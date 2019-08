Polémica en Medellín por vallas de candidato a Alcaldía

A menos de una semana del inicio formal de las campañas para los comicios del 27 de octubre, una controversia se generó en Medellín por una denuncia de un candidato a la Alcaldía sobre irregularidades en la entrega de permisos para instalar propaganda exterior por parte de la Subsecretaría de Espacio Público de la ciudad.

La campaña del candidato Juan David Valderrama, del movimiento por firmas Todos Juntos, denunció un posible favorecimiento de la Administración municipal a la campaña de su rival Santiago Gómez, exsecretario de Gobierno y quien dice representar la continuidad del alcalde Federico Gutiérrez.

La campaña de Valderrama afirmó que fue la primera en radicar las solicitudes de permisos para publicidad exterior el 23 de julio pero no recibió respuesta. El viernes consultaron cómo iba el trámite y les indicaron que no había respuesta, pero el 27 la campaña del candidato Gómez ya tenía los permisos en los espacios que habían solicitado. Según el aspirante, la norma indica que el primero que radica la solicitud es al primero que se le responde.

“El martes 23 de julio, a las 9:00 a.m., radicamos nuestros permisos con todos los documentos adjuntos. Ya era viernes en la tarde y no teníamos respuesta y el sábado nos encontramos que otra campaña ya tenía la solicitud de publicidad exterior en esos puntos y cuando preguntamos la razón, nos indicaron que esa campaña había radicado primero que nosotros lo que es imposible porque hasta las 9:00 a.m., de ese martes 23, ninguna campaña a la Alcaldía se había inscrito”, dijo.

“Es imposible que alguna otra campaña hubiera radicado un permiso previo sin haberse inscrito porque sería trampa”, sostuvo.

Y añadió: “Cómo un movimiento que no tiene candidato radica previamente a nosotros los permisos. Vamos a pedir la claridad tanto a la administración pública, del CNE, la MOE, Personería y Contraloría. Todas las entidades insisto, que nos den garantías para participar”.

El candidato también denunció que de los cuatro puntos para instalar vallas que les fueron negados, “estos no tienen concordancia con los que solicitó la otra campaña. Pedimos transparencia en los procesos”.

Mediante un comunicado de prensa, la Alcaldía de Medellín se pronunció frente a la denuncia del candidato. “Nuestra apuesta institucional consiste en garantizar unas elecciones libres bajo el principio democrático. El proceso, las campañas y el día de elecciones cuentan con los elementos que se requieren, tanto desde la norma como desde la logística que ya se está preparando”, señaló la administración de Federico Gutiérrez.

Manifestó que las quejas y de denuncias formuladas serán trasladadas a los organismos de control para que sean los encargados de pronunciarse. Señaló que el pasado 15 de julio hubo una reunión donde socializaron con las campañas todo lo relacionado con los trámites de propaganda electoral, la misma información sobre que la que se insistió en el comité electoral que tuvo lugar tres días después. En estos encuentros, explicaron detalladamente los procedimientos y protocolos diseñados para brindar garantías.

“Cualquier hecho que sea denunciado por candidatos o ciudadanos interesados, como es este caso, lo compulsaremos a los órganos de control para que sean ellos quienes investiguen. Son ellos, absolutamente nadie más, los llamados a manifestarse con contundencia al respecto. Todas nuestras carpetas y registros son transparentes y están a la mano de lo que requieran”, concluyó.