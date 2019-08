Este año solo se colocaron $21 billones en TES para reducir déficit fiscal

La Nación finalizó exitosamente su programa de subastas de títulos de deuda pública interna con la colocación de TES UVR realizada el pasado miércoles. De esta manera, se está dando cumplimiento a la meta establecida en el Plan Financiero definido para 2019 por este rubro, el cual asciende a un monto de $21 billones, el más bajo desde 2014.

Esto reafirma el compromiso del Gobierno por reducir el déficit fiscal y mantener estable el saldo de la deuda pública de la Nación, manteniendo así unas finanzas públicas sanas y sólidas.

Es importante resaltar que, a lo largo del año, las subastas se realizaron en un escenario de tasas descendentes, lo cual le permitió a la Nación obtener los recursos del mercado a un menor costo, observando una reducción de 80 puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva de rendimientos.

Buen balance

El mecanismo de sobre-adjudicación de subastas, inaugurado en 2019, tuvo un balance positivo y permitió atender la demanda adicional de títulos por parte del mercado nacional e internacional en cada subasta. Esta disposición faculta la adjudicación adicional del 20% sobre el monto inicialmente convocado para las subastas de TES denominados en pesos cuando se presenta una oferta superior a 3 veces y para las subastas de TES denominados en UVR con monto superior a 2.5 veces.

En 13 de las 15 Subastas de TES denominados en UVR realizadas en 2019 se ejecutó el mecanismo de sobre adjudicación al registrar niveles superiores a 2.5 veces. Lo anterior confirma el interés y la confianza de los inversionistas en el mercado de deuda pública local y agiliza la emisión de títulos en condiciones favorables de costo y plazo.

Colocaciones

El cumplimiento de la meta por el mecanismo de subasta también tuvo como catalizador el ejercicio de las Colocaciones No Competitivas, que en lo corrido del año ascendieron a $7,2 billones, representando el 34.4% de las colocaciones totales por subastas, distribuidas de la siguiente manera: $4.6 billones en Colocaciones No Competitivas denominadas en pesos y $2.6 billones en colocaciones No Competitivas denominadas en UVR.

De allí que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluará ventajas favorables de mercado para mejorar el perfil de la deuda pública a través de operaciones de manejo de deuda en lo que resta del año.

Resultados última subasta de TES en 2019.

La Nación colocó el pasado miércoles en su última subasta del año en el mercado público de valores colombiano $180 mil millones en TES denominados en Unidades de Valor Real (UVR) en las referencias a cuatro, ocho y dieciséis años. La colocación equivale a 671 millones de unidades de UVR.

Se recibieron ofertas por $484 mil millones, es decir, 3.22 veces el monto convocado inicialmente, por lo cual se realizó una sobre-adjudicación equivalente al 20% del monto inicial de 559 millones de unidades de UVR. Las tasas de corte de la subasta fueron 1,622% para los títulos a cuatro años, 2,125% para los títulos a ocho años y 2,740% para los títulos a dieciséis años.