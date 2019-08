Gobierno insiste a JEP que expulse a ‘Santrich’ y ‘Márquez’

Mientras que se está a la espera de los resultados del incidente de incumplimiento que abrió la Justicia Especial de Paz (JEP) a los desmovilizados de las Farc, Henry Castellanos Garzón (‘Romaña’) y Luciano Marín Arango (‘Iván Márquez’), el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señaló ayer que no solo están dadas las condiciones para “que se reactiven las órdenes de captura” contra estas personas, que se sumarían a las que ya fueron emitidas en contra de Hernán Darío Velásquez (‘El Paisa’) y Seuxis Pausias Hernández Solarte (‘Jesús Santrich’), sino para que a los cuatro los saquen de la JEP” porque no están cumpliendo con el acuerdo de paz.

Archila recordó que “estar dentro de la justicia transicional no es algo que se hubiera previsto que se le entregaba a la persona y lo tenía permanentemente, era algo que estaba condicionado a que cada uno individualmente fuera cumpliendo”.

Agregó el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación que “ellos no les están dando la cara a sus víctimas, no están acudiendo a la justicia y no están reparando”.

El funcionario hizo el pronunciamiento al término del conversatorio Paz con Legalidad, Así Cumplimos a la Paz, en el marco del cual el Gobierno presentó un balance de los avances en la implementación del acuerdo que firmó la administración Santos con la entonces guerrilla de las Farc.

En este momento está en entredicho la continuidad de ‘El Paisa’, ‘Santrich’, ‘Márquez’ y ‘Romaña’ en la JEP, que fue creada por el acuerdo de paz para sancionar bajo la justicia transicional los graves delitos cometidos en el acuerdo armado.

En enero pasado la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ordenó a los 31 miembros del Estado Mayor de las extintas Farc-EP rendir versión voluntaria en el marco del Caso 001 sobre los cientos de secuestros extorsivos y con carácter político que realizó esta organización.

La mayoría de los excomandantes de las Farc atendieron la citación de la JEP y rindieron versión libre sobre los secuestros, sin embargo no ha ocurrido igual con otros exjefes que hoy el comisionado Archila pide que reactiven las órdenes de captura en su contra y que los expulse porque están incumpliendo el acuerdo de paz.

El pasado 15 de mayo la JEP confirmó la orden de captura que había expedido el pasado 26 de abril contra ‘El Paisa’ como consecuencia de la revocatoria de los beneficios de la libertad condicional y libertad condicionada pues no atendió varias citaciones para declarar en el caso de secuestros. De esta persona no se sabe de su paradero desde agosto pasado que salió de un espacio de capacitación con ‘Iván Márquez’, de quien también su ubicación es un misterio.

En el caso de ‘Márquez’, desatendió tres citaciones de la JEP, por lo que el pasado 30 de mayo se le abrió un incidente de verificación de cumplimiento que puede derivar en que se ordene su captura.

Mientras que en junio pasado esta Jurisdicción también le abrió un incidente de incumplimiento a ‘Romaña’, al igual que en julio pasado a ‘Jesús Santrich’, también por no presentarse a declarar.

En el caso de ‘Santrich’ cabe recordar que el 9 de julio la Corte Suprema ordenó su captura después de que días antes saliera de una zona de capacitación en Cesar, posiblemente a Venezuela, y no se presentara a declarar ante este Tribunal que lo investiga por narcotráfico