Gobierno tiene una calificación de 8,5: Gutiérrez

“Yo diría que tenemos una nota de 8,5, porque se ha hecho la tarea”, manifestó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al hacer un balance del primer año del gobierno de Iván Duque, 12 meses que se completan este miércoles.

“Yo creo que las metas del primer año se han cumplido”, anotó la alta funcionaria, admitiendo que “las frustraciones que nos quedaron fueron que no pasara la reforma a la justicia ni la reforma política, que son dos proyectos que el país realmente necesita, pero que sabemos que sin la voluntad del Congreso no es posible sacar adelante”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué estaba previsto para este primer año que no se alcanzó a hacer?

NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ: Yo creo que las metas del primer año se han cumplido. Proyectamos el Plan Nacional de Desarrollo y el Gasto Público a través de la Ley de Financiamiento.

Nosotros sabemos que para 2020 el Gobierno puede presentar un presupuesto que empata con los ingresos reales de la Nación y con la orientación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Ahora, las frustraciones que nos quedaron fueron que no pasara la reforma a la justicia ni la reforma política, que son dos proyectos que el país realmente necesita, pero que sabemos que sin la voluntad del Congreso no es posible sacar adelante.

ENS: ¿De uno a 10 cómo califica el primer año del gobierno de Iván Duque?

NPG: Yo diría que tenemos una nota de 8,5, porque se ha hecho la tarea. Hemos trabajado en pro de hacer una proyección de país a largo plazo, con una visión moderna y por supuesto superando todos los problemas que se heredaron en materia de seguridad y de orden público.

Hay un problema muy grave y es que el país llegó a tener cifras aproximadas de 45.000 hectáreas de coca en 2012, la cifra más bajita. Y en 2018 encontramos cifras superiores a las 200.000 hectáreas.

Lo que ha pasado es que prácticamente se ha multiplicado por cinco la ilegalidad, la economía ilegal, la posibilidad de que estas organizaciones compren armas y con ello se generan graves problemas de seguridad y orden público. Además del crecimiento del microtráfico y el consumo interno.

Todos estos problemas son grandes desafíos. Por eso en medio de esta situación encontramos un presupuesto deficitario cercano a los $19 billones y en medio de todas esas situaciones hemos logrado la cifra que se conoció este viernes: rompimos curva creciente de aumento de cultivos ilícitos.

Congreso independiente

ENS: La revista ‘The Economist’ rajó al Gobierno aduciendo que en la primera legislatura se aprobaron muy pocos proyectos, ¿qué respondería a esa publicación?

NPG: No es una posición que provenga de un análisis. Es la posición de una persona. Pero más allá de eso, lo que importa saber es que el Gobierno tiene clara una línea de acción. En ello nos hemos basado en el tema del Congreso de la República.

Allí vale la pena destacar dos aprobaciones muy importantes. Una con un significado político trascendental y es la aprobación de la norma que prohíbe la conexidad entre el delito político, el narcotráfico y el secuestro. Y en segundo lugar, la ley de orden público que aprobó una estrategia en la creación de las zonas de intervención integral que va orientada al concepto de seguridad moderna para garantizar la Fuerza Pública en el territorio. Por lo tanto, esta iniciativa además impulsa el control territorial y la presencia permanente de la institucionalidad a través de oferta de servicios, inversión social y desarrollo para las comunidades, siempre cumpliendo con los tres ejes del Plan de Desarrollo: equidad, legalidad y emprendimiento.

ENS: ¿Considera usted que fue un error de entrada que el Gobierno consolidara una coalición más grande, sumando a Cambio Radical y al Partido Liberal?

NPG: El Presidente en su campaña se había comprometido a conformar un Gobierno independiente, con unos ministros técnicos y así lo hizo. Por eso se ha manejado esa independencia con el Congreso para dar los debates correspondientes en medio de un debate democrático.

Las iniciativas que el Congreso ha considerado que se ajustan a su ideario las aprueba y las que no, no. Lo que significa que el Gobierno ha actuado con gran libertad igual que el Congreso, como corresponde a una verdadera democracia.

ENS: Hay críticas por la ‘mermelada’, ¿le puede asegurar al país que la ‘mermelada’ en Colombia se acabó?

NPG: No se trata de ese debate, que es menor. Se trata de que haya un Gobierno con una posición coherente con lo que propuso en su programa de gobierno, que se ha venido implementando y que se ha trabajado para largo plazo.

Elecciones y seguridad

ENS: Frente al sistema de protección a líderes sociales, ¿por qué cree que no se ha podido frenar de tajo el asesinato de líderes sociales en Colombia?

NPG: Insisto que se logró revertir la cifra creciente. Si se compara el periodo de agosto de 2017 al 6 de julio de 2018 y del 7 de agosto de 2018 al mismo periodo de 2019 encontramos una reducción del 35% frente al homicidio de líderes sociales.

Sin embargo, como lo dicen las alertas tempranas de la Defensoría y las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, los líderes sociales lamentablemente son amenazados y asesinados por las estructuras ilegales derivadas del narcotráfico y la extracción ilegal de minerales.

ENS: ¿Considera que la reforma a la justicia y la reforma política fueron los dos principales fracasos del Gobierno en su primer año?

NPG: No son fracasos. Son frustraciones por no haber podido sacar adelante esta reforma que el país necesita. Pero eso depende de la voluntad del Congreso y no solo de la presentación de un proyecto por parte del Gobierno.

ENS: Vienen las elecciones, ¿qué tan grande, mediano o bajo es el riesgo de que en estas elecciones el Estado sea capturado por las mafias, la corrupción o el crimen organizado?

NPG: En una de las alertas del Gobierno hemos encontrado que hay un riesgo de captura del Estado por parte de las organizaciones criminales y de los carteles de corrupción que pretenden, a través de financiación ilegal de campaña y de las armas, acabar con el libre ejercicio del voto.

Por eso se ha creado el Plan Ágora que es la convocatoria que se hace con todas las agencias del Estado para luchar enfáticamente en controlar estos dos riesgos y garantizar que haya el ejercicio del voto libre y el proceso democrático en el mes de octubre.

Esto combinado con el Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales de acción comunal y defensores de derechos humanos son dos estrategias del Ministerio del Interior para dar respuesta a esta problemática.

ENS: ¿De qué trata el Plan Ágora?

NPG: Esta es una acción conjunta. El Ministerio es el articulador, pero este plan ha sido diseñado por la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y el Gobierno a través del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Lo que busca es centralizar las acciones de inteligencia, investigación y de judicialización de aquellas conductas ilegales que buscan afectar las elecciones regionales.

ENS: ¿Cuáles son los municipios en riesgo?

NPG: Hemos identificado que hay 130 municipios en riesgo electoral que estamos trabajando en el Plan Ágora.

Los sectores que hemos identificado comprenden la zona del Norte de Santander; Costa Atlántica, a la salida del Golfo de Morrosquillo; en la Costa Pacífica; y algunas ciudades en el centro del país. Además del riego por la presencia de los grupos ilegales, también hay preocupación por la trashumancia electoral.

Trabajo a mediano y largo plazo

ENS: El Gobierno piensa presentar una reforma pensional, ¿cree que hay ambiente político y popular para una reforma de este estilo?

NPG: Por ahora el Gobierno lo que ha hecho es una convocatoria a los diferentes sectores y actores que tienen que ver con los temas de seguridad social para presentar ante el Congreso unos puntos concertados. Lo haremos cuando estén listos.

ENS: Hemos visto que el presidente Duque tiene una imagen muy baja, ¿cuál es su percepción de eso?, ¿por qué cree que pasa?

NPG: El presidente Duque ha dicho que no está gobernando para las encuestas y que lo que hace es seguir un plan que presentó al país, una Nación que lo eligió con más de 10 millones de votos.

Él ha sido fiel a esa propuesta y está trabajando a mediano y largo plazo, por lo que ese es el fin real que nos guía en nuestras actuaciones de gobierno.

ENS: Hay quienes dicen que en el Congreso el Centro Democrático ha trabado al Gobierno más de lo que lo ha ayudado, ¿qué respondería a eso?

NPG: Eso no es cierto. El partido tiene un ideario y una línea ideológica con la cual se trabaja y en ese orden se mueven las iniciativas. El Centro Democrático ha sido nuestro gran aliado en el Congreso de la República.

ENS: ¿A hoy cómo está la agenda de los proyectos anticorrupción?

NPG: Del paquete de la mesa técnica se convirtió en ley de la República un proyecto encaminado a extender la rendición de cuentas a concejos y asambleas para el nivel territorial.

Está a último debate el proyecto de conflicto de intereses y la publicación obligatoria de la declaración de renta.

Y esta semana pasó en segundo debate en la Cámara el que prohíbe el beneficio de casa por cárcel para los condenados por corrupción.

Además, el pasado 20 de julio el Presidente y el Fiscal General de la Nación presentaron otro proyecto anticorrupción que fue radicado con mensaje de urgencia y que esperamos que sea aprobado antes de terminar el año.

ENS: El uribismo volvió a radicar un proyecto para modificar la JEP, ¿ese proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno?

NPG: El texto no ha sido publicado pero en los próximos días nos reuniremos con el partido para mirar cuál es la propuesta. Y este proyecto indudablemente va a tener una discusión al interior del Congreso y estaremos atentos a mirar cuáles son los factores estructurales de la iniciativa. También discutiremos la iniciativa de doble instancia para aforados.