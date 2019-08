Espaldarazo de Duque a Ministra de Transporte por caso Odebrecht

El Jefe de Estado ratificó a la funcionaria en el cargo a pesar de voces contrarias desde la oposición

Frente a las voces que han salido desde la oposición pidiendo la renuncia a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, por no declararse impedida en la conciliación que había planteado el Gobierno para la liquidación del contrato de la Ruta del Sol II y como consecuencia pagar las deudas a los terceros civiles, entre estos cuatro bancos del Grupo Aval, se manifestó hoy el presidente Iván Duque. Consideró que la funcionaria no ha violado la ley.

“Desde luego respaldo y ratificó a la Ministra de Transporte, ella ha actuado apegada al ordenamiento jurídico. Sus decisiones han soportado las políticas definidas por nuestro gobierno de lucha en contra de la corrupción y ha actuado de manera diáfana y coherente”, recalcó Duque.

En tanto, la ministra Orozco dijo a RCN Radio “no he considerado renunciar (...) No solamente no estoy inhabilitada y nunca hice nada a espaldas del país. Siempre hemos defendido la posición de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), nos basamos en el peritaje menor y por eso el lunes 22 de julio le contamos a los medios de la conciliación que adelantábamos”.

La Ministra había dicho que el Gobierno estudiaba una conciliación con los acreedores de buena fe en la liquidación del contrato de la Ruta del Sol II con la concesionaria del mismo nombre y conformada por Odebrecht y Episol (Corficolombiana).

Como se sabe la concesionaria de la Ruta del Sol II alcanzó a construir cerca del 52% de la vía que conecta el centro del país con la costa norte, hasta cuando a finales de 2016 estalló el escándalo al descubrirse que la multinacional brasileña Odebrecht pagó miles de millones de pesos en sobornos a políticos y funcionarios para quedarse con el contrato de esta obra y otras más en varias regiones del país.

Orozco indicó que en total hay un saldo de $1,9 billones, de los cuales, $1,2 billones es la deuda de los bancos hasta el momento. Por eso resaltó que se están negociando los intereses causados hasta ahora, con lo que el Estado lograría un ahorro cercano a los $230.000 millones.

Sin embargo, a finales de julio pasado el senador del Polo, Jorge Robledo, censuró el proceder de la Ministra de Transporte porque consideró que debió declararse impedida en esta conciliación que buscaba el Gobierno con los bancos y otros terceros civiles, teniendo en cuenta explicó que ella trabajó no hace mucho tiempo para los bancos que ahora recibirían ese pago. Por ello el parlamentario pidió la renuncia de la funcionaria y anunció un próximo debate de control político en el Congreso por estos hechos.

“Ella es dueña de una empresa que dirigió hasta hace muy poco y la cual tiene negocios con esos bancos. Movió un dinero grande al Grupo Aval este año. Eso es ilegal porque la ley dice que un funcionario no puede actuar en asuntos de una persona natural o jurídica en el año inmediatamente posterior desde que tuvo negocios con ese alguien”, aseguró Robledo.

Liquidación del contrato

El pasado martes un tribunal de arbitramento decretó la nulidad del contrato de la Ruta del Sol II, dirimiendo de esta forma el pleito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario. Reconoció en $4,7 billones el valor del 52% de la obra entregada, de los que se han cancelado $4,5 billones.

Conforme a esta decisión al Estado solo le resta pagar $24.000 millones por el contrato de la Ruta del Sol II y este laudo dejó sepultado el intento de conciliación hace una semana entre el Gobierno nacional y los bancos que financiaron la construcción de la Ruta del Sol II.

Por su parte el presidente Duque se manifestó conforme con este fallo. “Creo que la decisión de la nulidad absoluta es una decisión correcta y necesaria; y me parece a mí que, también, lo que quedará abierto a análisis es por qué en el pasado se tomaron unas decisiones totalmente contrarias a lo que era el sentido común, para que no se le abriera ninguna escotilla a ninguna empresa que hubiera apelado a la corrupción para ganar un contrato”.

En tanto que la Ministra de Transporte dijo frente a la decisión del tribunal de arbitramento de declarar la nulidad de este contrato "el argumento que nosotros teníamos estaba basado en tres peritajes y tomamos para la base del proceso de negociación el que estaba por el monto menor. Sin embargo, el Tribunal de Arbitramento no tomó en cuenta ninguno de los tres, los desestimó, e hizo sus propias cuentas".

Añadió Orozco "no podíamos hacer nada distinto y estábamos tratando hacer una conciliación que fuera buena para el Estado", dijo, mientras reiteró que de llegarse a una decisión "debía pasar por el Tribunal de Arbitramento. Es lo que he dicho desde el comienzo".