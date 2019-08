Polémica por nacionalidad para hijos de venezolanos

Durante la discusión y aprobación del proyecto de ley que busca superar el riesgo de apatridia para los niños venezolanos nacidos en el territorio colombiano y además fija un régimen especial para estos ciudadanos, el representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático, consideró que la iniciativa debe ser mejor explicada, pues cualquier niño nacido en territorio colombiano tiene derecho a la nacionalidad.

“Yo quiero que me la barajen más despacio, porque hay el jus solis (derecho al suelo), el jus sanguinis (derecho a la sangre) y el jus domicilium (derecho al domicilio). El primero por nacer en el lugar y en Colombia eso está reconocido desde 1886 e incluso se les daba la nacionalidad a los paraguayos, si recuerdan ustedes cómo se convertían en nacionales colombianos”, anotó.

Así mismo sostuvo que “no entiendo qué tratan de innovar ustedes. Van a tener que explicar mejor porque incluso los hijos de colombianos nacidos en el extranjero cuando vienen aquí van a la notaría y son colombianos, porque lo he hecho con dos sobrinos. Eso quiero entonces que me digan qué es lo que están haciendo ustedes o van a aligerar el procedimiento. Esto no es nada nuevo”.

Pero el representante por Antioquia, Germán Blanco, del Partido Conservador, se preguntó otra cosa: “Hace 10 días el Presidente de la República junto con varios invitados como el Registrador, el Fiscal, regularizó la situación de los niños venezolanos que nacían en Colombia, 24.000 menores, y pidió al Registrador iniciar el trámite para resolver esta situación en seis meses. La pregunta que nos hicimos es cómo un proyecto que venía en tercer debate en la Comisión Segunda se convirtió en una resolución de la Registraduría si venía cursando como Ley de la República”.

El legislador indicó que hay que fijar estas pautas en la ley para que no sean transitorias sino permanentes.

“Frente a este proyecto están confundiendo dos cosas. La gente en Colombia piensa que la nacionalidad se adquiere por el solo hecho de nacer en el territorio y esa es una verdad a medias. En el mundo existen tres sistemas para que alguien sea nacional: la sangre, el suelo y el domicilio, aquí no hablamos de sangre, porque si fueran hijos de padre o madre colombiano no habría dificultad; pero además del suelo debe existir el domicilio: algunos de los venezolanos están en situación irregular. Lo que buscamos es que a través de una presunción se determine que los padres de ese menor tienen el ánimo de domiciliarse en Colombia. Al reunir esos sistemas estamos entregando la nacionalidad a quien hoy es considerado apátrida”, explicó Blanco.