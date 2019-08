Informalidad laboral bajó 0,5% en grandes ciudades

Son más las mujeres que trabajan por cuenta propia que los hombres que tienen un trabajo más formal

La informalidad laboral disminuyó en el trimestre abril-junio cerca de 0,5% al pasar de 47,3% a 46,8% en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. De acuerdo con el último reporte del DANE, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,9%. En el mismo periodo de 2018 la tasa fue de 48,3%.

En el trimestre abril-junio de 2019, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 44,9%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 49,1%. En el mismo periodo del año anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 45,7% y 49,1%, respectivamente.

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (71,8%), Santa Marta (64,6%) y Riohacha (63,0%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (40,3%), Medellín A.M. (41,8%) y Bogotá D.C. (42,1%).

Seguridad social

El 91,2% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período abril-junio 2019 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud, lo que significó una disminución de 1,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (92,7%). En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 50,3% para el trimestre abril-junio 2019. Para el trimestre abril-junio 2018 esta proporción fue 50,4%.

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre abril-junio 2019, el 57,3% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante. El 10,5% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario y el 22,9% de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado.

De otra parte en el mismo periodo analizado, el 46,9% de la población económicamente activa correspondió a jefes de hogar, el 22,2% a los hijos, el 19,7% a los cónyuges y el 11,2% a otros miembros del hogar. La mayor proporción de ocupados correspondió a los jefes de hogar con 49,3%, seguido por los hijos con 20,4%. La distribución de los desocupados por parentesco fue: 37,6% hijos, 25,8% jefes de hogar, 20,2% cónyuges y 16,3% otros miembros del hogar.

En el total nacional, durante el trimestre abril - junio 2019, la Tasa Global de Participación (TGP) fue 78,3% para el total de jefes de hogar, disminuyendo 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (79,9%). En esta misma línea, esta tasa fue de 59,5% para los cónyuges disminuyendo 1,4 puntos frente al mismo trimestre de 2018 (61,0%).

La TGP se ubicó en 49,9% para los hijos disminuyendo 1,4 puntos con respecto a 51,3% en el mismo trimestre del año anterior. Para los otros miembros del hogar la TGP fue 52,1%. Por otra parte, la Tasa de Ocupación (TO) fue de 73,9% para los jefes de hogar, 53,3% para los cónyuges, 41,4% para los hijos, estas tasas disminuyeron 1,8 puntos, 1,6 puntos y 1,9 puntos frente a las tasas registradas en el mismo trimestre del año anterior, 75,8%, 55,0%, y 43,3%, respectivamente. La TO para los otros miembros del hogar se ubicó en 44,5%.

Por parentesco

La mayor Tasa de Desempleo (TD) por parentesco correspondió a los hijos con 17,1%, incrementándose 1,5 puntos, con respecto a la TD de 15,7% registrada en el mismo trimestre del año anterior, seguida de la TD de los otros miembros del hogar, correspondiente a 14,7%. La TD de los cónyuges fue 10,4%, y la de los jefes de hogar fue 5,6%.

En el trimestre abril-junio 2019, el 37,1% del total de la población en edad de trabajar se encontraba inactiva. Desagregado por sexo, para los hombres esta proporción fue 26,6% y para las mujeres fue 47,1%

En el trimestre abril-junio 2019, la población económicamente inactiva que se dedicó a estudiar se ubicó en 38,6% y a oficios del hogar en 41,0%. Por su parte, la población económicamente inactiva que se dedicó a otra actividad se ubicó en 20,4%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales frente al trimestre abril - junio 2018 (19,4%). Por sexo, el mayor porcentaje de hombres inactivos se encontraba estudiando (57,3%); seguido por los hombres inactivos que se dedicaron a otra actividad* (34,2%). Mientras que las mujeres inactivas en su mayoría se dedicaron a oficios del hogar (58,6%). Por su parte, las mujeres económicamente inactivas que se dedicaron a otra actividad fueron 12,9%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (12,0%).

En el trimestre abril - junio 2019, el 34,2% del total de la población en edad de trabajar se encontraba económicamente inactiva. Desagregado por sexo, para los hombres esta proporción fue 26,1% y para las mujeres fue 41,5%.