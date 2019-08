“Es absurdo aplazar debate sobre cadena perpetua"

El representante César Lorduy cree que la solicitud de aplazamiento de su trámite será rechazado por la Comisión Primera

EL NUEVO SIGLO: ¿Le sorprendió la solicitud de la representante uribista Margarita Restrepo para aplazar la discusión del proyecto de cadena perpetua para violadores de menores, a pesar de que el presidente Duque ha expresado su respaldo?

CÉSAR LORDUY: Sorpresiva la presentación que hizo, la solicitud de aplazamiento. Casi que quedamos como ‘Condorito’, para decirlo de manera jocosa.

Primero, por ser miembro del partido Centro Democrático, el partido del presidente Duque, quien está apoyando esta iniciativa; pero lo más sorprendente es que la doctora Margarita Restrepo, a quien quiero, respeto y valoro, apoyó esta iniciativa el 31 de octubre de 2018 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

En la plenaria argumentó que eso era una figura demagógica, que era demagógico todo lo que no podía cumplirse. Sobre esa base me resultó una inquietud muy grande. Para mi es sorpresa un miembro del Centro Democrático diciéndole al presidente Duque, que está apoyando esta iniciativa, que es demagogo.

ENS: Críticos de la iniciativa señalan que es una expresión de populismo punitivo. ¿Usted qué responde a esto?

CL: Todas las decisiones que toman la Cámara de Representantes y el Senado de la República son decisiones políticas. La Constitución se llama Constitución Política y absolutamente todo puede ser utilizado –como también no puede ser utilizado– en una campaña política. Verá el senador o el representante si obtiene réditos políticos con la iniciativa que le fue aprobada.

De la misma manera que lo hace el Gobierno nacional, desde el punto de vista político sano, desde el punto de vista de satisfacer las expectativas y necesidades del ciudadano.

Esto no da espera. Las cifras todos los días son más significativas, desde que el fenómeno se salió de las manos con las medidas convencionales que hoy se tienen.

Los derechos de los niños son prevalentes a los derechos que cualquier victimario pudiera tener. Bajo esa óptica, nosotros consideramos que está muy lejos de poder ser utilizado como populismo. Aquí la ciudadanía lo está apoyando, las redes sociales están inundadas de solicitudes. Todos los días se nos vienen presentando casos dolorosos. ¿Qué respuesta le puede dar el Congreso? La respuesta no puede ser que aplacemos esto porque en este momento estamos en campaña electoral. Eso es absurdo.

ENS: También señalan que ya existen penas altas en nuestro país, de 60 años de cárcel…

CL: Esas penas no son efectivas; al final no son efectivas porque descontados unos subrogados penales y otros beneficios que se mantienen, bajo el código penitenciario, no terminan siendo de 60 años.

No conozco muchas sentencias en ese sentido. Pero lo que yo sí creo es que los países desarrollados y que de alguna u otra manera consideramos que pueden ser modelos, desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista de las medidas punitivas que ellos establecen, tienen la cadena perpetua. La tiene Inglaterra, la tiene Estados Unidos, la tiene Bélgica, la tiene Holanda y son sentencias revisables. Si la persona a los 25 años, como lo estamos planteando nosotros en el acto legislativo, los expertos indican que presenta una variación en su comportamiento, la sentencia puede variar. Pero de manera inicial, la sentencia tiene que ser proporcional al derecho de los niños.

Creo que hoy las nuevas corrientes del derecho penal indican que el derecho de la víctima es prevalente. En este caso de los niños, que no pueden estar sometidos a que depende de una política criminal o que depende si hay cárceles o de los costos.

ENS: La votación sobre el aplazamiento de la iniciativa para después de elecciones finalizó empatada a 16 votos. Se señaló que será votada nuevamente el próximo lunes. ¿Cómo ve el ambiente para la nueva votación?

CL: Si todos los congresistas asisten, porque sabemos que algunos ausentes están a favor de la iniciativa, creo que las cosas están a nuestro favor. Por ejemplo, si el doctor Prada hubiese estado presente -él se ocupó un momento y cuando estaba ausente se dio la votación- hubiéramos ganado la votación. Todos los días, la opinión pública presiona más en ese sentido. Yo creo que abrumadoramente la plenaria está de acuerdo con una medida de esta naturaleza.

ENS: En el debate otros parlamentarios argumentaron que antes de discutirla hacía falta conocer el concepto del Consejo Superior de Política Criminal…

CL: Ese concepto no es vinculante. Efectivamente el concepto no ha llegado. El Consejo de Política Criminal no se ha reunido. Entiendo que tienen una reunión el próximo martes y deberá tomar decisión.

Pero un concepto no puede modificar la Constitución, un concepto no puede parar un procedimiento parlamentario. Las facultades del Congreso están establecidas en la Constitución. El único límite que tiene el Congreso es la misma Constitución. Bienvenido el concepto, pero estoy plenamente seguro que el Consejo de Política Criminal no podrá ser ajeno a esto que vive el país.