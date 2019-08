Las peticiones de Peñalosa al Gobierno nacional

La Administración dijo que el programa Mi Casa Ya no solo se prorrogará sino se extenderá hasta 2024

En el marco del taller Construyendo País capítulo Bogotá, el alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, hizo unas solicitudes al presidente de la República, Iván Duque, para sacar adelante importantes proyectos para la ciudad que requieren del apoyo de la Nación.

“Quiero agradecerle por ese gran apoyo que nos da en temas trascendentales como el Metro y el Bronx Distrito Creativo. Y también quisiera aprovechar para entregarle una serie de solicitudes que necesitamos para sacar adelante importantes proyectos que tenemos en marcha”, puntualizó Al alcalde durante el fin de semana.

Corredor ambiental

En primer lugar, el Burgomaestre le pidió al Presidente apoyo para la construcción del Sendero de Las Mariposas, un importante proyecto que además de proteger el medio ambiente, generará ecoturismo y permitirá que los ciudadanos disfruten de la naturaleza de una forma en la que hoy no pueden hacerlo. Adicionalmente, servirá de “rompefuegos” en los cerros orientales de la ciudad.

“Necesitamos una licencia de la ANLA que nos permitirá hacer este proyecto. Tenemos los recursos, los diseños y este es un proyecto que transformará mucho a la ciudad”, indicó Peñalosa. Ante esta solicitud, el Presidente de la República le solicitó al Ministerio de Ambiente que le dé celeridad al estudio de este proyecto.

“No estamos pidiendo relajar ninguna herramienta ni en lo ambiental ni en lo social: estamos pidiendo celeridad. Este es un proyecto que la ciudad necesita y que le permite a los ciudadanos tener uno espacio privilegiado en materia de ambiente con un sentido de conservación”, sostuvo el Presidente.

Educación

En materia educativa, el Alcalde Mayor le solicitó apoyo al Presidente de la República para cofinanciar la construcción de cuatro colegios nuevos en jornada única, que ya cuentan con lotes y diseños.

“Hemos hecho un equipo importante y lo seguiremos haciendo para invertir en educación, que es nuestra prioridad. Nuestra inversión en infraestructura ha sido de $1.1 billones, y si la Nación nos apoya con recursos, esta cifra pasaría de cofinanciar el 8,3% al 13%. Ya tenemos los lotes listos para estos colegios”, aseguró el Alcalde en su intervención.

Salud

En lo relacionado al rubro de la salud, el Burgomaestre le pidió el apoyo para que se le levante la sanción a la EPS Distrital Capital Salud. “Nosotros recibimos esta EPS con un déficit acumulado de $600.000 millones y el año pasado logró tener utilidades. Si la Superintendencia de Salud levanta esta sanción, podríamos afiliar a nuevos usuarios, en su mayoría población vulnerable”, dijo.

Vivienda

Frente a la vivienda, el Alcalde le pidió al Presidente prorrogar el programa Mi Casa Ya, para que más bogotanos puedan hacer realidad su sueño de tener casa propia. Frente a esta solicitud, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, indicó que el plan antes mencionado ya no solo se prorrogará sino que se extenderá hasta 2024.

Movilidad

En materia de movilidad, las peticiones del Peñalosa se centraron en la importancia estratégica nacional de sacar adelante el cable del embalse, San Rafael; la aprobación de la ALO Sur y los recursos adicionales en los peajes existentes para hacer realidad la ampliación de los Accesos Norte: AutoNorte y Carrera Séptima, necesarios para descongestionar los ingresos a la ciudad en el tramo de los peajes hacia el interior de Bogotá.

Frente al Metro, el Alcalde comenzó por agradecer la ayuda que el Gobierno le ha dado a esta obra. “Quiero agradecerle, Presidente, por el apoyo que le ha dado a la Primera Línea del Metro. Muchas gracias porque la ayuda ha sido fundamental. Este es un Metro de verdad que ya tiene abierta la licitación”, resaltó.

Por su parte, Duque hizo un llamado para ponerle fin a la discusión del Metro y no retrasarle más el desarrollo a la ciudad. “Bogotá no puede seguir más en esa discusión de si se construye por arriba o por debajo, esto no es un capricho. Hemos acompañado las decisiones y acompañamos este proyecto”, afirmó el presidente Duque.

“Bogotá necesita Metro, que no le metan más política sacrificando el desarrollo de la ciudad, siempre estamos dispuestos a ayudarle a Bogotá”, concluyó el Presidente.