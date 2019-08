Polémica por extensión de cultivos ilícitos en Caldas

Representante de Naciones Unidas dice que este departamento fue declarado libre de cultivos, pero representante Arias duda de las cifras

Luego de que el departamento de Caldas fuera declarado por las Naciones Unidas como un departamento libre de cultivos ilícitos, el representante de Cambio Radical, Erwin Arias, denunció que, en Samaná existen hectáreas sembradas de coca y presencia de grupos armados ilegales que están amenazando de muerte y desplazando a los campesinos de distintas veredas de este municipio del oriente caldense.

Según Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, “hay lugares donde el problema de la coca da señales de mejoría. 54% del territorio afectado por coca mostró tendencia a la reducción. Ocho departamentos mostraron tendencia de reducción de cultivos. Si esos departamentos implementan estrategias como la de Caldas, que fue declarado libre de cultivos de coca, es factible que logren eliminar la actividad de su territorio a mediano plazo”.

Sin embargo, Arias sostuvo que “la Gobernación de Caldas está guardando silencio cómplice ante una realidad y es que hay cultivos ilícitos, hay resiembra de coca en tres veredas del municipio de Samaná (en las veredas Cristales, Morroseco y Las Mercedes). Llevamos 15 años celebrando una certificación de la ONU que decía que el departamento estaba libre de cultivos ilícitos cuando hoy por hoy tenemos campesinos que están sufriendo el temor de que en el departamento volvieron los cultivos ilícitos”.

Así mismo, expresó que la Gobernación “ha dicho que fue a revisar y que solo hay 50 maticas. No podemos ocultar un problema porque eso agrava la investigación. Hace alrededor de dos meses la Defensoría del Pueblo habló de las denuncias que hacen víctimas del conflicto de esta aparición de nuevos cultivos y surgimiento de posibles bandas criminales. Como esto no se dice en los Consejos de Seguridad sacan pecho como si no estuviera pasando nada”.

El legislador le pidió a la ONU que no se conforme “con estos informes de papel y que verifiquen en campo lo que está pasando para que los campesinos azotados por la violencia no vuelvan a ser revictimizados. Ya hay una familia desplazada en Caldas. Yo no sé si las cifras que maneja la ONU son de hace cinco años o son una realidad contrastada”.