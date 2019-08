Urge una reforma pensional: Botero

El Presidente de Fasecolda señala uno de los problemas cruciales que hoy tiene el país y que requiere de una reforma inmediata

________________________________________

Por Gustavo Veloza

Periodista EL NUEVO SIGLO

Para el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, uno de los problemas inmediatos que hoy tiene el país y que se debe solucionar son las pensiones de los colombianos. Señala a EL NUEVO SIGLO que hoy todos, analistas, empresarios y Gobierno saben del diagnóstico pero lo que se deben es encontrar soluciones urgentes para evitar el colapso del sistema.

Botero además enfatiza que aunque la economía va bien, como lo señala el segundo trimestre, hay factores negativos como los indicadores de desempleo y las presiones de inflación originadas en la devaluación del peso. El dirigente gremial indica que no entiende cómo los colombianos prefieren asegurar primero sus bienes que la vida. Indica que al igual que la economía el sector asegurador tendrá este año un bajo crecimiento.

Lea también: ‘Tutti frutti’ de proyectos económicos

El Presidente de Fasecolda sostiene que una de las situaciones que tiene frenado al sector asegurador son las decisiones judiciales que conllevan incertidumbre a la actividad. Dice que la falta de reglas de juego claras y transparentes tiene en problemas seguros como las rentas vitalicias que buscan proteger a los ancianos así como los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia.

Las soluciones

EL NUEVO SIGLO: Uno de los problemas que más muestra la economía es el tema de las pensiones, ¿cuál es la visión de Fasecolda sobre esta situación?

JORGE HUMBERTO BOTERO: La situación de las pensiones es lamentable pero esto lo hemos advertido desde hace tiempo y son preocupaciones que el país en general comparte el problema, pero este hecho no tiene que ver con el diagnóstico sino con las soluciones.

En cuanto al diagnóstico tenemos un sistema que genera un beneficio solo a la tercera parte de la población, es además un sistema muy costoso, que tiene un alto impacto fiscal y que se ha costeado con subsidios que son regresivos y hoy generan todos los problemas, es decir baja cobertura, regresividad y no sostenibilidad.

ENS: Pero se deben hacer soluciones rápido, ya que el problema pensional está a punto de estallar…

JHB: Desde luego que se deben buscar las soluciones y esas son las discusiones que hemos afrontado durante mucho tiempo. Pero lo esencial es que no implica una sola solución sino un conjunto de soluciones que no quisiera abarcar mucho en ellas ni en esa materia ya que es al Gobierno al que le corresponde y el que debe tomar el liderazgo y presentar pronto su propia versión no tanto del problema sino de la solución.

ENS: ¿Se requiere urgente una reforma pensional?

JHB: No hay duda, hoy los problemas no dan mucha espera, porque la cobertura es baja, los costos son muy altos y los subsidios son regresivos.

La economía

ENS: ¿Qué piensa del crecimiento económico del segundo trimestre?

JHB: Hay varios elementos con signos contrarios. Por ejemplo es positiva la medición definitiva del primer trimestre del año y que haya sido más alto en dos puntos de las cifras iniciales. También es bueno tener consolidado el primer semestre con una tasa de crecimiento del 3% lo cual permite así que no hubiera sido un crecimiento por debajo de las expectativas. Con ello tengo que advertir que Colombia tiene el mejor crecimiento de la región, pero ese es un consuelo triste porque muestra sobre todo que los países más grandes tienen un pésimo desempeño como México, Brasil y Argentina, y por supuesto Venezuela.

ENS: ¿Cuáles son esos factores negativos que menciona?

JHB: Sin duda hay factores negativos como por ejemplo que los indicadores de desempleo son altos pero además porque no hay claridad sobre cuáles son las causas de ese mal desempeño. Otros elementos negativos tienen que ver con las presiones de inflación que son derivadas de la devaluación del peso colombiano.

ENS: ¿El sector asegurador tiene este año un mejor comportamiento que el año pasado?

JHB: En general el desempeño del sector en términos relativos frente a otros es adecuado pero como vemos las cosas y al igual que otras actividades el sector asegurador va a registrar tasas muy bajas de crecimiento al igual que la economía colombiana.

El desarrollo

ENS: ¿Qué se debería hacer para impulsar y darle un mayor desarrollo al sector asegurador?

JHB: El sector está sometido, y sobre todo en los módulos regulados, a una profunda incertidumbre que proviene en muchos casos de decisiones judiciales, por ejemplo las rentas vitalicias que son un instrumento fundamental para la protección de la población anciana, han desaparecido casi totalmente del mercado asegurador como consecuencia de las reglas de juego por la vía judicial. Eso mismo está pasando con los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia. En otros ramos regulados como el SOAT y los riesgos laborales pues tenemos un cúmulo de preocupación ante la falta de estabilidad en las reglas de juego sobre todo con las propuestas que en algunos casos se han formulado para cambiarlas. El gran problema en este sector tiene que ver más con los sectores regulados que con los de libre mercado. Es la incertidumbre jurídica derivada de decisiones judiciales o las amenazas regulatorias que provienen del Congreso de la República.

ENS: ¿Varios gremios han manifestado su preocupación con la inseguridad jurídica y que eso puede perjudicar la inversión, cuál es su posición?

JHB: Eso es verdad, por la vía de la tutela en realidad en muchos casos se están tomando decisiones que le corresponderían al Legislador o al Gobierno nacional.

ENS: ¿Qué opina que en la cultura de los seguros en Colombia la gente se preocupa más por asegurar sus bienes que la vida?

JHB: Esa es una situación y un resultado que no es extraño aun cuando es un resultado negativo. En general cuando estamos hablando de la vida nadie cuenta con una muerte súbita, es difícil que todos sumemos en nuestras discusiones cotidianas el riesgo de perder la vida y a veces no pensamos en los efectos negativos que tendrá en nuestra familia nuestra desaparición, pero sí es una gran tarea que tiene el Estado y la industria aseguradora, difundir el conocimiento de esos seguros que protegen la estabilidad de la familia ante la desaparición de un familiar.