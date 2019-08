Philip Goldberg, nuevo embajador de E.U en Colombia

El nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia es Philip Goldberg, así lo confirmó este jueves el Senado de ese país tras meses de espera para realizar el importante nombramiento.

"Confirmado por voto de voz: Calendario Ejecutivo # 404 Philip S. Goldberg, un miembro de carrera del Servicio Superior de Asuntos Exteriores, Embajador de la Clase de Carrera, para ser Embajador de los Estados Unidos en la República de Colombia @StateDept",fue el trino de la cuenta Senate Cloakroom, que informa sobre el partido republicano.

Confirmed by voice vote: Executive Calendar #404 Philip S. Goldberg, a Career Member of the Senior Foreign Service, Class of Career Ambassador, to be Ambassador of the U.S. to the Republic of Colombia @StateDept