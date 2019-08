"Parece que los que vivimos más allá del Meta no fuéramos colombianos"

A nombre de sus coterráneos, el Representante por Guaviare, Alexander Bermúdez, reclama equidad en contingencia por cierre de vía al Llano



“Pareciera que para el Gobierno solo existiera el departamento del Meta y que quienes vivimos más allá no fuéramos colombianos”, manifestó el representante por Guaviare, Alexander Bermúdez, del Partido Liberal, al expresar la inquietud de sus conciudadanos porque no los cobijan las medidas tomadas para enfrentar la crisis por el cierre de la vía al Llano.

“La queja que tenemos es que está muy bien que” el departamento del Meta “tenga una ayuda, pero por qué si esa misma vía es la que transporta a los guaviarences, nosotros no tenemos ese beneficio”, precisó.

Y añadió que “nosotros quedamos en el peor de los mundos: no solo no nos beneficiaron, sino que nos castigaron quitándonos un subsidio. Estamos preocupados porque aquí no hay equidad. Vamos a colocar una tutela para ver si realmente nos van a ayudar”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el malestar de los habitantes del Guaviare?

ALEXANDER BERMÚDEZ: El Gobierno nacional el 15 de julio de este año expide una resolución con un beneficio para el Meta, que es colocarle precio de frontera a los combustibles a raíz del cierre vial. Con esto pretende aliviar la carga que tiene la vía alterna.

Nos preocupa que el Guaviare, que está a 850 Km de Bogotá por la misma vía, no recibiera el beneficio.

ENS: ¿Qué pérdidas hay?, ¿de cuántos recursos estamos hablando?

AB: La cifra es incalculable. Solo en combustible en el departamento del Meta el galón está alrededor de $7.500. En el Guaviare el galón quedó sobre los $10.000. Sumado a esto, el subsidio de transporte de $350 por galón que teníamos, nos lo quitaron.

Imaginémonos las pérdidas en transporte y para el traslado de personas, medicamentos y comida. No solo la distancia nos está perjudicando, sino que los subsidios y los beneficios no nos cobijan.

ENS: ¿Cómo funcionaba el subsidio de transporte?

AB: A raíz del primer cierre vial, el Gobierno otorgó un subsidio para toda la región de $350 por galón. Cuando le dan el beneficio del precio de frontera del Meta, le quitan el beneficio a la región y por ahí derecho al departamento de Guaviare. El daño que hacen es muy grande. Nosotros reclamamos porque estamos seriamente afectados con esta medida.

ENS: ¿Cuál es la situación con los peajes?

AB: A los peajes en el Guaviare no les descontaron nada. Están igualitos. Los de Acacías y Granada tienen los mismos precios. En solo 90 Km el valor aumenta más de $20.000. Pareciera que para el Gobierno solo existiera el departamento del Meta y que quienes vivimos más allá no fuéramos colombianos.

ENS: ¿Ya habían hablado con el Ministerio?

AB: Sí, nos habían dicho que iban a ayudar, que entendían, que la medida también nos debería cobijar a nosotros. Esperanzados en ello creímos que con la resolución y el convenio entre Ecopetrol y la Unidad de Gestión de Riesgo auspiciada por el Minhacienda en coordinación con el Ministerio de Minas nos iba a incluir. Eso no pasó. Gran sorpresa nos llevamos quienes vivimos más al fondo de Colombia.

ENS: ¿Qué funcionario se comprometió con ustedes?

AB: El Viceministro de Minas y Energía nos explicaba que nosotros estábamos incluidos. Nosotros le dijimos que si les iban a dar el beneficio a ellos nosotros también lo merecíamos por eso hicimos esa gestión. Luego nos dimos cuenta que el Gobierno solo beneficia al Meta. Hoy por hoy no hemos recibido ninguna respuesta.

ENS: Se había anunciado una reducción en los precios aéreos, ¿tampoco los beneficia?

AB: Para nada. Los beneficios solo han sido para el Meta. A nosotros no nos dieron ningún subsidio.

