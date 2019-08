"Indagación a la campaña Santos 2014 debe seguir como venía"

El nuevo representante investigador dijo que se deben practicar las pruebas que ya se habían pedido

EL NUEVO SIGLO: Tras ser designado para participar en la investigación al expresidente Santos en la Comisión de Acusaciones, ¿qué sigue en el proceso?

ÓSCAR VILLAMIZAR: Esta es una designación en un proceso muy importante para el país. Estamos haciendo un proceso con mucha responsabilidad.

Voy a ser el coordinador de ese triunvirato y lo que deseamos es hacer un trabajo bien juicioso, objetivo, buscando siempre la verdad de lo sucedido en estas situaciones.

ENS: En el marco de la investigación el representante Ricardo Ferro tomó una serie decisiones, como solicitar los testimonios de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. ¿Estas decisiones se mantendrán o habrá revisiones en el proceso?

OV: Es importante aclarar que el proceso venía avanzando en buen ritmo. El doctor Ferro es una persona juiciosa en su trabajo legislativo y en la Comisión de Acusaciones. Lo que sucedió fue que por la recusación hubo un pequeño lapso mientras se resolvía la recusación. La investigación debe seguir dentro de sus parámetros en el sentido de las pruebas que se habían pedido con anterioridad.

ENS: ¿Cuándo se reanuda?

OV: La próxima semana tenemos la primera reunión del triunvirato que delegó el presidente (John Jairo) Cárdenas. Yo esta semana debo revisar cómo está el expediente.

ENS: Pasando a otro tema, ¿cómo ha sido su experiencia este primer mes en la mesa directiva de la Cámara de Representantes?

OV: En primera instancia le agradezco a Dios y a mi bancada el darme el voto de confianza para estar en la Primera Vicepresidencia de la Cámara.

Iniciamos un proceso de sacar adelante importantes proyectos para el país. Y siendo del Centro Democrático también estoy apoyando los proyectos del Gobierno nacional.

Estar en la mesa directiva implica una responsabilidad grande. Creo que en este mes corto que llevamos hemos sido garantistas, hemos escuchado las opiniones de todos. Hemos tenido proyectos bastante álgidos, como el de esta semana de conflictos de interés, pero sabemos que sorteando bien la situación esos proyectos saldrán adelante. Es un proyecto de la mesa anticorrupción avalado por el presidente Iván Duque.

ENS: Recientemente se han escuchado algunas opiniones que hablan de que se está presentando una especie de populismo legislativo. ¿Qué opina al respecto?

OV: No se trata de ir al Congreso a manifestar un discurso populista sino de realidades. A los colombianos no se les puede generar falsas expectativas.

Hace unos días me manifesté frente al proyecto de la Defensoría del Pueblo. Decía que generar nacionalidad para esos niños venezolanos, que sabemos y somos conscientes de la necesidad de protección, no les va a garantizar sus derechos. Hoy el Estado colombiano financieramente no ha sido capaz de garantizarles los derechos a los niños colombianos, mucho menos se puede generar una expectativa irresponsable como lo están haciendo. Y en eso me refiero a un tipo de populismo legislativo. Creo que no se le puede seguir mintiéndole a los colombianos, generándoles expectativas que con dificultad se puedan llevar a cabo.

ENS: Usted hace parte de la Comisión Primera de Cámara donde está en discusión el proyecto de cadena perpetua para violadores de menores. ¿Qué opina sobre la iniciativa y la solicitud de aplazamiento que está por definirse?

OV: En primera instancia pedí el aplazamiento y lo hice por una razón: debe darse de manera real la cadena perpetua. Y cuando hablo de manera real es que efectivamente tengamos cómo mantener a esas personas que van a tener esta pena en las cárceles de Colombia.

Hace unos días tuvimos un debate sobre la situación carcelaria y penitenciaria del país. Hay 43.000 hacinados. En un acto de coherencia, el Congreso de la Republica que quiere sacar adelante el castigo para violadores y abusadores de menores también tiene que darle herramientas al Gobierno para tener mayor número de cárceles. Eso tiene que ir en este proyecto para tener la claridad de que esto no va a ser un canto a la bandera.

Estos delincuentes que cometen estos vejámenes tienen que tener cadena perpetua, pero también los colombianos debemos tener la tranquilidad de que se va a cumplir la medida de aseguramiento. Y para cumplir la medida, la única manera es teniendo los espacios para hacerlo. Eso fue lo que yo pedí en primera instancia y voy a presentar una proposición para que se le den las facultades al Gobierno para dar prioridad a la iniciativa de cárceles privadas y podamos tener certeza que se van a cumplir las penas de cadena perpetua.

ENS: En relación con la nueva votación sobre el aplazamiento, ¿votará a favor o en contra?

OV: Yo, personalmente, voy votar a favor, presentando esta proposición.