repudió el anuncio “de grupos disidentes de las Farc de retomar las armas y abandonar los acuerdos de paz. La justicia debe caer sobre ellos con todo su peso. Esto es otro intento de desestabilizar al Gobierno de Colombia y con ello a toda la región”.