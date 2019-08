Exjefe paramilitar alias 'Macaco' pide cupo en la JEP

"Estuve con Carlos Mario Jiménez, 'Macaco'. Quiere entrar al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Léase JEP y Comisión de la Verdad", aseguró el exministro Álvaro Leyva Durán, quien calificó esto como una "buena noticia para el país y las víctimas".

Estuve con Carlos Mario Jiménez, 'Macaco'. Quiere entrar al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Léase JEP y Comisión de la Verdad. Buena noticia para el país y las víctimas. Se aproxima la hora de la verdad. Destaparía muchas ollas sin importar quien tiemble. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) August 25, 2019

Leyva, quien fue uno de los facilitadores en el proceso de paz que se adelantó con las Farc, celebró que excomandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', este adelantando tramites para ser aceptado en la JEP, ya que considera que así se aportaría a la verdad y se "destaparían muchas ollas".

"Macaco" cumple una sentencia de nueve años de prisión en la cárcel 'La Picota' por su responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, esto tras ser deportado de Estados Unidos donde también estaba privado de la libertad por narcotráfico.

Tras su deportación en julio pasado, 'Macaco' manifestó su interés de colaborar con las autoridades. "Soy consciente de que no me alcanzará la vida para solicitar de ellas que me concedan el perdón y darles las explicaciones necesarias para aliviar su sufrimiento", señaló en un comunicado.