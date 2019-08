Exportaciones caen 8,4% en junio

Las ventas al exterior sumaron US$$3.044 millones en el sexto mes del año, de acuerdo con el último reporte del DANE. Esta cifra implicó una caída anual de 8,4%, porcentaje que no mejoró ante el incremento en la cotización del dólar.

En esta línea, las exportaciones acumuladas del primer semestre alcanzaron el monto de US$$20.247 millones, cifra 1,5% menor a la registrada en el mismo periodo de 2018.

Este resultado aún es generado por las menores cotizaciones internacionales de las materias primas y la desaceleración de nuestros principales socios comerciales, de un modo que se ralentiza la demanda externa por nuestros bienes.

Bienes

La dinámica de la canasta de bienes de exportación tradicional está fundamentada en los bajos precios internacionales. Sin lugar a ninguna excepción, cayeron los precios implícitos de los cuatro grupos de bienes en nuestra canasta tradicional. Sin embargo, las cantidades movilizadas vieron un panorama mixto, donde el petróleo y el café tuvieron un mejor resultado (13,4% y 13,7%), como un reflejo del buen estado interno del proceso productivo de este par de bienes.

Entre tanto, para el carbón y el ferroníquel se sumó una menor movilización de cada commodity (-25,3% y -7,75). La producción interna de este último par de bienes continúa sufriendo del desincentivo generado por la débil estabilidad de sus precios, que a su vez estaría relacionada con la desaceleración de China, en la medida que el país asiático es uno de los principales demandantes de estos bienes en el mercado global.

Perspectivas

Las ventas de la canasta no tradicional estarían respondiendo a las menores perspectivas de crecimiento global, junto a la debilidad persistente en la dinámica productiva de América Latina. Las exportaciones de esta canasta se contrajeron en valor hasta US$1.111 millones, una cifra 12,4% inferior a la registrada 12 meses atrás.

Entre esta canasta vale la pena resaltar la debilidad de las ventas el exterior de oro no monetario, que cayó anualmente tanto en cantidades movilizadas (-19,1%) como en su valor total (-22%). No obstante, la debilidad de las ventas de no tradicionales fue un fenómeno homogéneo a la mayoría de los bienes, tal que cayeron en promedio tanto en el grupo de manufacturas (-13,1%) como en el de productos agropecuarios sin café (-16,5%).

Implicaciones sobre nuestras perspectivas: estas cifras se alinean con nuestra expectativa de debilidad en comportamiento de las exportaciones para el año completo. Así pues, reafirmamos nuestra expectativa de que las ventas al exterior año completo alcanzarán un monto alrededor de US$41,050 millones, cifra 2,0% inferior a la registrada en 2018.

Acumulado

En el periodo enero-junio 2019, las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$11.721,7 millones y disminuyeron 1,2% frente al mismo periodo de 2018.

Este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las ventas externas de Hulla, coque y briquetas (-14,4%), que restó 4,6 puntos porcentuales. En el periodo enero-junio 2019, las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$3.774,9 millones y presentaron una disminución de 3,0%, frente al mismo periodo de 2018, como resultado principalmente de las menores ventas de Aceite de palma y sus fracciones (-19,4%) que restó 1,4 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En el periodo analizado, las ventas externas del grupo de Manufacturas fueron US$3.997,4 millones y registraron una disminución de -2,9%, frente a enero-junio 2018, este comportamiento obedeció principalmente en las exportaciones de artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (-5,1%), que -1,5 puntos porcentuales a la variación del grupo. En el periodo enero-junio 2019 frente al periodo enero-junio 2018, el aumento de las exportaciones del grupo Otros sectores (11,2%) se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario que contribuyó 9,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.